Vianočný veniec na dvere 5× inak. Kreatívne nápady, ktoré zvládnete doma za pár minút

Vianočný veniec patrí k sviatkom rovnako neodmysliteľne ako svetielka či vôňa perníkov. Zvyčajne si predstavíme klasiku z ihličia, no v skutočnosti existuje množstvo ďalších spôsobov, ako si vytvoriť krásnu dekoráciu, ktorá presne zapadne do vášho interiéru. Či už inklinujete k prirodzeným materiálom, čistému minimalizmu alebo žiarivým farbám, doma si viete vyrobiť originálny veniec bez námahy a doslova za chvíľu.
Veniec symbolizuje začiatok adventu, príchod pokojnejšieho obdobia a tradíciu, ktorá spája rodiny už celé generácie. Práve preto je krásne dať mu osobitý dotyk a prispôsobiť ho štýlu svojho bývania. Prinášame päť rôznych nápadov, ktoré zvládne skutočne každý – stačí trocha tvorivosti a pár jednoduchých materiálov.
1) Veniec z vianočných ozdôb: výrazný a moderný
Tento veniec je ako stvorený pre tých, ktorí milujú sviatočný lesk. Vyrába sa z klasických ozdôb na stromček, no pokojne môžete použiť aj hravejšie kúsky – hviezdičky, vločky či malé trblietavé figúrky. Výhodou je, že veniec neopadáva, nerozpadá sa a pokojne vám môže zdobiť dvere aj niekoľko sezón po sebe.
Ako na to:
- ako základ použite penový alebo drôtený korpus
- ozdoby lepte tavnou pištoľou tesne vedľa seba a striedajte farby aj veľkosti
- medzery vyplňte menšími hviezdičkami či vločkami, aby veniec pôsobil plnšie
Výsledkom je žiarivá dekorácia, ktorá okamžite pritiahne pozornosť a dodá vstupu do domu sviatočný charakter.
2) Minimalistický veniec na kovovom kruhu
Ak máte radi severský štýl a čisté línie, tento veniec je ideálny. Kovový kruh pôsobí moderne a vzdušne a dekorácia je sústredená iba na jednej časti, čo jej dodáva elegantný a veľmi súčasný výraz.
Budete potrebovať:
- jednoduchý kovový kruh
- eukalyptus, vetvičky chvojiny alebo inú zeleň podľa vkusu
- drobnú dekoráciu – napríklad malé zvončeky
Postup:
- spodnú časť kruhu ozdobte vetvičkami, jemne ich pripevnite drôtikom
- držte sa minimalizmu – menej je v tomto prípade rozhodne viac
- napokon zaveste pár jemných zvončekov alebo drobnú dekoratívnu ozdobu
Takýto veniec pôsobí nadčasovo a výborne ladí s moderným interiérom.
3) Tradičný vianočný veniec z ihličia s mašľou
Klasika, ktorá nikdy nesklame. Vôňa ihličia, červená mašľa a prirodzený vzhľad – to všetko vytvára atmosféru, ktorá k Vianociam jednoducho patrí. Tento veniec môžete zavesiť na vchodové dvere, položiť na sviatočný stôl, zavesiť do okna alebo ho doplniť sviečkami ako adventný.
Ako ho vytvoriť:
- použite korpus z polystyrénu alebo prútia
- chvojinu pripevňujte postupne dokola drôtikom, aby veniec pôsobil bohatšie
- dozdobte šiškami, bobuľkami, eukalyptom, orieškami či ďalšími prírodninami
- nakoniec uviažte výraznú červenú mašľu, ktorá dodá typický sviatočný charakter
Tradičný veniec nikdy nevyjde z módy a vždy pôsobí útulne.
4) Perníčkový veniec: dekorácia, ktorá nielen vyzerá, ale aj krásne vonia
Ak chcete niečo naozaj originálne, siahnite po perníčkoch. Tento druh venca je sladký už na pohľad a navyše nádherne rozvonia celý vstupný priestor. Jemná kombinácia tvárnych perníkov, bielej polevy a zlatej mašle vytvára dekoráciu, ktorá je hravá, no zároveň mimoriadne elegantná.
Ako postupovať:
- upečte perníčky rôznych tvarov – hviezdičky, srdiečka, vločky
- polevou ich prilepte na kartónový korpus, môžete však použiť aj pevné sušienkové cesto
- pre ešte lepšiu pevnosť môžete spoje spevniť kvapkou karamelu
- pridajte mašľu alebo drobnú ozdobu
Takýto veniec je ideálny aj ako netradičný darček.
5) Pomarančový veniec plný prírodných farieb
Sušené citrusy sú jednou z najkrajších prírodných ozdôb, ktoré počas zimy môžete použiť. Pôsobia teplo, žiarivo a zároveň krásne voňajú. Veniec zo sušených pomarančov, grepov či citrónov sa hodí na dvere, plot aj vonkajší stromček.
Postup:
- pomaranče, grepy aj citróny nakrájajte na tenké plátky a vysušte v rúre alebo sušičke
- plátky pripevnite na plochý korpus – môžete použiť lepidlo alebo tenký drôtik
- nešetrite vrstvami, čím hustejší veniec, tým výraznejší efekt
- pridajte červenú mašľu, ktorá dekorácii dodá sviatočný akcent
Tento veniec je nádherný najmä na zimnom svetle – citrusové plátky doslova žiaria.