Funkčnosť nespočíva len v samotnom tvare kuchyne do U, ale tiež v ďalších prvkoch. Jedným z hlavných je usporiadanie tzv. kuchynských zón, ktoré zaručia pohodlné a praktické varenie či akúkoľvek prípravu jedál. Samozrejme, na funkčnosti sa podieľajú taktiež výsuvné mechanizmy a špeciálne úložné priestory a organizéry.

Moderné kuchyne v tvare U

Moderný dizajn v súčasnosti predstavuje mnohé podoby a varianty moderných kuchýň. Čo sa týka dispozičného riešenia kuchyne, jej tvaru, práve ten v písmene U predstavuje ich modernú podobu. Navyše, takéto rozmiestnenie kuchynských skriniek umožňuje aj variabilitu umiestnenia nielen horných kuchynských skriniek.

Samotný priestor, tak ako vždy, je určujúcim kritériom pre rozvrhnutie kuchyne a jej komponentov. Výhodou kuchýň v tvare U je ich prispôsobivosť, pretože sú vhodné do veľkých aj menších priestorov. Ďalším dôležitým faktorom pri návrhu sú steny a priečky v miestnosti. Niekedy totiž časť „účkového“ variantu kuchyne môže slúžiť ako barový pult či tzv. polostrovček.

Takéto riešenie je navyše veľmi obľúbené, a to najmä z toho hľadiska, že polostrovček je prisunutý ku stene. To znamená, že priamo nadväzuje rohovou časťou na kuchynskú linku a nezaberá ďalšie miesto nazvyš. Tento variant je taktiež vhodný do otvorenej koncepcie kuchyne a obývačky.

Aj malé kuchyne sú v tvare U

Ako sme už vyššie spomenuli, aj keď priestor je obmedzujúcim faktorom pri zariaďovaní akejkoľvek miestnosti, kuchyne v tvare U sa s malými priestormi nevylučujú. Naopak, takéto zariadenie, napríklad aj v bytoch, pôsobí veľmi štýlovo. Pozor však na dodržanie dostatočne veľkého priestoru medzi protiľahlými kuchynskými skrinkami.

Ten by mal byť dodržaný najmä kvôli praktickosti a funkčnosti kuchyne. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že keď otvoríte napríklad rúru na pečenie, protiľahlú zásuvku nebudete môcť vysunúť v plnej miere. Keďže štandardná hĺbka kuchynských skriniek je cca 60 cm, minimálny priestor medzi „účkovými ramenami“ linky je 100 cm.

Táto vzdialenosť má však svoje „obmedzenia“ aj čo sa maximálnych rozmerov týka. Aby ste sa zbytočne nenabehali a kuchyňa nestratila tak svoju ergonomickosť, odporúča sa maximálna vzdialenosť dvoch protiľahlých liniek do 150 cm.

Dajte si vyrobiť kuchyne v tvare U na mieru

„Účková“ kuchyňa nevytvára iba funkčné riešenie na varenie a prípravu jedál. V súčasných väčších kuchyniach ľudia využívajú tento priestor aj na stretávanie sa s rodinou a priateľmi. V podstate ide o „spoločenský život v kuchyni“. Ideálne je preto vytvorenie kuchyne na mieru. V tvare U máte navyše k dispozícii dostatok priestoru aj na barové sedenie.

Aj keď barové pulty sa v ich typickej podobe vysunutej úzkej dosky nad tú pracovnú vyskytujú už menej, ich vylepšená verzia sa stala bežnou súčasťou kuchýň. Hovoríme o predĺžení kuchynskej plochy do priestoru alebo zdvihnutí celej časti pracovnej plochy. Takéto riešenie je aj z hľadiska dizajnu oveľa pôsobivejšie.

