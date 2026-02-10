Zimný rez viniča. Ak to nestihnete do konca februára, ker začne „plakať“ a zbytočne sa oslabí

Starostlivosť o vinič sa nezačína až s príchodom jari. Práve zimné obdobie je kľúčové pre jeho budúcu vitalitu aj úrodu. Zimný rez – vykonávaný počas hlbokého vegetačného pokoja – pomáha udržať ker prehľadný, zdravý a schopný vytvárať kvalitné plody.
VIDEO: Ako správne orezať vinič krok za krokom
Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť podrobný postup aj vo videu, kde je rez znázornený priamo na konkrétnom kríku. Video názorne ukazuje rozdiel medzi starým a jednoročným drevom a aj to, kde presne viesť rez:
Prečo sa vinič v zime reže?
Vinič prirodzene rastie veľmi bujne. Ak sa necháva bez zásahu, výhony sa rýchlo zhustia, drevo starne a rastlina prestáva tvoriť dostatočne kvalitné jednoročné prúty, na ktorých neskôr vzniká úroda. Pravidelný rez tak nie je estetická úprava, ale nevyhnutná súčasť pestovania.
Správne prevedený zimný rez prináša niekoľko benefitov:
- ker je vzdušný a menej náchylný na choroby
- rastlina si zachováva rovnováhu medzi rastom dreva a tvorbou hrozna
- vinič pravidelne obrastá novým, produktívnym drevo
- úroda je stabilnejšia a chuťovo kvalitnejšia.
Kedy je najvhodnejší čas na zimný rez?
Najčastejšie sa vinič reže od konca decembra do konca februára, v závislosti od počasia. Dôležité je, aby bol ker ešte v pokoji – teda aby sa púčiky nezačali prebúdzať.
V praxi však platia tieto zásady:
- Vinič možno bezpečne rezať počas celej zimy, pokiaľ nemrzne tak silno, že drevo krehne.
- Rez na začiatku jari (marec) je stále možný, ak puky ešte nie sú otvorené.
- Ak sa reže neskôr, vinič môže začať „slziť“, teda z rán vyteká miazga – tento jav rastlinu nezabíja, ale zbytočne ju oberá o časť zásob energie.
Slzenie je prirodzený fyziologický proces spôsobený tlakom vody z koreňov, ktorý sa objavuje, keď pôda presahuje určitú teplotu. Moderné vinohradnícke výskumy potvrdzujú, že rastlina sa so slzením dokáže vyrovnať, hoci pre vinohradníkov je ideálne mu predchádzať.
Ako rezať vinič správne a bez zbytočného stresu pre rastlinu?
Presný postup závisí od spôsobu vedenia viniča (jednoročný rez, kordón, dvojramenné vedenie a pod.). Všetky systémy však vychádzajú z rovnakých zásad:
1. Režte len čistým a ostrým náradím
Kvalitný rez sa hojí rýchlejšie. Tupé nožnice spôsobujú drvenie dreva a horšie jazvy.
2. Rez veďte tesne nad očkom
Tým podporíte rast nového výhonu a minimalizujete veľkosť rany.
3. Každoročne obnovujte jednoročné drevo
Vinič rodí len na jednoročných výhonoch. Preto sa staršie časti každoročne skracujú alebo odstraňujú.
4. Nepreťažujte ker nadmerným počtom očiek
Ak viniču ponecháte priveľa pukov, rastlina si bude musieť rozdeľovať energiu medzi veľký počet výhonov a výsledkom budú slabšie strapce.
5. Hrubé zásahy robte len v prípade potreby
Odstraňovanie veľmi starého dreva vedie k veľkým ranám – to síce nie je smrteľné, ale rastlina ich dlhšie zaceluje.
6. V oblastiach ohrozených jarnými mrazmi
Niektorí pestovatelia praktizujú takzvaný oneskorený jemný rez, aby púčiky nevyrašili priskoro. Hlavné skracovanie dreva však musí byť vykonané ešte počas pokoja.
Čo si z toho odniesť
Zimný rez patrí medzi základné práce pri viniči a jeho dôležitosť sa nedá nahradiť žiadnou inou technikou.
- Najlepší čas je od decembra do februára, no rez je možný aj krátko pred jarou, pokiaľ puky ešte nerašia.
- Slzenie viniča nie je smrteľné ani extrémne škodlivé, je to normálna reakcia rastliny – len značí, že rez prišiel neskoro.
- Pravidelný rez je jediná cesta k zdravému, produktívnemu a dlhovekému kríku.
Kto viniču dopraje správny zimný rez, môže sa spoľahnúť, že sa mu odmení silným rastom a kvalitným hroznom.