Zimný rez egreša. Ak neodstránite konáre rastúce dovnútra, v lete vás potrápi pleseň

Zimný rez egreša
Zimný rez egreša Foto: www.shutterstock.com

Hoci február pôsobí v záhrade pokojne, pre egreše je to kľúčové obdobie. Koncom zimy sa v konároch pomaly prebúdza miazga a rastlina sa pripravuje na novú sezónu. Práve v tomto čase je najvhodnejšie vykonať zimný rez, ktorý má zásadný vplyv na úrodu aj zdravie kra.

Zimný rez egreša nie je iba otázkou tvaru. Ide o postup, ktorý pomáha ker presvetliť, omladiť a výrazne obmedziť šírenie chorôb – najmä americké múčnaté padlie, najčastejšej a najnebezpečnejšej hubovej choroby egreša.

Praktická ukážka rezu – video, ktoré sa oplatí vidieť

Pre tých, ktorí si radi pozrú vizuálny postup, môže byť užitočná aj táto ukážka zimného rezu egreša. Ukazuje základné princípy tvorby otvorenej koruny a správne vedenie rezu:

Prečo egreš potrebuje otvorenú korunu

Egreš prirodzene vytvára hustý ker a bez pravidelného rezu sa jeho stred rýchlo uzavrie. Keď konáre rastú dovnútra a prekrývajú sa, vzniká tienisté a vlhké prostredie.

A práve vlhko bez prúdenia vzduchu je hlavný faktor podporujúci vznik múčnatky. Hubové spóry sa v takých podmienkach šíria rýchlo a dokážu znehodnotiť plody aj listy ešte pred dozretím.

Správne tvarovaný ker má preto pripomínať otvorený pohár – okraj tvoria pevné kostrové konáre, ale stred zostáva vzdušný.

Čo odstrániť pri zimnom reze

Pri reze sa postupuje systematicky. Každý zdravý ker egreša by mal mať:

  • približne 8 až 12 hlavných, dobre rozmiestnených výhonov
  • kombináciu mladých a stredne starých konárov
  • úplne otvorený stred

Pri samotnom reze odstráňte:

1. Konáre rastúce dovnútra

Tie najviac bránia prúdeniu vzduchu a podporujú vlhkosť.

2. Prekrývajúce sa alebo odierajúce sa konáre

Trenie poškodzuje kôru a vytvára vstupné brány pre infekcie.

3. Slabé a tenké výhony

Nemajú perspektívu dobre rodiť a oberajú ker o silu.

4. Výhony vyrastajúce nízko zo zeme

Plody bývajú znečistené a ľahšie podliehajú hnilobe.

5. Staré, málo plodné drevo

Najkvalitnejšia úroda rastie na 2- až 3-ročnom dreve. Všetky výhony staršie ako 4 roky sa odporúča odstrániť až pri zemi, aby sa ker stále obnovoval.

Kam viesť rez – zásada, ktorá ovplyvní celý tvar kra

Pri strihaní vždy režte tesne nad púčikom smerujúcim von z kra.
Tým určíte smer rastu nového výhonu a zabezpečíte, že ker sa bude prirodzene otvárať.

Rezná plocha má byť šikmá, aby po nej mohla voda stekať a nezostávala na rane.

Pozor na choré alebo poškodené drevo

Ak nájdete konár:

  • s bielym múčnym povlakom (znak múčnatky)
  • s tmavými škvrnami v dreve
  • napadnutý škodcami
  • s vysušeným či zoslabnutým vrcholom

odstráňte ho až po zdravé, svetlé drevo.
Napadnuté časti nepatria do kompostu – treba ich zlikvidovať, aby sa choroby na jar nešírili späť na rastlinu.

Kedy je najlepší čas rezu

Egreše začínajú rásť veľmi skoro – často už koncom februára až začiatkom marca, podľa počasia.

Preto je optimálne strihať:

  • od polovice januára do konca februára
  • v období, keď nie sú silné mrazy a keď je drevo suché

Po vypučaní už rez rastlinu oslabuje a môže spôsobiť slabšiu úrodu.

Oplatí sa to: lepšie plody a menej chorôb

Zimný rez síce vyžaduje pevné rukavice, trpezlivosť a cit pre tvar, ale výsledok stojí za to.

Správne presvetlený ker:

  • rodí viac a rovnomernejšie
  • má väčšie a sladšie plody
  • menej trpí múčnatkou
  • udržiava si zdravší a dlhší životný cyklus

Ak sa do rezu pustíte vo vhodnom čase, ker to výborne zvládne a v lete sa vám odvďačí bohatou úrodou.

