Vypite tento nápoj pred spaním. Pomôže vám zaspať a v noci podporí spaľovanie tukov

Moderný životný štýl dáva nášmu zdraviu zabrať. Dlhé sedenie, málo pohybu, stres a rýchle jedenie počas dňa vytvárajú kombináciu, ktorá skôr či neskôr ovplyvní nielen to, ako sa cítime, ale aj to, ako vyzeráme. Niet divu, že nadváha sa týka veľkej časti populácie a pre mnohých je jej riešenie dlhodobý boj.
Prečo sa pár kíl navyše neoplatí ignorovať
Hoci sa môže zdať, že pár kilogramov navyše nie je problém, zdravotné riziká sa môžu prejaviť aj pri menšej nadváhe. Pre organizmus to znamená zvýšenú záťaž, ktorá môže časom prispieť k:
- zvýšenému krvnému tlaku
- vyššej hladine cholesterolu
- horšej funkcii ciev a srdca
- náchylnosti na metabolické ochorenia, ako je cukrovka 2. typu
Základom riešenia zostáva viac pohybu a rozumnejšie stravovanie, no niekedy pomáhajú aj malé zmeny, ktoré podporia trávenie a metabolizmus.
Koriandrový nápoj ako večerný rituál
Nutričná špecialistka Ieva Kubiliute upozorňuje na zaujímavý tip – koriandrový džús alebo odvar z koriandrových lístkov. Nejde o žiadny zázračný spaľovač tuku, ale o prírodný nápoj, ktorý môže telu pomôcť fungovať o niečo efektívnejšie.
Čo dokáže koriander podľa dostupných poznatkov
1. Podporuje trávenie
Koriander obsahuje antioxidanty a látky, ktoré môžu pomáhať pri tráviacich ťažkostiach. Často sa používa na zmiernenie nadúvania či pocitu ťažoby po jedle.
2. Môže jemne podporiť metabolizmus
Niektoré štúdie naznačujú, že extrakty z koriandra môžu ovplyvniť spracovanie cukrov a tukov. Ide však o doplnkový efekt – nie o výrazné „naštartovanie metabolizmu“.
3. Má protizápalové a antioxidačné účinky
Obsah flavonoidov a ďalších prospešných látok podporuje obranyschopnosť tela a pomáha pri neutralizácii voľných radikálov.
4. Môže priaznivo ovplyvňovať hladinu cukru v krvi
V niektorých výskumoch koriander preukázal schopnosť znižovať hladinu glukózy, najmä u zvierat. U ľudí môže pôsobiť ako jemná podpora správneho metabolizmu cukrov.
5. Rastlina obsahuje omega-3 a omega-6 mastné kyseliny
Nie v takom množstve ako ryby či oleje, no predsa. Tieto tuky sú dôležité pre zdravie srdca aj mozgu.
Prečo si dať nápoj večer?
Ak si doprajete ľahký nápoj z koriandra pred spaním, môže to mať niekoľko výhod:
- uvoľní trávenie po večeri
- pomôže telu zbaviť sa pocitu nafúknutia
- môže navodiť pokojnejší pocit a uľahčiť zaspávanie
- nepriamo môže podporiť dlhodobo zdravú hmotnosť – najmä ak večer často jedávate ťažšie jedlá
Dôležité je však zdôrazniť: nejde o nápoj, ktorý spaľuje tuky počas spánku. Ide o pomocníka, nie o zázrak.
Ako si pripraviť koriandrový džús alebo odvar
Chuť čistého koriandra môže byť pre niekoho výrazná, no dá sa upraviť.
Jednoduchý postup:
- Zväzok čerstvého koriandra dôkladne opláchnite.
- Rozmixujte ho s pohárom vody.
- Nápoj preceďte cez jemné sitko.
- Dochutiť môžete čerstvou citrónovou alebo limetkovou šťavou.
- Vyhnite sa pridávaniu cukru, aby ste neznížili celkový zdravotný prínos.
Namiesto mixovania môžete pripraviť aj jemný odvar:
- nalejte horúcu (nie vriacu) vodu na lístky
- nechajte 10 minút lúhovať
- sceďte a nechajte trochu vychladnúť
Ako to zaradiť do života
Koriandrový nápoj si môžete dopriať 30 až 60 minút pred spaním. Nie je nutné piť veľké množstvo – postačí menší pohár.
Môžete to vnímať ako večerný rituál, ktorý:
- pomáha telu upokojiť sa
- podporí trávenie po večeri
- bude jedným z krokov k lepším návykom
Zhrnutie: Účinky sú reálne, no nie zázračné
- Koriander má preukázané zdravotné benefity, najmä pre trávenie a metabolizmus.
- Nápoj môže podporiť pohodu pred spaním a mierne pomôcť pri dlhodobom snažení schudnúť.
- Neexistujú však dôkazy o tom, že by dokázal výrazne spaľovať tuk cez noc.
- Najsilnejší efekt dosiahnete vtedy, keď nápoj doplní zdravší jedálniček a primeraný pohyb.