Zbohom nepríjemnému zápachu z vyprážania: jednoduché finty, ktoré nahradia aj otvorené okno či digestor

Vyprážané jedlá majú svoje čaro – chrumkavá kôrka, výrazná vôňa a sýta chuť patria medzi dôvody, prečo si túto úpravu jedla mnohí doprajú aj napriek tomu, že nejde o najzdravšiu voľbu na každý deň. V našich končinách je vyprážanie stále veľmi obľúbené a nájdete ho v domácnostiach aj reštauráciách. Problém však prichádza v momente, keď panvicu odstavíte – intenzívny pach oleja sa totiž často udrží v kuchyni ešte hodiny, a ak máte menší byt, rozlezie sa prakticky všade.
Zvyšky zápachu sa neraz „zavesia“ aj na oblečenie či vlasy a v horšom prípade ich nasaje čalúnený nábytok. Mnoho ľudí sa spolieha na otvorené okno alebo digestor, ale ani to nie vždy stačí. Preto skúsené gazdinky roky hľadajú alternatívne spôsoby, ako zápach oslabiť či rovno odstrániť. A dobrá správa je, že niektoré z týchto trikov fungujú prekvapivo dobre.
Ocot – jednoduchý, lacný a prekvapivo účinný bojovník proti zápachu
Ak existuje jediný prostriedok, ktorý si pri vyprážaní poradí so zápachom najspoľahlivejšie, je to obyčajný biely ocot. Dá sa použiť priamo počas varenia aj po ňom – stačí ho priviesť do varu a nechať niekoľko minút bublať. Počas toho absorbuje pachy, ktoré už stihli uniknúť do priestoru.
Mnohí sa zdráhajú použiť ocot práve kvôli jeho ostrej aróme, no pri prevarení sa jeho vôňa výrazne zjemní a veľmi rýchlo vyprchá. Vzduch v domácnosti tak pôsobí sviežejšie a neutralizovaný olejový zápach sa už nevráti.
Nenápadné triky, ktoré urobia vyprážanie čistejším a menej aromatickým
Okrem octu existuje niekoľko jednoduchých postupov, ktoré môžete zaradiť priamo do prípravy jedla. Pomôžu nielen znížiť množstvo zápachu, ktorý vzniká počas vyprážania, ale často aj zlepšia výslednú chuť. Tieto rady sú síce drobné, ale v praxi fungujú prekvapivo spoľahlivo:
1. Citrónová šťava priamo na potraviny
Skôr než dáte mäso na panvicu, jemne ho pokvapkajte citrónovou šťavou. Vôňa citróna dokáže už v zárodku utlmiť typický pach vznikajúci pri kontakte mäsa s rozpáleným olejom. Zároveň dodá pokrmu jemný svieži podtón.
2. Štipka soli do oleja
Ak si všimnete, že olej pri vyprážaní pení, prisypte doň trochu soli. Soľ zabráni nadmernému peneniu a zároveň mierne oslabí výrazný pach, ktorý sa inak šíri veľmi rýchlo.
3. Odstránenie prebytočnej strúhanky
Pri trojobale je dôležité, aby ste potravinu pred vložením do oleja dobre oklepali. Drobná strúhanka, ktorá opadáva do oleja, sa rýchlo pripáli a jej pach je potom ešte prenikavejší ako samotné vyprážanie.
4. Trochu studeného oleja do rozpáleného
Keď sa olej začne prehrievať až príliš, prilejte do panvice trochu čerstvého studeného oleja. Zníži sa tým teplota a pach sa nebude tak prudko uvoľňovať.
5. Kúsok korku do oleja
Starý „babský trik“ hovorí, že ak do horúceho oleja vhodíte kus korku, dokáže do seba časť zápachu absorbovať. Nejde o vedecky podloženú metódu, no mnoho gazdiniek prisahá, že rozdiel je citeľný.
Ako dosiahnuť maximálny efekt? Kombinujte postupy
Nie každá kuchyňa reaguje rovnako a aj typ panvice či druh oleja môže ovplyvniť to, ako intenzívne bude vyprážanie voňať. Preto je dobré jednotlivé triky testovať a nájsť si to, čo funguje najlepšie práve u vás. Často pomôže aj kombinácia viacerých rád:
- mäso predpripraviť citrónom,
- počas vyprážania vložiť do oleja kúsok korku,
- po dovarení prevariť ocot a neutralizovať zvyšné pachy.
Takto sa neželaný pach výrazne zredukuje a nemusíte mať pocit, že vám olej „prevoňal“ celý byt.
Vyprážanie bez stresu z toho, čo zostane vo vzduchu
Vyprážané jedlá si doma pripravujeme pre ich chuť – nie preto, aby sme ešte večer riešili, ako vyvetrať kuchyňu. Nepríjemný zápach je len vedľajší efekt, ktorý však vďaka jednoduchým trikom dokážete udržať pod kontrolou.
Ak chcete efekt ešte posilniť, po skončení varenia:
- otvorte okno, ak je to možné,
- zapnite digestor aspoň na pár minút,
- použite prírodné osviežovače – napríklad citrónovú kôru, škoricu alebo bylinky, ktoré pri zahrievaní uvoľnia príjemnú vôňu.
Tým sa zbavíte aj posledných zvyškov pachov a váš domov zostane príjemne svieži.
Zhrnutie: pár drobností a vyprážaný zápach bude minulosťou
Stačí trochu upraviť kuchynské postupy a vyprážanie už nemusí byť spojené s typickým ťažkým vzduchom. Či už siahnete po octe, soli, citróne alebo korku, každý z týchto tipov môže zmeniť atmosféru vo vašej kuchyni výrazne k lepšiemu.
Vyprážané dobroty si tak môžete dopriať bez toho, aby ste sa obávali dlhotrvajúceho olejového odéru. A o to predsa pri domácom varení ide – vychutnať si jedlo, nie jeho následný zápach.