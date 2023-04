Zlepšite si kuchyne barovým pultom

Kuchyne s barovým pultom prešli od konca deväťdesiatych rokov výraznou dizajnovou premenou. Prelom k 21.storočiu im zabezpečil modernejší štýl a praktickejšie riešenia čo sa priestoru týka. Ich nový dizajn spočíva najmä v čistých líniách a priamej nadväznosti na kuchynskú linku. Pohodlie, ale aj dizajn. Kuchyne s barovým pultom spĺňajú obe, no v súčasnosti je v popredí práve hra s dizajnom barových pultov a stoličiek.

Samozrejme, kuchyne s barovým pultom sú navrhnuté tak, aby ich základná vlastnosť – funkčnosť – nestratila na kvalite. Možností ako barový pult zakomponovať do kontextu kuchyne je niekoľko. Avšak prioritnou úlohou kuchyne s barovým pultom v drvivej väčšine je poslúžiť pri raňajkách, káve či olovrante. Jeho využitie však oceníte aj pri príprave jedál. Ak napríklad chystáte večeru, barový pult so sedením poslúži na spríjemnenie jej prípravy konverzáciou s rodinou.

Moderné kuchyne s barovým pultom

Barový pult je výborným riešením pre občasné stolovanie či debatovanie pri rannej káve. Nie je však plnohodnotnou náhradou za kuchynský stôl, preto pri jeho plánovaní zvážte samotnú veľkosť. Naozaj je nutné, aby samotný barový pult obsahoval viac ako dve miesta na sedenie? Táto otázka sa týka nielen možností priestoru, ale tiež počtu členov v domácnosti. Ak to veľkosť kuchyne dovoľuje, môžete si dopriať aj väčší barový pult. Je však nepravdepodobné, že bežná štvorčlenná rodina bude chcieť jeho možnosti využiť súčasne.

Aj keď sme síce spomenuli, že kuchyne s barovým pultom nenahrádzajú jedálenské sedenie, mnohé moderné barové pulty v rozmerných veľkostiach slúžia aj ako stolovanie. Takýto variant je väčšinou priamou súčasťou kuchynskej linky, ktorá pokračuje predĺžením celej šírky jej pracovnej plochy. Podobné riešenie nastáva v prípade rozšíreného ostrovčeka s barovým pultom. Moderné kuchyne sú charakteristické čistými líniami a prírodnou paletou farieb. Nečakajte preto oblúkom ukončenú pracovnú dosku či barový pult s tyčovým košovým mechanizmom. Tieto riešenia boli moderné pred 15 rokmi. Jednoduchosť dizajnu, elegancia, prírodné materiály a funkčnosť sú vlastnosti reprezentujúce moderné kuchyne s barovým pultom.

Pozrite si kuchynské linky v týchto e-shopoch:

Rohové kuchyne s barovým pultom

Barový pult sa hodí najmä do rohových kuchýň. Či už hovoríme o kuchyniach v tvare L alebo v tvare U. Každopádne ide o ideálnu nadväznosť na rohovú kuchynskú linku. V minulosti bolo preferované vyvýšenie pultu nad časť pracovnej dosky. V súčasnosti ide skôr o jednu líniu kuchynskej linky a barového pultu. To, že šírka barového pultu nemá presahovať 40 cm je teda minulosťou. Výška je odporúčaná v rozmedzí 100 cm – 115 cm, no aj tento údaj v súčasnosti už nemá takú váhu. Tak, ako sa prispôsobuje výška spodných skriniek kuchynskej linky, tak sa prispôsobuje aj výška barového pultu. Často sa stáva, že barový pult je o trochu nižší ako jeho odporúčaný rozmer.

Rohové kuchyne s barovým pultom ponúkajú rôzne možnosti ich riešenia:

Barový pult môže slúžiť ako „deliaca časť“ otvoreného priestoru obývačky a kuchyne alebo kuchyne a jedálne Môže byť predĺženou súčasťou kuchynskej linky, jej priamym pokračovaním bez výškového rozdielu, a tiež z rovnakých materiálov ako samotná kuchyňa Barový pult, ktorý nie je priamou súčasťou kuchynskej linky. Hovoríme napríklad o murovanom barovom pulte, ktorý môžete ponechať v dizajnovej verzii tehál (v prípade ak sa hodí k zvyšku interiéru kuchyne) alebo ho môžete omietnuť

Barový pult s osvetlením

Moderné kuchyne s barovým pultom si vyžadujú aj moderné osvetlenie. Čo sa týka bodových svetiel, stále aktuálne sú v podobe LED žiaroviek či v spôsobe zapustenia do podhľadu. Aj keď bodové svetlá si stále nájdu svojich priaznivcov, trendom sú najmä závesné svietidlá a lampy. Pokojne ich môžete vedľa seba zavesiť niekoľko. Viacero menších závesných lámp či dizajnových žiaroviek totiž iba podtrhne celkový dizajn interiéru kuchyne.

Tento typ osvetlenia sa hodí nielen do moderných kuchýň, ale aj tých zariadených vo vidieckom štýle. Zvážte však intenzitu osvetlenia. Keďže sa nejedná o pracovný priestor kuchyne, pokojne stavte na tlmené, nie príliš ostré svetlo. Do úvahy berte aj výšku svietidiel umiestnených nad vami. V prípade závesných lámp určite nechcete, aby ste sa im pri sadaní museli vyhýbať.

Stále moderné biele kuchyne s barovým pultom

Už niekoľkokrát sme spomenuli, že biele kuchyne si stále držia popredné miesta v obľúbenosti a v trendoch bývania. Inak tomu nie je ani v ich kombinácii s barovým pultom. Či už ide o biele moderné kuchyne alebo tie v rustikálnom, provensálskom či vintage štýle. Navyše, v prípade bielych kuchýň s barovým pultom môžete vytvoriť z pultu tzv. dramatický akcent. To znamená, že jeho vzhľad sa bude niesť v inom štýle, materiále alebo v inom farebnom prevedení. Pokojne siahnite po trendovej kombinácii bielej kuchyne a barového pultu v imitácii dreva.

zdroj: gettyimages.com

Inšpirácie kuchýň s barovým pultom

K barovému pultu neodmysliteľne patria barové stoličky. Inšpirácie v rôznych štýloch, ako aj ideálne rozmery výšky stoličiek k pultu a ďalšie dobré rady nájdete v článku „Barové stoličky do kuchyne môžu zlepšiť jej dizajn.“.

zdroj: gettyimages.com

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: