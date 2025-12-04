Umývačka riadu ukrýva obrovské množstvo baktérií a plesní. Toto miesto by ste mali čistiť pravidelne

V kuchyni sa prirodzene vyskytuje veľké množstvo mikroorganizmov. Okrem špongií či dosiek na krájanie patrí medzi rizikové miesta aj umývačka riadu. Hoci má riad zbaviť nečistôt, vo vnútri spotrebiča môžu prežívať baktérie či plesne, najmä v miestach, kde sa drží vlhkosť.
Prečo sa mikroorganizmy dokážu udržať v umývačke?
Umývačka je prostredie, kde sa bežne striedajú teplé cykly, para, vlhko a zvyšky jedla. Pre niektoré mikroorganizmy je to dostatočne priaznivé prostredie na prežitie. Ani veľmi horúca voda nie je zárukou, že sa všetky baktérie odstránia zo všetkých povrchov. Najčastejšie sa usádzajú tam, kde zostáva vlhkosť a mastnota.
Vo vnútri umývačky sa môže nachádzať viacero druhov baktérií aj plesní. Väčšina z nich nie je pre zdravého človeka nebezpečná, no u ľudí s oslabenou imunitou môžu predstavovať riziko.
Ktoré miesta sú najproblematickejšie?
Najčastejšie sa mikroorganizmy hromadia v:
- gumovom tesnení okolo dvierok, kde vlhkosť zostáva najdlhšie
- filtri, kde sa zachytávajú čiastočky jedla
- odtoku, ak sa v ňom hromadí mastnota či drobné nečistoty
Práve tesnenie je miestom, kde sa vďaka kombinácii vlhkosti a organických zvyškov darí baktériám aj plesniam najviac. Preto si vyžaduje pravidelné čistenie.
Ako umývačku udržiavať čistú?
Na bežnú údržbu postačia jednoduché domáce prostriedky:
Účinné možnosti čistenia
- Ocot s horúcou vodou
Pomáha uvoľňovať mastnotu a obmedzuje rast mikroorganizmov.
- Saponát v teplej vode
Vhodný na každodenné umývanie povrchu tesnenia a vnútorných častí.
- Pasta z jedlej sódy
Účinná na odstránenie odolnejších nánosov a zaschnutých usadenín.
Tesnenie stačí pretrieť handričkou namočenou v roztoku, prípadne použiť jemnú kefku na rohy a štrbiny.
Na čo ešte myslieť?
Aby sa mikroorganizmy v umývačke nemnožili, odporúča sa:
- striedať programy – občas použiť cyklus s vysokou teplotou (približne 70 °C)
- nepoužívať iba krátke alebo studené programy
- pravidelne čistiť filter
- nechať dvierka po umytí pootvorené, aby mohol vnútorný priestor vyschnúť
Pri správnej údržbe je umývačka bezpečná a baktérie v nej nepredstavujú pre väčšinu ľudí žiadne závažné riziko. Dôležité je najmä to, aby sa kľúčové miesta nepreťažovali vlhkosťou a mastnotou a čistili sa pravidelne.