Barové stoličky sa môžu pokojne stať doplnkom vašej kuchyne. Je to vďaka ich originálnemu dizajnu a širokému sortimentu produktov jednotlivých štýlov. Barové sedenie navyše môže vytvoriť aj jednotný vzhľad spolu s jedálenskými stoličkami.

Vysoké nohy a pohodlný sedák. To sú barové stoličky a ich základná charakteristika. Aspoň by mala byť. Pokiaľ áno, vtedy hovoríme o praktickom aj vizuálnom doplnku interiéru kuchyne. Pohodlné sedenie vytvárajú nielen kvalitným sedákom, ale tiež vďaka opierkam na nohy. Tie však nie sú ich nutnou súčasťou.

Plastové, ratanové, kovové či drevené barové stoličky?

Vyberte si dizajnové stoličky do vašej domácnosti. Čo sa týka materiálu, stavte na dokonalé zladenie so štýlom kuchyne alebo naopak vytvorte kontrast. Pozor však na celkovú harmóniu interiéru. Súlad v štýloch je potrebné dodržať aj pri ich kombinovaní.

Drevené stoličky sú nestarnúcou klasikou. Platí to aj pre ich barový variant. Barové stoličky z dreva totiž disponujú okrem kvality a nadčasovosti aj ďalšou výbornou vlastnosťou. Tou je morenie. Možnosť morenia im dodáva veľké množstvo farebných variácií, ktorými dosiahnete elegantný a estetický vzhľad.

Aj keď by sa mohlo zdať, že ratan je materiálom hodiacim sa skôr do exteriéru, prekvapí vás jeho zaujímavá kombinácia s barovým pultom modernej či vidieckej kuchyne. Pri výbere ratanových barových stoličiek sa však netreba púšťať do kontrastnej kombinácie štýlov.

Plast a kov sa v súčasných moderných kuchyniach objavujú v podstate pravidelne. Výnimkou nie je ani barové sedenie. To, že plastové barové stoličky nebudú pôsobiť luxusne, je v tomto prípade nezmyslom. Originálny dizajn vytvárajú tiež kovové či kované barové stoličky, ktoré sa často kombinujú s inými materiálmi.

A čo čalúnenie? Kožené barové stoličky alebo látka?

V ponuke predajcov nájdete barové stoličky z rôznych materiálov. Tie sa dajú kombinovať s čalúnením, ktoré si môžete zvoliť v koženom variante alebo vo verzii textilu, a teda dizajnovej poťahovej látky. V každom prípade, ak ste sa rozhodli pre čalúnené stoličky, pozor na údržbu.

Aby ranná káva nepoznačila látku stoličiek, zvoľte ľahko umývateľné či vodeodolné materiály sedákov. Ideálnou voľbou sú kožené barové stoličky, no za tie si, samozrejme, priplatíte. Oplatí sa tiež čalúnený sedák zo špeciálnej látky alebo z textilu odpudzujúceho vodu. Nečistoty tak bez problémov vyčistíte

Sortiment je široký, vyberajte moderné barové stoličky, retro aj vintage…

Barové stoličky do kuchyne si môžete dopriať v rôznych štýloch. Ich konkrétnu podobu štýlu je vhodné vyberať podľa zariadenia interiéru tejto miestnosti. Aj keď je možná aj kombinácia štýlov, nie vždy takáto hra s dizajnom musí dopadnúť dobre. Ak estetické cítenie nie je vašou silnou stránkou, radšej sa kombinovaniu vyhnite.

Štýl je spojením materiálu, originálnych tvarov, farebnosti a celkového vzhľadu. Moderné barové stoličky sa napríklad vyznačujú jednoduchými tvarmi, zatiaľ čo ich kontrastná verzia rustikálnych či vintage barových stoličiek využíva zdobenie a oblé línie.

Retro štýl v bývaní momentálne zažíva návrat, čo sa odzrkadľuje aj na sedení za barovým pultom. Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek typ či štýl barových stoličiek, dôležité je, aby ich konštrukcia bola pevná a stabilná. Vtedy si najlepšie vychutnáte kávu či pohárik vína alebo urobíte spoločnosť tomu, kto bude variť.

Luxusné a dizajnové barové stoličky? Vyzdvihnú interiér kuchyne

Aj luxus sa môže spájať s funkčnosťou. Barové stoličky môžu súčasne tvoriť estetický doplnok kuchyne, ale tiež kombináciu komfortu a štýlu. Takéto spojenie vlastností je typické pre luxusné barové stoličky. Tie sa postarajú o zdôraznenie jedinečného dizajnu interiéru kuchyne.

Nech už si luxus predstavujete akokoľvek, kvalita a dizajn sú jeho neodmysliteľnou súčasťou. Dizajnové stoličky totiž dokážu práve svojím originálnym a jedinečným vzhľadom posunúť kuchynský priestor na úplne inú úroveň, čo sa celkového zariadenia interiéru týka.

Vysoké či nízke? S opierkou alebo bez operadla?

Výška barových stoličiek závisí nielen od výšky samotného barového pultu, ale v súčasnosti skôr od „čistoty“ dizajnu. Moderné je totiž úhľadné prevedenie barových pultov, často v rovnakej výške ako pracovná plocha kuchyne. Podľa výšky spodných skriniek kuchynskej linky tak vyberiete aj výšku stoličiek.

Niektoré barové stoličky majú tú výhodu, že sú výškovo nastaviteľné. Plynulé nastavenie výšky sa vykonáva pomocou pneumatickej pružiny. Avšak, nie každému vyhovuje takýto dizajn. Na predaj sú aj otočné barové stoličky, ktoré sa môžu napríklad prispôsobiť konverzácii, ktorá prebieha v otvorenom priestore kuchyne a obývačky.

Ak chcete dosiahnuť naozajstný komfort, uprednostnite barové stoličky s opierkou. Zamyslite sa však nad tým, koľko času reálne strávite na barovom sedení. Ak ho využívate častejšie ako na občasné vypitie kávy, operadlo stojí za zváženie.

Farebné stoličky oživia priestor kuchyne

Farebným trendom kuchýň sú prírodné tóny, stále obľúbená biela či imitácie dreva. Farebné kombinácie skriniek sú skôr minulosťou, a preto je vhodné oživiť priestor kuchyne okrem dekorácií a doplnkov aj ďalším dizajnovým nábytkom. Tým nepochybne barové stoličky sú. Ich farebné variácie tak môžu vyniknúť v „jednotvárnych“ kuchynských linkách.

Ak ste sa rozhodli, že nechcete nechať vyniknúť štruktúru dreva a radšej stavíte na ladenie farieb, široký sortiment barových stoličiek sa postará o vašu spokojnosť. Už dobre známi predajcovia nábytku, nielen barových stoličiek, Ikea, Merkury Market, Jysk, Kika… vás určite potešia svojou ponukou.

Nakúpiť môžete aj z pohodlia internetu. Barové stoličky vo výpredaji si môžete vyhľadať napríklad prostredníctvom „heuréky“. Lacné barové stoličky zoženiete aj na bazári. Ak máte vlastnú predstavu o farebnom prevedení a štýle stoličiek, nechajte si ich vyrobiť na mieru.

V interiéri kuchyne nič nepokazia biele barové stoličky. Čierne sa často stávajú kontrastom k moderným bielym kuchynským linkám. A čo tak zakomponovať veselšie pastelové farby? Zelené, červené či žlté barové stoličky sa môžu podieľať na vytvorení lepšej nálady pri varení. To, že nás farby ovplyvňujú je totiž už dávno známe…

Dobre vedieť – užitočné rozmery:

na barové stoličky je postačujúci priestor s hĺbkou 35 cm,

priestor za barovými stoličkami je ideálne 150 cm (minimum je 55 cm),

barová stolička by mala mať výšku 72 cm – 87 cm (v prípade barového pultu s výškovými rozmermi 100 cm -115 cm),

ak je barový pult totožný s výškou pracovnej plochy kuchynskej linky, odporúčaná výška stoličiek je 55 cm – 67 cm,

ak ste sa rozhodli aj pre opierku na nohy, tzv. stúpadlo, ak nie je súčasťou stoličiek, umiestnite ho 30 cm nad podlahu,

ak je váš barový pult atypický a chcete dosiahnuť pohodlné sedenie, dbajte na to, aby vzdialenosť medzi sedákom stoličky a plochou pultu bola 27 cm – 30 cm,

inšpirujte sa originálnym dizajnom barových pultov v článku „Zlepšite si kuchyne barovým pultom.“.

TIP: Pokiaľ je výška vášho barového pultu vo výške spodných kuchynských skriniek, môžete si nechať vyrobiť barové stoličky na mieru. V opačnom prípade môžete tým príliš vysokým odpíliť nohy.

