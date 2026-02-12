Toto by ste mali v záhrade stihnúť vo februári. Ak to zanedbáte, jar vám to spočíta

Rez ovocných stromov
Vo februári sa záhrada síce ešte nachádza v období vegetačného pokoja, no práve teraz môžete vykonať viacero činností, ktoré preukázateľne pomáhajú rastlinám lepšie zvládnuť príchod jari. Ide o úkony odporúčané odborníkmi a dlhodobo overené v praxi.

1. Kontrola stavu záhrady po zime

Akonáhle je počasie bez silných mrazov a pôda nie je extrémne zľadovatená, odporúča sa záhradu prejsť a skontrolovať:

  • konáre ovocných a okrasných stromov
  • kry
  • oporné konštrukcie a ploty

Zima môže spôsobiť:

  • polámané alebo prasknuté konáre
  • uvoľnené opory
  • poškodeniu vystavenú kôru

Faktické odporúčanie:
Poškodené konáre odstráňte čistým a ostrým rezom, aby sa minimalizovalo riziko infekcie.
Odstraňovanie snehu zo stálozelených rastlín je tiež logické a správne – ťažký mokrý sneh môže konáre ohýbať alebo lámať.

2. Rez ovocných stromov (ak nemrzne)

Vo februári je vo väčšine regiónov ešte stále možné vykonať tzv. zimný rez jadrovín, najmä:

  • jabloní
  • hrušiek

Dôvody:

  • podporuje tvorbu plodonosného dreva
  • zlepšuje presvetlenie koruny
  • napomáha vyrovnanému rastu

Pravidlo:
Rez sa vykonáva len v období bez silných mrazov, ideálne pri teplotách nad 0 °C. Pri hlbokých mínusových teplotách hrozí poškodenie tkaniva a horšie hojenie rán.

Dôležité upozornenie:
Kry, ktoré kvitnú na starom dreve (napr. zlatý dážď, orgován), sa v zime nerežú, pretože by sa odstránili jarné púčiky. Toto je fakticky správna zásada.

3. Príprava pôdy a záhonov (ak pôda povolí)

Vo februári je ešte skoro na výsadbu, ale počas teplejších dní môžete:

  • jemne prekypriť povrch pôdy
  • odstrániť zvyšky burín
  • pripraviť kompost či maštaľný hnoj na jarné zapravenie

Fakticky správna informácia:
S pôdou by sa nemalo pracovať, ak je mokrá, mazľavá alebo zamrznutá – riskujete jej utlačenie a poškodenie jej štruktúry.

Premyslenie rozmiestnenia plodín je taktiež odborné odporúčanie – striedanie plodín znižuje výskyt chorôb a škodcov a zabraňuje vyčerpávaniu pôdy.

4. Predpestovanie rastlín v interiéri

Február je jeden z najvhodnejších mesiacov na výsev rastlín, ktoré potrebujú dlhší čas na vývoj priesad:

✔ Zelenina:

  • paprika
  • paradajka
  • baklažán
  • zeler

✔ Okrasné rastliny:

  • muškáty
  • petúnie
  • lobelky

Fakticky správne odporúčanie:
Sadenice potrebujú dostatok svetla a priepustný substrát.
Premokrenie je jednou z najčastejších príčin úhynu priesad – toto je potvrdzované aj odbornou literatúrou.

5. Záhradná technika a prípravy na sezónu

Február je vhodný na kontrolu a údržbu náradia:

  • nabrúsiť nožnice, píly a nože kosačky
  • skontrolovať káble a batérie pri elektrickom náradí
  • vyčistiť kvetináče a nádoby
  • doplniť chýbajúci materiál

Toto odporúčanie je faktické – pripravená technika skracuje čas potrebný na jarné práce a predchádza poškodeniu náradia počas intenzívnej sezóny.

