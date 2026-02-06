Zimný rez egreša. Ak neodstránite konáre rastúce dovnútra, v lete vás potrápi pleseň

Hoci február pôsobí v záhrade pokojne, pre egreše je to kľúčové obdobie. Koncom zimy sa v konároch pomaly prebúdza miazga a rastlina sa pripravuje na novú sezónu. Práve v tomto čase je najvhodnejšie vykonať zimný rez, ktorý má zásadný vplyv na úrodu aj zdravie kra.
Zimný rez egreša nie je iba otázkou tvaru. Ide o postup, ktorý pomáha ker presvetliť, omladiť a výrazne obmedziť šírenie chorôb – najmä americké múčnaté padlie, najčastejšej a najnebezpečnejšej hubovej choroby egreša.
Praktická ukážka rezu – video, ktoré sa oplatí vidieť
Pre tých, ktorí si radi pozrú vizuálny postup, môže byť užitočná aj táto ukážka zimného rezu egreša. Ukazuje základné princípy tvorby otvorenej koruny a správne vedenie rezu:
Prečo egreš potrebuje otvorenú korunu
Egreš prirodzene vytvára hustý ker a bez pravidelného rezu sa jeho stred rýchlo uzavrie. Keď konáre rastú dovnútra a prekrývajú sa, vzniká tienisté a vlhké prostredie.
A práve vlhko bez prúdenia vzduchu je hlavný faktor podporujúci vznik múčnatky. Hubové spóry sa v takých podmienkach šíria rýchlo a dokážu znehodnotiť plody aj listy ešte pred dozretím.
Správne tvarovaný ker má preto pripomínať otvorený pohár – okraj tvoria pevné kostrové konáre, ale stred zostáva vzdušný.
Čo odstrániť pri zimnom reze
Pri reze sa postupuje systematicky. Každý zdravý ker egreša by mal mať:
- približne 8 až 12 hlavných, dobre rozmiestnených výhonov
- kombináciu mladých a stredne starých konárov
- úplne otvorený stred
Pri samotnom reze odstráňte:
1. Konáre rastúce dovnútra
Tie najviac bránia prúdeniu vzduchu a podporujú vlhkosť.
2. Prekrývajúce sa alebo odierajúce sa konáre
Trenie poškodzuje kôru a vytvára vstupné brány pre infekcie.
3. Slabé a tenké výhony
Nemajú perspektívu dobre rodiť a oberajú ker o silu.
4. Výhony vyrastajúce nízko zo zeme
Plody bývajú znečistené a ľahšie podliehajú hnilobe.
5. Staré, málo plodné drevo
Najkvalitnejšia úroda rastie na 2- až 3-ročnom dreve. Všetky výhony staršie ako 4 roky sa odporúča odstrániť až pri zemi, aby sa ker stále obnovoval.
Kam viesť rez – zásada, ktorá ovplyvní celý tvar kra
Pri strihaní vždy režte tesne nad púčikom smerujúcim von z kra.
Tým určíte smer rastu nového výhonu a zabezpečíte, že ker sa bude prirodzene otvárať.
Rezná plocha má byť šikmá, aby po nej mohla voda stekať a nezostávala na rane.
Pozor na choré alebo poškodené drevo
Ak nájdete konár:
- s bielym múčnym povlakom (znak múčnatky)
- s tmavými škvrnami v dreve
- napadnutý škodcami
- s vysušeným či zoslabnutým vrcholom
odstráňte ho až po zdravé, svetlé drevo.
Napadnuté časti nepatria do kompostu – treba ich zlikvidovať, aby sa choroby na jar nešírili späť na rastlinu.
Kedy je najlepší čas rezu
Egreše začínajú rásť veľmi skoro – často už koncom februára až začiatkom marca, podľa počasia.
Preto je optimálne strihať:
- od polovice januára do konca februára
- v období, keď nie sú silné mrazy a keď je drevo suché
Po vypučaní už rez rastlinu oslabuje a môže spôsobiť slabšiu úrodu.
Oplatí sa to: lepšie plody a menej chorôb
Zimný rez síce vyžaduje pevné rukavice, trpezlivosť a cit pre tvar, ale výsledok stojí za to.
Správne presvetlený ker:
- rodí viac a rovnomernejšie
- má väčšie a sladšie plody
- menej trpí múčnatkou
- udržiava si zdravší a dlhší životný cyklus
Ak sa do rezu pustíte vo vhodnom čase, ker to výborne zvládne a v lete sa vám odvďačí bohatou úrodou.