Tradičná zemiaková polievka s hubami. Poctivý recept, ktorý sa varí už generácie

Zemiaková polievka s hubami patrí medzi najobľúbenejšie a najtradičnejšie jedlá v našich končinách. Ide o hustú, sýtu a nádherne voňavú polievku, v ktorej sa spája chuť koreňovej zeleniny, sušených húb, zemiakov, majoránky a cesnaku. Recepty sa v jednotlivých domácnostiach môžu líšiť, no základ zostáva rovnaký – jednoduché suroviny a jasný postup, ktorý funguje už celé desaťročia.
V minulosti bol zber a sušenie húb jedným zo spôsobov, ako si ľudia zabezpečili zásoby na zimu. Práve preto sa sušené hríby prirodzene udomácnili v polievkach, najmä v tých, ktoré sa pripravovali zo sezónnej zeleniny. Zápražka z masla a múky dodá polievke typickú hustotu a domácu chuť, ktorá zasýti aj počas chladných dní.
Overený recept na poctivú zemiakovú polievku s hubami
Ingrediencie:
- 3 hrste sušených húb (prípadne rovnaké množstvo čerstvých húb)
- 50 g masla
- 50 g hladkej múky
- 4 zemiaky
- 1 mrkva
- polovica zeleru
- 1 koreň petržlenu
- 2 cibule
- 1 vajce (voliteľná súčasť)
- 4 strúčiky cesnaku
- soľ, čierne korenie, majoránka
Postup:
1. Sušené huby opláchnite, zalejte vodou a krátko povarte. Uvoľnia tak svoju chuť a vytvoria základ polievky.
2. Vo väčšom hrnci rozpustite maslo, zasypte ho múkou a za stáleho miešania pripravte svetlú zápražku.
3. Zápražku zalejte studenou vodou alebo vývarom. Dobre premiešajte, aby sa múka rovnomerne rozpustila. Pridajte na malé kocky nakrájané zemiaky, očistenú koreňovú zeleninu a potom aj predvarené huby spolu s tekutinou, v ktorej sa varili.
4. Polievku dochuťte soľou, korením a majoránkou. Varíte približne 15 minút, kým zelenina nezmäkne.
5. Ak používate vajce, môžete ho ku koncu varenia vyklepnúť priamo do horúcej polievky a nechať zaliať. Na záver pridajte prelisovaný cesnak.
Tipy na dochutenie a tradičné rady
Majoránka je pre túto polievku kľúčová. Jej aróma sa najlepšie uvoľní vtedy, keď ju pred pridaním do hrnca jemne pomrvíte medzi prstami. Cesnak sa pridáva až na úplný koniec, aby zostal výrazný a nezanikol počas varenia.
Sušené huby dodávajú polievke hlbšiu chuť, no ak máte čerstvé hríby, môžete ich pokojne použiť tiež. Výsledok bude jemnejší, ale rovnako chutný.
Jedlo, ktoré má v domácnostiach pevné miesto
Zemiaková polievka s hubami je typickým príkladom tradičného jedla, ktoré prežilo generácie najmä vďaka jednoduchosti a dostupným surovinám. Je nenáročná na prípravu, výživná a najmä nesmierne chutná. V mnohých rodinách patrí medzi stálice, ktoré sa varia počas celého roka.
Ak si ju pripravíte podľa tohto receptu, získate skutočnú chuť domácej kuchyne, ktorá dokáže zahriať aj zasýtiť.