Calzona nominoval hráčov na zápasy o EURO 2024, Hamšík bude súčasťou realizačného tímu (video+foto)

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na septembrové domáce súboje proti výberom Portugalska a Lichtenštajnska v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka dovedna 29 hráčov – troch brankárov, deviatich obrancov, siedmich stredopoliarov a desiatich útočníkov.

Nechýba Hamšík ani útočník Strelec

V slovenskom tíme nechýba ani niekdajší stredopoliar Marek Hamšík, ktorý však v porovnaní s júnom nebude ako hráč. Stal sa totiž súčasťou realizačného tímu a bude tímovým manažérom. V porovnaní s júnom v družstve nie sú obranca Ľubomír Šatka, stredopoliari Artur Gajdoš, Christián Herc, Tomáš Suslov ani útočník Dávid Strelec.

Kouč Calzona však do družstva pozval beka Matúša Kmeťa, do stredu poľa napríklad Jakuba Kadáka či Laszlóa Bénesa a do ofenzívy Tomáša Suslova alebo Lukáša Haraslína. Jakub Kadák zo švajčiarskeho Luzernu aj Matúš Kmeť z AS Trenčín sú v seniorskej reprezentácii premiérovo.

Oporou defenzívy by mal byť stopér Milan Škriniar, ktorý sa po viacročnom pôsobení v talianskom Interi Miláno udomácňuje v kádri francúzskeho družstva Paríž Saint-Germain.

„Je dôležité, že po ťažkom zranení hráva pravidelne. Je jasné, že je náš kapitán a to od neho čakám na ihrisku aj mimo neho. Fyzicky je na tom dobre,“ ozrejmil Calzona.

Septembrovou bázou slovenského výberu bude Senec. Zraz je naplánovaný na nedeľu 3. septembra, na pôde Národného tréningového centra absolvujú Slováci štyri tréningy a v piatok 8. septembra o 20.45 h nastúpia v Bratislave proti výberu Portugalska. O tri dni neskôr slovenská reprezentácia na rovnakom mieste vyzve v pondelok 11. septembra o 20.45 h tím Lichtenštajnska.

Slovensko čaká veľmi ťažký súper

„Portugalsko nemusím predstavovať. Všetci vedia, akú ma silu a je jeden z najlepších tímov na svete, Cristiano Ronaldo je jeho symbol. Ako tím majú obrovský potenciál. Čaká nás veľmi ťažký súper, aby sme dosiahli priaznivý výsledok,“ uviedol kouč Calzona na margo najbližšieho súpera jeho zverencov. Doplnil tiež, že ak chcú pomýšľať na postup na ME, mali by získať body aj s favoritom z Portugalska.

Slovenskí futbalisti odohral v kvalifikácii o postup na ME 2024 už štyri zápasy. V marci doma remizovali s výberom Luxemburska 0:0 a zdolali tím Bosny a Hercegoviny 2:0, v júni triumfovali na Islande 2:1 aj v Lichtenštajnsku 1:0. V tabuľke J-skupiny im patrí druhá priečka so ziskom desiatich bodov.

Na čele sú Portugalčania s dvanástimi bodmi, za Slovákmi sú na 3. priečke hráči Luxemburska so siedmimi bodmi. Výbery Bosny a Hercegoviny aj Islandu nazbierali po tri body, družstvo Lichtenštajnska je zatiaľ bez bodu.