Záhadný labyrint podzemných chodieb pod Vysokým Mýtom stále ukrýva tajomstvá

Pod historickým centrom Vysokého Mýta sa nachádza systém pivníc a podzemných priestorov, ktorého pôvod siaha až do stredoveku. Hoci sa o tamojšom podzemí traduje množstvo legiend, odborníci dnes dokážu s istotou potvrdiť len časť z toho, čo si ľudia medzi sebou rozprávajú.
Chceš vidieť, ako tieto priestory vyzerajú?
Video zachytáva skutočné zábery z podzemných chodieb pod Vysokým Mýtom. Ukazuje pôvodné pivnice, klenuté priestory a úseky, ktoré sa zachovali v stave umožňujúcom vstup:
Pozri si autentický videozáznam podzemia Vysokého Mýta:
Stredoveké mesto a praktická potreba skladovacích priestorov
Vznik podzemia nebol výsledkom tajných stavebných plánov, ale praktickej potreby. Keď bolo Vysoké Mýto v 13. storočí založené ako kráľovské mesto na dôležitej obchodnej trase medzi Čechami a Moravou, obyvatelia potrebovali miesto na uchovávanie potravín, remeselných výrobkov, vína a piva.
Pri domoch preto vznikali hlboké pivnice, ktoré ponúkali stabilnú teplotu a vlhkosť vhodnú na skladovanie. Niektoré boli vybudované v niekoľkých úrovniach a časom sa rozširovali podľa potrieb obyvateľov.
Ako vznikol dojem podzemného labyrintu
Pôvodne samostatné pivnice sa počas storočí niekedy spojili – či už plánovane, alebo náhodne pri prestavbách domov. Tak vznikli priechody, ktoré dnes pôsobia ako prepojené chodby.
Dôležité je však zdôrazniť, že nejde o ucelený labyrint v pravom slova zmysle. Podzemné priestory sú rôznorodé, nerovnomerne rozložené a ich rozsah je obmedzený na historickú zástavbu.
Prečo sa veľká časť podzemia už nedá preskúmať
V 60. rokoch 20. storočia začali prebiehať odborné prieskumy. Cieľom bolo zhodnotiť stabilitu chodieb, keďže čas a zmeny v nadzemnej zástavbe ich statiku výrazne narušili. V mnohých miestach hrozilo zosunutie stropov, preto bol odporučený bezpečnostný zásah.
Časť starších chodieb bola nakoniec zasypaná alebo spevnená betónom, aby neohrozovala budovy a infraštruktúru v centre mesta. Zachovali sa len priestory, ktoré boli v stabilnom stave.