Urobte ešte pred Vianocami. Tieto decembrové úkony vám na jar ušetria množstvo práce

December je pre záhradu síce pokojnejší, no rozhodne nepatrí medzi mesiace, keď môžete starostlivosť o záhon úplne odsunúť. Hoci býva chladno, skoro sa stmieva a veľká časť rastlín už prešla do zimného pokoja, práve teraz máte ideálnu príležitosť urobiť niekoľko jednoduchých krokov, ktoré vašej záhrade zabezpečia hladké prezimovanie. A čo je ešte lepšie – na jar si vďaka nim výrazne uľahčíte prácu.
Keď teploty padajú hlboko pod nulu, rastliny odpočívajú a príroda akoby na chvíľu zastala. To však neznamená, že by ste mali záhradu nechať napospas počasiu. Práve zimné obdobie je čas, keď sa oplatí skontrolovať ochranu rastlín, venovať sa stromčekom, upratať náradie alebo si prejsť zásoby semien a premyslieť plány na ďalšiu sezónu. Mnohé z týchto úloh vám nezaberú ani desať minút, no majú veľký význam.
Skontrolujte zimnú ochranu rastlín
Ak ste na jeseň zakrývali citlivejšie rastliny, december je vhodná chvíľa pre poslednú kontrolu. Silný vietor alebo mokrý sneh dokáže posunúť chvojinu či netkanú textíliu tak, že rastlina zostane čiastočne odkrytá. U kríkov a trvaliek preto prejdite všetky miesta, ktoré ste chránili, a v prípade potreby upevnite textíliu kolíkmi, aby už ďalej necestovala.
Rastliny, ktoré sú citlivé na prudké mrazy – napríklad mladé hortenzie, niektoré ruže či levandule – môžete ešte zasypať suchým lístím alebo vrstvou mulču. Izolačná vrstva pomôže udržať teplotu pri korienkoch stabilnejšiu, čo znižuje riziko ich poškodenia.
Chráňte stromčeky pred mrazom aj pred zverou
Mladé ovocné aj okrasné stromčeky sú v zime mimoriadne ohrozené. Okrem samotného mrazu ich pravidelne poškodzuje aj zver – predovšetkým zajace a srnky, ktoré si počas zimy rady pochutia na mäkkej kôre.
Kmeň stromčeka preto obtočte jutou, rákosovou rohožou alebo špeciálnymi plastovými chráničmi. Nejde len o ochranu pred okusom: obal zároveň zmierňuje prudké výkyvy teplôt, ktoré môžu spôsobiť praskanie kôry.
Nezabudnite ani na konáre ihličnanov a citlivejších okrasných drevín. Mokrá a ťažká snehová vrstva dokáže konáre ohnúť až k zemi alebo ich polámať. Stačí občas prejsť záhradu a prebytočný sneh z rastlín jemne striasť.
Aj trávnik potrebuje zimnú pozornosť
Hoci v decembri trávnik väčšinou odpočíva, stále mu môžete veľmi ublížiť – najmä ak po ňom chodíte v období, keď je zamrznutý alebo pokrytý inovaťou. Pod tlakom sa steblá lámajú a poškodené miesta sa na jar zvyknú prejaviť žltnutím či redšími plochami.
Ak vám na trávniku ešte zostali posledné zvyšky lístia, odstráňte ich čo najskôr. Pod mokrou vrstvou sa tráva dusí, zvyšuje sa riziko plesní a celková regenerácia po zime je potom pomalšia.
Uložte náradie a skontrolujte techniku
December je ideálny na údržbu všetkého, čo na jar budete potrebovať. Záhradné náradie umyte, osušte a kovové časti jemne premažte olejom, aby nezhrdzaveli. Ak máte čas, doprajte technike aj menší servis – vymeňte olej v kosačke, skontrolujte reťaz na píle alebo si skontrolujte, či máte všetky potrebné náhradné diely.
Na jar tak nemusíte nič narýchlo riešiť a môžete sa rovno pustiť do práce.
Zimná starostlivosť o črepníkové rastliny
Ak prezimujete citlivé rastliny v interiéri – či už sú to truhlíky, citrusy, oleandre alebo iné črepníkové rastliny – dávajte pozor na chladné prievany a prelievanie. V zime je rast spomalený, takže potrebujú výrazne menej vody. Zalievajte len mierne, ale pravidelne kontrolujte, či ich nenapadli škodcovia. Suchý vzduch v bytoch počas zimy totiž priťahuje roztoče a vošky, a tie sa dokážu šíriť rýchlo.
Myslite aj na vtáky v záhrade
Zimné obdobie je pre voľne žijúce vtáctvo náročné, preto im môžete jednoducho pomôcť. Zavesenie krmítka je maličkosť, ktorá má veľký význam. Vtákom ponúknite kvalitnú potravu – slnečnicové semienka, lojové guľôčky alebo pestrú zmes semien.
Vyhnite sa slaným potravinám, zvyškom jedla či pečivu – tieto potraviny vtákom škodia. Ak nemrzne, kŕmidlo doplňte aj malou miskou s vodou, ktorá môže byť pre vtáky rovnako dôležitá ako krmivo.
December je ideálny čas na plánovanie jarnej sezóny
Počas zimných dní si môžete sadnúť s horúcim čajom a pokojne si prejsť zásoby semien, ktoré vám zostali z minulých rokov. Vyraďte tie, ktorým skončila trvanlivosť, a urobte si prehľad, čo budete potrebovať dokúpiť.
Zároveň si môžete pripraviť návrh výsadby – koľko miesta dáte zelenine, kvetom či bylinkám, aké nové odrody by ste chceli vyskúšať alebo ktoré miesta v záhrade si žiadajú menšiu úpravu. Ak plánujete novú výsadbu ovocných stromov či kríkov, zapíšte si, kam ich chcete na jar umiestniť.
Hoci december pôsobí ako pokojné obdobie, v záhrade je stále čo robiť. Úkony, ktoré urobíte teraz, sú rýchle a nenáročné, no majú veľký vplyv na to, ako vaša záhrada prežije zimu a v akom stave vás privíta na jar. Stačí trochu starostlivosti a jar vás už nepristihne nepripravených.