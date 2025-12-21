V Černobyle žije „požierač“ radiácie. Smrteľné žiarenie mení na energiu pre život

V oblasti Černobyľ, ktorá bola po jadrovej havárii v roku 1986 vystavená extrémne vysokým dávkam ionizujúceho žiarenia, vedci skutočne zaznamenali výskyt špecifických druhov tmavých (melanínových) húb. Ide o reálny a dobre zdokumentovaný jav, ktorý je predmetom výskumu už viac než dve desaťročia. Zároveň je však potrebné oddeliť vedecky potvrdené fakty od zjednodušení a mediálnych nadsádzok.

Čo sú huby „priťahované“ radiáciou v Černobyle

Huby v prostredí s vysokou radiáciou naozaj existujú

Po havárii sa v interiéroch poškodeného štvrtého reaktora černobyľskej jadrovej elektrárne objavili viaceré druhy mikroskopických húb, najmä z rodu Cladosporium, Cryptococcus či Wangiella. Niektoré z nich obsahujú vysoké množstvo melanínu, pigmentu, ktorý im dáva tmavé sfarbenie.

Tieto organizmy sú mimoriadne odolné voči ionizujúcemu žiareniu a dokážu prežívať tam, kde by väčšina živých organizmov zahynula. Táto odolnosť je opakovane potvrdená vedeckými pozorovaniami a experimentmi.

Rast smerom k žiareniu je pozorovaný jav

Výskumy ukázali, že niektoré melanínové huby v laboratórnych aj terénnych podmienkach vykazujú jav nazývaný radiotropizmus – teda rast buniek smerom k zdrojom ionizujúceho žiarenia. Tento fenomén opísala už v 90. rokoch mikrobiologička Nelli Ždanovová.

Treba však zdôrazniť, že:

  • nejde o aktívne „vyhľadávanie potravy“
  • presný biologický mechanizmus tohto správania nie je doposiaľ úplne vysvetlený

Úloha melanínu: ochrana buniek

Melanín v bunkách húb plní predovšetkým ochrannú funkciu. Pomáha znižovať poškodenie DNA a bunkových štruktúr spôsobené ionizujúcim žiarením, podobne ako melanín v ľudskej pokožke chráni pred ultrafialovým žiarením zo slnka.

Niektoré laboratórne štúdie naznačili, že vystavenie žiareniu môže u melanínových húb viesť k zmenám metabolickej aktivity. Vedci skúmajú hypotézu, že melanín môže ovplyvňovať prenos elektrónov v bunkách, no ide zatiaľ o vedecký výskum, nie o potvrdený mechanizmus získavania energie.

Je dôležité povedať, že:

  • neexistuje dôkaz, že by huby využívali radiáciu ako hlavný zdroj energie
  • radiácia pre ne nepredstavuje „potravu“ v biologickom zmysle

Pokusy vo vesmíre: opatrný optimizmus

V roku 2018 prebehol experiment na Medzinárodná vesmírna stanica, kde vedci sledovali správanie huby Cladosporium sphaerospermum v prostredí so zvýšenou úrovňou kozmického žiarenia.

Výsledky ukázali, že:

  • huba bola schopná rásť aj v podmienkach mikrogravitácie
  • tenká vrstva huby mala mierny tieniaci účinok a znížila nameranú radiáciu o niekoľko percent

Ide však o pasívny fyzikálny efekt, nie o aktívne „pohlcovanie“ žiarenia. Výsledky sú zaujímavé pre ďalší výskum, no zatiaľ nemajú praktické využitie.

Využitie v praxi je zatiaľ teoretické

Úvahy o využití melanínových húb ako biologickej ochrany pred radiáciou pri budúcich vesmírnych misiách patria zatiaľ do oblasti výskumných hypotéz. Neexistuje funkčný systém, ktorý by ich schopnosti využíval v reálnych podmienkach dlhodobého pobytu človeka mimo Zeme.

Rovnako neplatí, že by tieto huby:

  • rozkladali rádioaktívny odpad
  • „čistili“ kontaminované územia
  • dokázali nahradiť technické radiačné štíty

Čo vieme s istotou

✔ V Černobyle existujú huby extrémne odolné voči ionizujúcemu žiareniu
✔ Melanín im poskytuje významnú ochranu buniek
✔ Niektoré druhy vykazujú rast smerom k zdroju žiarenia
✔ Vo vesmíre bol potvrdený ich rast a mierny tieniaci účinok

❌ Neexistuje dôkaz, že by „požierali radiáciu“
❌ Radiáciu nepremieňajú na energiu ako rastliny svetlo
❌ Zatiaľ nemajú praktické využitie mimo výskumu

Melanínové huby z Černobyľa predstavujú pozoruhodný príklad adaptability života na extrémne podmienky, no nie biologický zázrak. Ich význam spočíva najmä v tom, že pomáhajú vedcom lepšie pochopiť hranice života, ochranu buniek pred žiarením a možné smerovanie budúceho výskumu v mikrobiológii a astrobiológii.

