Vodný kameň na kohútikoch zmizne už za 15 minút. Potrebujete len jednu obyčajnú kuchynskú prísadu

Usadeniny vodného kameňa pozná väčšina domácností. Objavujú sa na batériách, sprchových hlaviciach, v kúpeľni aj v kuchyni, a keď sa ich nazbiera viac, vytvárajú biele či sivé mapy, ktoré dokážu pokaziť vzhľad celého priestoru. Našťastie ich odstránenie nie je zložité a často si vystačíte s tým, čo máte bežne doma.
Prečo sa vodný kameň tvorí?
Vodný kameň vzniká z minerálov obsiahnutých v tvrdej vode, najmä z uhličitanu vápenatého a horečnatého. Pri vysychaní vody sa tieto minerály usadia na povrchu a postupne vytvoria tvrdú vrstvu. Čím tvrdšia voda, tým rýchlejšie usadeniny pribúdajú.
Ocot – jednoduchý a šetrný pomocník
Medzi najjednoduchšie a najspoľahlivejšie domáce metódy patrí použitie bieleho octu. Obsahuje kyselinu octovú, ktorá dokáže minerálne nánosy chemicky rozložiť. Je to lacný, netoxický a ekologický spôsob, ktorý môžete používať opakovane bez obáv, že zničíte povrch.
Pani Naďa, ktorá pracuje ako upratovačka v Prahe, odporúča túto metódu najmä na pravidelnú údržbu:
„Namočím handričku do octu, priložím ju na kohútik a nechám chvíľu pôsobiť. Pri bežných usadeninách stačí 10 až 15 minút. Potom už len zotriem a opláchnem.“
Pri hrubších vrstvách je prirodzene potrebné nechať ocot pôsobiť dlhšie alebo postup zopakovať.
Ako ocot funguje
- kyselina octová rozpúšťa minerály, z ktorých sa vodný kameň skladá
- ocot je šetrnejší ako silné chemické prípravky
- nepoškodzuje kovové či keramické povrchy, pokiaľ sa používa správne
- je bežne dostupný, lacný a ekologický
Tento spôsob je najúčinnejší pri bežnom, tenšom vodnom kameni, no aj pri starších usadeninách dokáže priniesť viditeľné výsledky – len treba predĺžiť čas pôsobenia.
Overený postup na odstránenie vodného kameňa octom
Budete potrebovať:
- 1 diel bieleho octa
- 1 diel vody
- handričku, hubku alebo sprej
Postup:
- Ocot rozrieďte s vodou v pomere 1:1.
- Naneste na znečistené miesta – buď pomocou spreja, alebo priložením handričky namočenej v roztoku.
- Nechajte pôsobiť 10–15 minút. Pri silnom vodnom kameni nechajte pôsobiť dlhšie (30–60 minút) alebo postup zopakujte.
- Povrch utrite hubkou alebo handričkou.
- Opláchnite čistou vodou a osušte, aby sa zabránilo vzniku nových škvŕn.
Tipy na ešte lepší účinok
- Zahriaty ocot účinkuje rýchlejšie: stačí ho jemne ohriať, nie variť.
- Sprchové hlavice môžete ponoriť do octového kúpeľa: do igelitového vrecka s octom a vodou.
- Varné kanvice vyčistíte zvnútra tak, že roztok ocot–voda necháte krátko prejsť varom: potom dobre prepláchnite.
- Prevencia šetrí čas: ak povrchy občas pretriete octom, nánosy sa nebudú hromadiť.
Ocot je rokmi overený spôsob, ako účinne odstrániť vodný kameň z kohútikov, sprchových hlavíc či domácich spotrebičov. Hoci pri menších nánosoch dokáže účinkovať už do 15 minút, pri silnejších usadeninách je potrebné dlhšie pôsobenie alebo opakovanie. Je to však bezpečný, ekologický a finančne výhodný spôsob údržby domácnosti.