Toto sú 3 jednoduché detox nápoje, ktoré môžu podporiť chudnutie. Potrebné suroviny máte pravdepodobne doma v chladničke

Chudnutie je proces, v ktorom zohráva hlavnú úlohu strava, pohyb, kvalitný spánok a celkový životný štýl. Žiadny nápoj sám osebe kilogramy nerozpustí, no existujú kombinácie, ktoré môžu podporiť hydratáciu, trávenie a reguláciu chuti do jedla. Telo tak pracuje efektívnejšie a chudnutie sa môže stať o niečo jednoduchším.
Jednou zo surovín, ktoré dokážu príjemne osviežiť a doplniť vitamíny, je citrón. V spojení s ďalšími bežnými ingredienciami vznikajú nápoje, ktoré síce nie sú zázračné, ale môžu byť užitočnou súčasťou zdravého režimu.
1. Osvieženie s uhorkou a citrónom
Podpora hydratácie a trávenia
Citrónová voda má minimum kalórií a vďaka obsahu vitamínu C podporuje celkové fungovanie organizmu. Pravidelný príjem tekutín navyše pomáha udržiavať správne trávenie a môže znížiť pocit hladu tým, že telo niekedy zamieňa smäd za hlad.
Uhorka je takmer celá z vody a obsahuje antioxidanty, ktoré prispievajú k prirodzeným procesom v tele. V spojení s citrónom vytvára príjemne svieži nápoj, ktorý môže nahradiť sladké limonády.
Na 1 pohár vody potrebujete:
- 1/3 lyžice citrónovej šťavy
- 2 kolieska uhorky
Uhorku krátko rozmixujte, zmiešajte s vodou a citrónovou šťavou. Nápoj je ideálny hneď ráno alebo počas teplého dňa.
2. Citrón s mätou
Lepšie trávenie a slabšia chuť na sladké
Citrón môže podporiť tráviace procesy a uľahčiť rozklad niektorých jedál. Mäta je známa svojím vplyvom na upokojenie žalúdka a mierne potlačenie chuti do jedla – najmä chuti na sladké.
Mentol a ďalšie látky v mäte môžu prispieť k lepšiemu pocitu po jedle, čo oceníte najmä pri ťažších pokrmoch alebo večer, keď vás láka maškrtenie.
Na 1 pohár vody potrebujete:
- 1/3 lyžice citrónovej šťavy
- 2 lístky mäty
Mätu nasekajte, vložte do pohára s vodou a citrónovou šťavou a nechajte pár minút lúhovať. Nápoj môžete piť kedykoľvek.
3. Citrón a zázvor
Nápoj, ktorý zahreje a môže mierne znížiť chuť do jedla
Zázvor má vlastnosti, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť trávenie a mierne obmedziť apetít. Niektoré výskumy naznačujú, že zázvor môže zvýšiť pocit sýtosti a podporiť tepelný efekt tela – nejde však o významné zrýchlenie metabolizmu, skôr o doplnkový efekt.
V kombinácii s citrónom vzniká nápoj, ktorý je obľúbený najmä ráno alebo počas zimy.
Na 1 pohár vody potrebujete:
- 1/3 lyžice citrónovej šťavy
- 1 tenký plátok ošúpaného zázvoru
Vodu zohrejte, pridajte zázvor, nechajte lúhovať a až potom primiešajte citrónovú šťavu. Pite raz až dvakrát denne.
Tieto nápoje pomáhajú, ale chudnutie stojí na niečom inom
Je dobré si zapamätať, že pitie týchto nápojov samo o sebe nespôsobí úbytok tuku. Môžu však:
- zlepšiť pitný režim
- podporiť trávenie
- znížiť chuť na sladké
- nahradiť sladké nápoje, ktoré majú veľa kalórií
To všetko môže čiastočne pomôcť pri chudnutí, no rozhodujúca je stále celková kalorická bilancia, kvalitná strava, pohyb a spánok.
Ak ich však zaradíte do svojho režimu ako zdravú alternatívu, môžu byť príjemným a užitočným doplnkom.