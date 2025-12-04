Vianočný zhon preťažuje mozog. Keď prijímame priveľa podnetov, sviatky si užívame menej. Ako sa tomu vyhnúť?

Adventné obdobie býva pre mozog náročnejšie než bežné dni. Všade okolo nás blikajú svetlá, hrá hudba, pribúdajú reklamy, nákupy aj spoločenské povinnosti. Každý z týchto impulzov aktivuje mozgový systém odmeny, ktorý pracuje s neurotransmitermi – najmä s dopamínom.
Keď však mozog dostáva príliš veľa stimulov naraz, môže byť preň ťažšie prepnúť sa do režimu pokoja, čo následne oslabuje schopnosť užiť si sviatočné chvíle naplno.
Prečo má dopamín povesť „signálu odmeny“?
Dopamín je neurotransmiter, ktorý si telo vytvára samo. Zdá sa, že súvisí najmä s motiváciou, chuťou do činností a prežívaním potešenia. Kľúčová je takzvaná mezolimbická dopaminová dráha, ktorá sa aktivuje v situáciách spojených s odmenou, novými zážitkami či očakávaním niečoho príjemného.
Dopamín však nie je jediným hráčom, ktorý rozhoduje o nálade. Spolu s ním pôsobia ďalšie látky:
- serotonín – stabilizuje náladu
- endorfíny – tlmia bolesť a navodzujú príjemné pocity
- oxytocín – podporuje pocit blízkosti a dôvery
Dopamín preto nie je „hormón šťastia“, ale skôr chemický signál, ktorý nás aktivuje a motivuje konať.
Ako vzniká dopamín a čo ovplyvňuje?
Dopamín sa tvorí najmä v špecifických oblastiach mozgu, ako je ventrálna tegmentálna oblasť či substantia nigra. Menšia časť vzniká aj v dreni nadobličiek. Zúčastňuje sa na:
- prenose signálov medzi neurónmi
- motivácii a odmeňovaní
- regulácii pohybov (jeho nedostatok súvisí s Parkinsonovou chorobou)
- ovplyvňovaní nálady a emočných reakcií
Dôležitým faktom je, že dopamín podaný zvonka sa nedokáže dostať do mozgu, pretože neprechádza hematoencefalickou bariérou. Pôsobí len na telesné funkcie – napríklad zrýchli srdcový tep či zvýši krvný tlak.
Prečo je advent pre mozog špecificky náročný?
Predvianočné obdobie sa vyznačuje tým, že narúša bežný rytmus dňa. Okrem práce pribúdajú:
- stretnutia s rodinou a priateľmi
- viac sociálnych interakcií v krátkom čase
- nákupy a prípravy
- veľké množstvo vizuálnych a zvukových podnetov
- koncoročné bilancovanie a plánovanie
Mozog tak spracúva omnoho viac informácií než zvyčajne. Citlivejší alebo stresovo zraniteľnejší ľudia môžu reagovať výraznejšími výkyvmi nálady, únavou, podráždenosťou či zhoršenou koncentráciou.
Ako súvisí preťaženie so systémom odmeny?
Rýchle a krátke „odmeny“ – napríklad sladkosti, impulzívne nákupy alebo časté sledovanie notifikácií – spôsobujú náhle zvýšenie dopamínu. Po takomto výkyve však hladina opäť klesne. Tento proces môže viesť k:
- túžbe po ďalšej stimulácii
- pocitoch prázdnoty alebo nepokoja
- problémom so sústredením
- zhoršenej schopnosti prežívať pokojné, tiché chvíle
Ak sa pridá chronický stres a nedostatok spánku, mozog je rýchlo preťažený a vianočné obdobie sa môže skôr podobať maratónu než sviatkom pokoja.
Prečo zážitky vydržia dlhšie než predmety?
Hmotné darčeky prinášajú okamžitý, no krátky pocit radosti. Je to typický dopamínový „výstrel“.
Naopak zážitky, rozhovory, spoločné chvíle či pobyt v prírode podporujú dlhodobejšie a stabilnejšie uvoľňovanie dopamínu a zároveň aktivujú aj ďalšie pozitívne hormóny.
Preto sa hovorí, že najhodnotnejší dar je čas a skutočná pozornosť venovaná blízkym.
Ako môžeme počas sviatkov uľaviť mozgu?
Pomáha najmä to, čo znižuje množstvo stimulov, ktoré musí mozog spracovať:
- dopriať si pauzu od telefónu a sociálnych sietí
- obmedziť rýchle dopamínové odmeny (napr. sladké či impulzívne nákupy)
- tráviť čas na čerstvom vzduchu
- zaradiť krátke momenty ticha bez obrazoviek
- všímať si dych a vedome spomaliť
- nepokúšať sa zvládnuť všetko naraz
Stabilnejšiu pohodu prinášajú najmä tiché chvíle s ľuďmi, ktorých máme radi, nie lavína rýchlych podnetov.