Túto malú šelmu zo záhrady neodháňajte. Za jedno vajíčko vás spoľahlivo zbaví potkanov

Na mnohých dvoroch a záhradách sa môže objaviť nenápadná, veľmi mrštná šelma – lasica hranostaj (Mustela erminea). Hoci je malá, v prírode patrí medzi najobratnejších lovcov drobných cicavcov. Pre ľudí, ktorí chovajú sliepky alebo majú na pozemku problém s potkanmi a myšami, môže byť jej prítomnosť skutočne výhodná.
Nie každá šelma na dvore znamená hrozbu
Kým kuna dokáže spôsobiť v hospodárstve nemalé škody, hranostaj je úplne iný prípad. Ide o predátora, ktorého hlavnou potravou sú hlodavce, nie sliepky. V prírode sa živí najmä:
- myšami a hrabošmi
- potkanmi
- drobnými cicavcami
- občas vtákmi alebo vajcami, ak na ne náhodou natrafí
Zabitie mladej sliepky teoreticky možné je, no nie je to pre ňu typická alebo preferovaná korisť. Pri prirodzenej dostupnosti hlodavcov nemá dôvod útočiť na hydinu.
Prečo dokáže loviť hlodavce tak efektívne
Hranostaj má dlhé a pružné telo, vďaka čomu sa dostane aj do úzkych nor. Máloktorý predátor dokáže sledovať korisť až do jej úkrytu – hranostaj áno. To mu umožňuje uloviť aj potkany, ktoré sú väčšie a fyzicky silnejšie. Jeho výhody:
- mimoriadna rýchlosť
- presné reflexy
- schopnosť prenikať do malých otvorov
- tichý pohyb a výborný čuch
Potkany veľmi dobre vnímajú prítomnosť predátora. Keď zistia, že sa v okolí usadil, často obmedzia svoj pohyb alebo sa presunú inam. Nejde o zázračné riešenie, ktoré zaručene odstráni celú populáciu, ale hranostaj je spoľahlivý prirodzený regulátor, ktorý aktivitu hlodavcov dokáže citeľne znížiť.
Vajcia ako „platba“? Reálne to funguje inak
Niektorí chovatelia spomínajú, že hranostaj si berie vajcia, ak ich nájde. To je pravdivé – vajcia sú pre neho vítanou potravou, no nejde o vedomú výmenu typu „ja lovím potkany, ty mi necháš vajce“. Lasica jednoducho využije dostupný zdroj potravy.
Ak však vajcia necháte voľne vonku, môže si ich odniesť – nie preto, že s vami spolupracuje, ale preto, že sú preň výživné a ľahko dostupné.
Ako spoznať, že sa na dvore pohybuje hranostaj
Hranostaj je veľmi plachý a rýchly, takže väčšina ľudí ho zbadá len výnimočne. Prítomnosť prezradia:
- malé pretiahnuté stopy so zreteľnými prstami
- drobné výkaly hrudkovitej štruktúry
- úbytok myší a iných hlodavcov v okolí
V zime je rozpoznanie ešte jednoduchšie – hranostaj mení srsť na čistobielu, pričom čierny koniec chvosta mu zostáva. Práve táto zimná srsť je historicky zdrojom známej „hermelínovej“ kožušiny.
Loví celoročne, aj počas mrazov
Hranostaj neupadá do zimného spánku. Je aktívny vo dne aj v noci, hoci častejšie loví po zotmení. To znamená, že:
- loví myši a potkany aj v zime
- vie prežiť aj v snehových podmienkach
- vďaka bielej srsti je v snehu takmer neviditeľný
V čase nedostatku potravy môže siahnuť aj po vtákoch či králikoch, no stále ide o prirodzené správanie predátora a nie o dôvod na okamžité vyháňanie.
Situácie, keď si lasicu na dvore ponechať
Prítomnosť hranostaja je výhodná najmä tam, kde:
- sa premnožili hlodavce
- potkany chodia na krmivo pre hydinu
- sú problémy s myšami v kurníkoch či hospodárskych budovách
Zásadné je len jedno: nezanechávať malé kuriatka bez dozoru, pretože veľmi mladé jedince môžu byť pre lasicu ľahkou korisťou.
Hranostaj nie je „ochranca sliepok“ v romantickom zmysle. Je to však mimoriadne užitočný prirodzený predátor, ktorý dokáže udržať populáciu hlodavcov pod kontrolou bez chémie a pascí. Ak sa rozhodne usadiť na vašom pozemku, zvyčajne prináša viac úžitku než starostí.