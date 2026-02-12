Toto by ste mali v záhrade stihnúť vo februári. Ak to zanedbáte, jar vám to spočíta

Vo februári sa záhrada síce ešte nachádza v období vegetačného pokoja, no práve teraz môžete vykonať viacero činností, ktoré preukázateľne pomáhajú rastlinám lepšie zvládnuť príchod jari. Ide o úkony odporúčané odborníkmi a dlhodobo overené v praxi.
1. Kontrola stavu záhrady po zime
Akonáhle je počasie bez silných mrazov a pôda nie je extrémne zľadovatená, odporúča sa záhradu prejsť a skontrolovať:
- konáre ovocných a okrasných stromov
- kry
- oporné konštrukcie a ploty
Zima môže spôsobiť:
- polámané alebo prasknuté konáre
- uvoľnené opory
- poškodeniu vystavenú kôru
Faktické odporúčanie:
Poškodené konáre odstráňte čistým a ostrým rezom, aby sa minimalizovalo riziko infekcie.
Odstraňovanie snehu zo stálozelených rastlín je tiež logické a správne – ťažký mokrý sneh môže konáre ohýbať alebo lámať.
2. Rez ovocných stromov (ak nemrzne)
Vo februári je vo väčšine regiónov ešte stále možné vykonať tzv. zimný rez jadrovín, najmä:
- jabloní
- hrušiek
Dôvody:
- podporuje tvorbu plodonosného dreva
- zlepšuje presvetlenie koruny
- napomáha vyrovnanému rastu
Pravidlo:
Rez sa vykonáva len v období bez silných mrazov, ideálne pri teplotách nad 0 °C. Pri hlbokých mínusových teplotách hrozí poškodenie tkaniva a horšie hojenie rán.
Dôležité upozornenie:
Kry, ktoré kvitnú na starom dreve (napr. zlatý dážď, orgován), sa v zime nerežú, pretože by sa odstránili jarné púčiky. Toto je fakticky správna zásada.
3. Príprava pôdy a záhonov (ak pôda povolí)
Vo februári je ešte skoro na výsadbu, ale počas teplejších dní môžete:
- jemne prekypriť povrch pôdy
- odstrániť zvyšky burín
- pripraviť kompost či maštaľný hnoj na jarné zapravenie
Fakticky správna informácia:
S pôdou by sa nemalo pracovať, ak je mokrá, mazľavá alebo zamrznutá – riskujete jej utlačenie a poškodenie jej štruktúry.
Premyslenie rozmiestnenia plodín je taktiež odborné odporúčanie – striedanie plodín znižuje výskyt chorôb a škodcov a zabraňuje vyčerpávaniu pôdy.
4. Predpestovanie rastlín v interiéri
Február je jeden z najvhodnejších mesiacov na výsev rastlín, ktoré potrebujú dlhší čas na vývoj priesad:
✔ Zelenina:
- paprika
- paradajka
- baklažán
- zeler
✔ Okrasné rastliny:
- muškáty
- petúnie
- lobelky
Fakticky správne odporúčanie:
Sadenice potrebujú dostatok svetla a priepustný substrát.
Premokrenie je jednou z najčastejších príčin úhynu priesad – toto je potvrdzované aj odbornou literatúrou.
5. Záhradná technika a prípravy na sezónu
Február je vhodný na kontrolu a údržbu náradia:
- nabrúsiť nožnice, píly a nože kosačky
- skontrolovať káble a batérie pri elektrickom náradí
- vyčistiť kvetináče a nádoby
- doplniť chýbajúci materiál
Toto odporúčanie je faktické – pripravená technika skracuje čas potrebný na jarné práce a predchádza poškodeniu náradia počas intenzívnej sezóny.