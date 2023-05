Najväčším problémom pri samotnom zariaďovaní bude, ako inak, priestor. Obývačka v paneláku má buď príliš malé rozmery, alebo je jej súčasťou veľké množstvo dverí a izbových prechodov. Aj keď sa možno trochu potrápite s návrhom, nič to nemení na tom, že vytvoríte štýlové zariadenie interiéru.

Moderná obývačka v paneláku

Ak hovoríme o modernom štýle, na mysli máme najmä čisté línie a jednoduché tvary. Skúste sa zahľadieť na vašu obývačku a zamyslite sa, či je jej zariadenie naozaj moderné a koľko z tých vecí a predmetov, ktoré sa v nej nachádzajú, naozaj potrebujete. Jednoducho sa skúste odosobniť od všetkého, čo ste za tie roky nahromadili. Pokojne, nemusíte všetky veci vyhodiť, mnohé z nich sa vám budú možno do novej obývačky hodiť, no je dôležité, aby ste zariadenie neprispôsobovali starému zariadeniu, najmä pokiaľ chcete zmenu a moderný dizajn.

Je naozaj nutné použiť tú starú obývaciu stenu? Netvrdíme, že steny a zostavy vyšli úplne z módy. To nie, ale nahradili ich nové skrinky a komody, ktoré sa „tvária“ skôr ako samostatné kusy nábytku. Ak ide o malú obývačku, mali by ste predsa len zvážiť skôr zavesenie TV na stenu, pričom úložný priestor poskytne komoda, vitrína a dizajnové police. Miesto tak okrem samotnej sedačky zostane aj originálnym kreslám. Ide najmä o to, aby ste dosiahli optické zväčšenie miestnosti a aj jej svetlosť a vzdušnosť.

Dôležité je preto aj paleta farieb. Tie pastelové odporúčame použiť buď na jednom výraznom kuse nábytku (napríklad na sedačke, kresle, taburetoch, prípadne jednej skrinke), alebo na dekoráciách, doplnkoch a bytovom textile. Farby znesie aj koberec alebo obrazy na stenu, na ktoré by ste určite nemali zabudnúť. Boli by ste prekvapení, ako dokážu dodať obývačke šmrnc. Ak máte radšej neutrálne a prírodné farby, odtiene bielej, sivej a hnedej budú taktiež dobrou voľbou. Brániť sa nemusíte ani lesklým materiálom a farbám, sú totiž znakom luxusu. Pristanú najmä konferenčným a príručným stolíkom, ktoré môžete povýšiť na hlavný dizajnový kúsok miestnosti, najmä ak sa jedná o „sterilné“ farby. Krok vedľa neurobíte ani stolíkom z masívu.

Dôležité je však osvetlenie. Či už samotného stredu izby, a teda väčšinou konferenčného stolíka, alebo aj ďalších častí obývačky, a to napríklad v podobe sekundárnych lámp a svietidiel, ktoré zútulnia miestnosť a podčiarknu jej „charakter“.

Otvorený priestor – obývačka s kuchyňou v paneláku

Otvorený priestor bytov či domov nie je žiadnou novinkou. Už typicky učebnicovým príkladom naň je prepojenie obývačky s kuchyňou. Aj keď v nie všetkých panelákových bytoch je takáto rekonštrukcia možná, nájdu sa aj také, ktorých bytové jadro ponúkne priestor aj na takéto „spojenie“ miestností. Potrebujete k tomu značný obnos peňazí, chuť a trpezlivosť, no a tolerantní susedia by taktiež neboli na škodu…

Bez odborníkov sa, samozrejme, ťažko zaobídete. Ak však podstúpite takúto „prerábku“ bytu, vedzte, že obývačka v paneláku sa zmení na nepoznanie. Nejde len o dispozičné riešenie, ale tiež o niekoľko možností zariadenia interiéru naviac, pretože priestor ich predtým obmedzil iba na určité množstvo. Konečne sa budete môcť cítiť ako v obývačke rodinného domu. Takýto moderný priestor zútulní a zatraktívni vaše bývanie.

Pekná obývačka v paneláku, to je najmä jednotný štýl zariadenia, farebné zladenie a harmónia dizajnu s ďalšími miestnosťami. Najmä ak sa bavíme o prepojení obývačky a kuchyne. Ich návrh netreba podceniť. Zachované by mali byť aj jednotlivé zóny na prípravu jedál, ich konzumovanie, ako aj na odpočinok. Aj s moderným dizajnom môžete urobiť krok vedľa. Mixovanie materiálov sa nemusí vždy podariť. Ak však máte aspoň malé estetické cítenie, pustite sa do zmeny! Aj my máme pre vás niekoľko inšpirácií.

