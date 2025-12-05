Za odstránenie starého pňa chceli stovky eur. Dedov jednoduchý trik zvládne každý – zadarmo a za pár minút

Kto má záhradu, ten to pozná – keď padne rozhodnutie vyrúbať strom, s kmeňom zmizne celá starosť, no v zemi zostane tvrdohlavý peň. Ten potom roky prekáža pri práci, komplikuje kosenie a miestami pôsobí ako nepekný relikt minulosti. Najjednoduchším riešením je zavolať odbornú firmu, ale mnohým prejde chuť už pri prvých cenových ponukách. Nie je nezvyčajné, že si za vybratie jedného pňa účtujú 300–400 eur.
Našťastie, existujú aj riešenia, ktoré neodľahčia vašu peňaženku. Jeden starší pán z vidieka ukázal, že s trochou trpezlivosti a domácimi pomôckami dokážete odstrániť aj veľký peň – úplne bez bagra, bez chémie a bez hluku. Jeho trik si dokáže osvojiť každý.
Príprava je základ: čo si pripraviť a ako začať
Nie je potrebné nakupovať špeciálne prípravky ani investovať do profesionálnych nástrojov. Na začiatok vám postačí:
- obyčajná vŕtačka,
- trochu kuchynskej soli,
- a voda.
Najprv do pňa navŕtajte niekoľko otvorov. Ideálne ich rozmiestnite približne po 10–15 centimetroch po celom obvode a vytvorte aj pár otvorov v strede. Otvory by mali byť hlbšie, aby sa soľ dostala až dovnútra dreva – práve tam začne pracovať.
Soľ ako prirodzený „rozkladací“ pohon
Keď sú otvory pripravené, do každého nasypte lyžicu soli. Následne ju zalejte troškou vody – približne pol šálky. Voda pomôže soli preniknúť hlbšie a aktivuje proces, ktorý je pri rozklade dreva kľúčový.
Počas najbližších týždňov bude soľ postupne vysávať z dreva vlhkosť. Suché drevo rýchlo krehne, praská a stáva sa omnoho mäkším. Po dvoch týždňoch môžete postup zopakovať, čím celý proces ešte urýchlite.
O niekoľko mesiacov už bude peň natoľko oslabený, že sa dá bez problémov rozbiť sekerou, vybrať lopatou alebo jednoducho rozmrviť rukami.
Ak soľ nie je pre vás: ďalšie osvedčené metódy
1. Vypálenie pňa
Toto je starý spôsob, ktorý sa používal ešte v časoch, keď ľudia nemali k dispozícii žiadne mechanické stroje. Peň najprv nechajte dobre preschnúť. Potom doň motorovou pílou alebo sekerou narežte žliabky do tvaru hviezdice. Tie následne napustite podpaľovačom či petrolejom a zapáľte.
Drevo bude horieť pomaly – kým sa postupne premení na popol. Z pňa zostane len dutina, ktorú stačí zasypať zeminou a zarovnať.
2. Kompostovanie pňa
Ekologickejším riešením je nechať prírodu pracovať za vás. Do pňa urobte porezy, aby doň lepšie prenikla vlhkosť a mikroorganizmy. Posypte ho kompostom, trávou alebo lístím a pridajte aj urýchľovač kompostu.
Zvyšky živej biomasy vytvoria ideálne prostredie pre baktérie a huby, ktoré začnú drevo pomaly rozkladať. Po nejakom čase sa peň zmení na výživný humus.
Dedkova skúsenosť: „Nič sa nevyhadzovalo, všetko malo svoje miesto“
„V našej dedine sa nikdy nič zbytočne nevyhadzovalo,“ hovorí starší pán, ktorý tento postup používa už roky. „Keď sme potrebovali odstrániť peň, neurobili sme z toho vedu. Trochu soli, voda a čas – a bolo po probléme.“
Týmto spôsobom vraj zvládol za jedno leto odstrániť hneď niekoľko pňov, a to bez bagra, bez hluku a najmä úplne zadarmo.
Šetrné, lacné a pritom účinné riešenia
Či už sa rozhodnete pre soľ, oheň alebo prírodné kompostovanie, všetky tieto metódy sú priateľské k životnému prostrediu. Nepoužívajú agresívne chemikálie, ktoré by znehodnotili pôdu alebo ohrozili okolitú vegetáciu. Navyše ide o postupy, ktoré zvládne úplný laik, a pritom sa dajú použiť aj na väčších pňoch.
Záver: Peň v záhrade už nemusí byť problém
Ak vám v záhrade zavadzia starý peň, nemusíte zúfať ani volať drahé firmy. S trochou trpezlivosti a jednoduchými postupmi ho dokážete odstrániť sami. A ešte si pri tom ušetríte stovky eur, ktoré môžete investovať do niečoho príjemnejšieho – napríklad do skrášlenia záhrady.
Starý pán by mal určite radosť, že jeho trik dnes pomáha ďalším ľuďom. A možno sa oň raz podelíte aj vy so susedmi.