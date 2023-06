Calzona nie je spokojný s výkonom Slovákov ani po triumfe nad Lichtenštajnskom. Nebol to pekný zápas, priznal (foto)

Slovenská futbalová reprezentácia síce v utorkovom záverečnom zápase sezóny 2022/2023 výkonom neoslnila, vo Vaduze však získala dôležité tri body za triumf nad domácim výberom Lichtenštajnska v boji o miestenku na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka.

Slováci zo štyroch duelov kvalifikácie nazbierali desať bodov a len o dva body zaostávajú za suverénnym lídrom hodnotenia Portugalčanmi. Na krk im dýcha sedembodový tím Luxemburska.

Nebol to pekný zápas

„Z našej strany to nebol pekný zápas, nerobili sme v ňom to, čo sme mali. Boli sme nervózni aj preto, že domáci zdržovali a rozhodca ich to nechal robiť. Dal domácim priestor kúskovať hru a my sme sa nevedeli dostať do tempa. Nepamätám si, že by som videl Mareka Hamšíka takého nahnevaného na takýto postup, rovnako Juraja Kucku či Milana Škriniara. Zo strany súpera to bolo deštruktívne. Nie je to alibi, dalo sa to predvídať. My musíme pokračovať hrať svoju hru a robiť veci, čo vieme robiť. Ale dnes sme tak nespravili. Je to ale tak, náš výkon bol zlý, no stále zbierame body a stále sa môžeme aj chceme zlepšovať. V základe hralo desať hráčov zo zostavy na Islande, chceli sme držať kvalitu, mali sme recept hrať rýchlo a loptu od nohy, ale práve toto sme nerobili. Na druhej strane, dnes sa nevyhráva na medzištátnom fóre ľahko žiaden zápas, žiaden,“ cituje talianskeho trénera slovenského výberu Francesca Calzonu oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Posledný zápas Hamšíka

Hlavný kormidelník priznal, že v júni jeho zverenci nepredviedli podobne dominantné výkony ako v marci v domácom súboji proti tímu Bosny a Hercegoviny. „Nebol to tak výrazný výkon, ale je dôležité, že ideme hore. Naše chyby dostávajú súperov do šancí a Martin Dúbravka nás aj v utorok zachránil,“ zhodnotil Calzona.

Taliansky kouč v utorok večer v 78. minúte nahradil na hracej ploche Mareka Hamšíka, ktorý dal definitívnu bodku za reprezentačnou aj hráčskou kariérou. V septembri by však nemal chýbať v slovenskej reprezentácii.

„Asi neprekvapím, keď poviem, že s ním rátam do realizačného tímu. Bude ako technický pomocník, je to pokorný chalan a príde sa doslova učiť. Bude podporný člen tímu, viac ako sledovateľ, aby v budúcnosti mohol ťažiť z toho, čo uvidí,“ prezradil taliansky odborník na slovenskej lavičke.

Tréner Lichtenštajnska to nevzdáva

Výber Lichtenštajnska síce v utorok opäť vyšiel bodovo aj gólovo naprázdno, jeho nový tréner Konrad Fünfstück však nebol nespokojný.

„Nemá pre nás význam hovoriť o šťastí či nešťastí, hovorme o vcelku dobrom futbale, ktorý sme hrali. Veľmi dobre vzadu, môžeme byť spokojní s výkonom, bolo tam veľa odhodlania. Pohybovali sme sa na ihrisku celkom vysoko, to stojí veľa námahy a sily, ale hráči majú chuť a dávali ju do zápasu. Pri futbale, aký chceme hrať, je dôležitá fyzická pripravenosť a dosiahnuť ju na potrebnej úrovni, keď máme hráčov, ktorí trénujú dvakrát za týždeň, kým napríklad Pekarík v bundeslige má takú porciu za jeden deň, chce veľa času a roboty. Ale máme plán a budeme ho plniť,“ poznamenal.

Tím Lichtenštajnska je na dne tabuľky kvalifikačnej J-skupine bez bodu a so skóre 0:14.