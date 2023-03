Kuchyne v paneláku, častá dilema návrhu novej kuchynskej linky do bytu či jej rekonštrukcie. Väčšinou začína radosťou, ktorá sa postupne vytráca pri zistení: takto sa to nedá, toto je nepraktické, chýba zopár centimetrov a pod. Aj keď budete potrebovať možno viac trpezlivosti ako ste zvyknutí, oplatí sa tomuto projektu venovať viac času. Konečný výsledok bude stáť za to!

Dôležité je, aby ste sa cítili pri varení príjemne a nie stiesnene. Preto je viac ako dobré poriadne si premyslieť riešenie kuchynskej linky, jej rozloženie, tvar, či bude pozostávať z dolných aj horných skriniek, či budú siahať až ku stropu, či využijete vysoké potravinové skrinky, kde všade umiestnite police, ako rozložíte spotrebiče, či vám nebude stačiť ich „zúžená“ verzia, ako to všetko skĺbite, aby ste nezaťažili priestor tej malej kuchyne v paneláku.

Moderné kuchyne aj v paneláku

Moderné kuchyne sa nevylučujú s malým priestorom. Naopak, aj ich „bezúchytkový“ variant či náhrada horných skriniek za police sú vítané aj v menších bytoch. Okrem dispozičného riešenia miestnosti je vhodné v prípade „stiesnených“ priestorov pracovať s materiálmi, ktoré ho opticky zväčšujú. A to nielen na kuchynskej linke. Tento atribút sa týka tiež podlahy, osvetlenia, farby stien a pod.

Ak sa zameriavame na kuchynské skrinky a ich pracovnú plochu konkrétne v paneláku, v podstate ide o samostatnú kategóriu kuchýň. Spôsob ich dispozičného riešenia je totiž pre súčasné pomery často nevyhovujúci a bez aspoň čiastočnej rekonštrukcie sa neľahko vytvára „katalógová“ kuchyňa. Vyhovujúcim typom kuchynskej linky sú v tomto prípade najmä rohové kuchyne, ktoré dokážu využiť aj menší priestor optimálne.

Obmedzený priestor nemusí mať obmedzené možnosti. Aj keď v panelákových kuchyniach často dochádza ku kompromisu, súčasné technológie umožňujú využiť každú jej časť v maximálnej možnej miere. Je to najmä vďaka rôznym výsuvným systémom, košom, organizérom a kuchynským modulom.

Organizéry do kuchyne a kuchynské moduly

Kuchynské skrinky a zásuvky síce ponúkajú dostatok priestoru, no nie vždy je využitý na maximum. Tento fakt zmenia tzv. organizéry. Kuchyne sa tak menia na funkčné a prehľadné miesto, kde máte ihneď k dispozícii čo potrebujete. Napríklad taký organizér kuchynských zásuviek môžete využiť na praktické uloženie riadu, príborov a ďalšieho kuchynského náčinia. Títo pomocníci však nemusia byť len súčasťou vnútorného vybavenia. Aj na pracovnej ploche sa vedia postarať o prehľad a poriadok.

Dnes sa stretnete s tým, že časť kuchynskej linky môžete vysunúť, rozložiť a zase zložiť. Rafinovaná konštrukcia výsuvných modulov má za následok, že vopred odpísaný menší priestor sa stáva „plnohodnotnou“ náhradou za malý kuchynský stôl. Modulárne zostavy ponúkajú často neuveriteľné možnosti, za ktoré si síce priplatíte, no túto investíciu určite oceníte. Nejde len o zaujímavé riešenia malej kuchyne, ale tiež o ich dokonalé využitie.

Vnútorné vybavenie zásuviek a skriniek, či už v podobe príborníkov, rozdeľovačov či ďalších pomocníkov, je základom pre pohodlnú a rýchlu prácu v kuchyni. Okrem poriadku zabezpečia aj okamžitý prístup k tomu, čo práve potrebuje. Jednoducho povedané, všetko má svoje miesto. Široký sortiment organizérov ponúka „deliace priečinky“ v rôznych variantoch. To oceníte v jednotlivých kuchynských zónach, v ktorých potrebujete nastaviť rozdielne vnútorné deliace časti a rôzne šírky.

Manipulácia so zásobami, potravinami, ale tiež čistiacimi potrebami si taktiež vyžaduje pozornosť. Postarajú sa o ne organizéry z dreva alebo ich kovové alternatívy. Tie môžete využiť napríklad aj na stenách a zástene, kde sa môžu udomácniť nože, varešky, koreniny, oleje a pod. Aby nepôsobilo takéto usporiadanie chaoticky, závesnými systémami, špeciálnymi „nádobami“ či magnetovými „poličkami“ mu predítete.

Rekonštrukcia kuchyne v paneláku

Panelové byty majú svoje špecifiká, ktoré treba rešpektovať, či sa to niekomu páči alebo nie. Neodborné zásahy môžu spôsobiť problémy nielen vám, ale aj vašim susedom. Aby ste predišli nepríjemnostiam, samotnú rekonštrukciu realizujte po konzultácii s odborníkmi. Prestavba bytového jadra, či už domurovaním priečok alebo ich vytvorením zo sadrokartónu sa bez statika nezaobíde.

V prípade komplexnej rekonštrukcie to bez odborníkov a stavebnej firmy pravdepodobne nepôjde. Samozrejme, vychádzať treba z dispozičného riešenia samotného bytu. Ak nechcete „iba“ zväčšiť kuchyňu, ale prepojiť ju s obývacou izbou, zrušenie deliacej priečky nebude jednoduchou záležitosťou. Zväčša sa jedná o nosnú priečku, preto je potrebné poradiť sa s odborníkom, do akej miery je možný tento zásah.

Či už modernizujete kuchyňu kvôli praktickosti a funkčnosti, alebo kvôli jej dizajnu a štýlovému interiéru, pri rozhodovaní jej zmien zavážia aj „maličkosti“. Ak to skúpy priestor kuchyne predsa len dovoľuje, zvážiť môžete aj hlbšiu pracovnú dosku, čím sa zväčší aj samotná plocha na prípravu jedál. K riadom a kuchynskému náčiniu sa dostanete ľahko. Poslúžia vám opäť výsuvné systémy kuchynských skriniek.

Samostatnou kategóriou sú v tomto prípade rozvody, a teda voda, elektrina, odpad a plyn. Tie často rozhodnú za vás, kde sa budú nachádzať spotrebiče a ďalšie kuchynské vybavenie. Plynové potrubie možno bez problémov predĺžiť flexihadicou. Premiestniť sa dá aj vodovod a odpad. Tu je však potrebné rozvody zasekať do muriva. V opačnom prípade sa musíte uspokojiť s plytšími skrinkami, a to sa vylučuje s využitím úložného priestoru na maximum.

Do úvahy je potrebné brať aj náročnosť nových spotrebičov napojených na elektrickú sieť. Čo sa týka elektrických okruhov, k dispozícii by ste mali mať aspoň dva. Elektrický varný panel, rúra, rýchlovarná kanvica, v ktorej vrie voda, rozmrazujúce sa jedlo v mikrovlnke, kuchynský robot fungujúci na plné obrátky? Bez trojfázy to asi nepôjde…

Malé rohové kuchyne

Rohové kuchyne patria asi medzi najobľúbenejší typ nielen moderných kuchynských liniek. Dokážu totiž skvelo využiť priestor tak, aby aj naďalej pôsobil vzdušne. Preto sú výborným riešením aj do paneláku a malých bytov. V tomto prípade je dobré nechať si vyrobiť kuchyňu na mieru. Skúsení odborníci vám nielen poradia s návrhom čo najoptimálnejším k vašej dispozíciii, ale budete mať aj lepší prehľad o materiáloch, cenách a v neposlednom rade sa môžete presvedčiť prostredníctvom 3D vizualizácie, či s výsledkom budete naozaj spokojní.

Malé, malé a ešte raz malé? Nezúfajte, v súčasnosti sa nemusíte prispôsobovať len vy. Urobia to za vás spotrebiče v menších veľkostiach, ako aj stoly do kuchyne. Tie nájdete aj v rôznych sklopných variantoch a s moderným dizajnom. Najmä rohové kuchyne ponúkajú vhodný priestor pre stolovanie. Ušetriť centimetre môžete napríklad jeho prisunutím k stene.

Malé spotrebiče sa taktiež postarajú o rozšírenie pracovnej plochy. Teraz nemáme na mysli kávovar, rýchlovarnú kanvicu a pod. Hovoríme napríklad o rúre na pečenie či umývačke riadu, ktorých bežná šírka je cca 60 cm. Ich „zúžená“ verzia ponúka na výber varianty o šírke cca 45 cm.

Rohové kuchyne v panelákoch odporúčame vo verzii „klasickej“ rohovej skrinky a nie skosenej. Tá sa hodí skôr do väčších priestorov, kde sa využíva aj ako jedna z kuchynských zón, napríklad ako varné alebo úmývacie centrum. Typické rohové skrinky môžu mať prakticky vyriešené dvierka, ale tiež vnútorné úložné priestory. Na tie slúžia už vyššie spomínané organizátory kuchyne.

Rady a tipy:

úzka kuchyňa dovoľuje prakticky využiť plochu stien a zásteny

doprajte malej kuchyni police, ďalší odkladací priestor príde vhod

viac pracovnej plochy získate prekrytím drezu doskou, ktorá kopíruje jeho tvar

výsuvné stolíky na konzumovanie jedla môžu byť šikovne skryté v kuchynskej linke

decentné a nevýrazné farby sú do malých priestorov vhodnejšie ako tmavé odtiene farieb

kuchynský riad poruke – spoznajte praktickosť rôznych výsuvných a závesných systémov

využívajte kuchynské organizéry a moduly

vhodné osvetlenie sa taktiež postará o dokonalý výsledok

