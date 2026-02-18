Tieto stromy a kry je potrebné prerezať už vo februári, inak na jar neobrazia. Začnite čo najskôr

Aj keď zima pôsobí pokojne, záhrada v tomto období úplne neoddychuje. Február je jedným z najvhodnejších mesiacov na rez väčšiny listnatých stromov a niektorých kríkov. Rastliny sú ešte stále vo vegetačnom pokoji, a práve to umožňuje vykonať rez tak, aby ich čo najmenej zaťažoval. Bez lístia pritom jasne vidíte ich skutočný tvar, prekrývajúce miesta, prehustené konáre či vetvy, ktoré už rastline neprospievajú.
Zimný rez je pre rastliny menej stresujúci ako zásahy počas jari alebo leta. Stromy a kry neprichádzajú o živiny prúdiace v miazge, neoslabujú sa a rezy sa hoja prirodzene s prvým jarným otepľovaním. Správne vykonaný zimný rez vedie k zdravšiemu rastu, lepšiemu presvetleniu koruny, nižšiemu riziku chorôb a podporuje tvorbu kvetov aj úrody.
Prečo je zimný rez výhodný?
Rez vykonaný ešte pred pučaním má tieto výhody:
- koruny sú bez lístia dobre viditeľné, takže sa dajú presne identifikovať oslabené či prekrížené vetvy
- strom nie je v aktívnom raste, takže rany spôsobené rezom nespôsobujú veľký únik miazgy
- keď sa na jar rast obnoví, rastlina investuje energiu do mladých výhonov na správnych miestach
Zimný rez teda nie je nevyhnutný pre prežitie rastlín, ale výrazne zlepšuje ich vitalitu, tvar aj úrodnosť.
Čo môžete bezpečne rezať vo februári?
1. Jablone a hrušky
Jablone a hrušky patria medzi ovocné stromy, ktoré zimný rez veľmi dobre znášajú. Odstraňujú sa najmä:
- staré, vyschnuté alebo poškodené konáre
- prekrížené vetvy
- zahusťujúce výhony smerujúce dovnútra koruny
Cieľom je vytvoriť vzdušnú, presvetlenú korunu, ktorá znižuje riziko chorôb a podporuje tvorbu kvetných púčikov. Správne orezané stromy prinášajú stabilnú a kvalitnú úrodu.
2. Ríbezle a egreše
Ríbezle aj egreše plodia najlepšie na mladších výhonkoch. Zimný rez je preto dôležitý na odstránenie starého dreva:
- z kra sa vyberú najstaršie konáre, ktoré už málo rodia
- ponechávajú sa silné mladé prúty, ktoré budú plodiť v nasledujúcej sezóne
Prerezávka zabezpečí lepšie presvetlenie kra, zdravší rast a znateľne vyššiu úrodu.
3. Bobuľové kry a ostružiny
V zimnom období môžete prestrihnúť viaceré bobuľové kry. Staré, už plodiace výhony sa odstraňujú, aby mali mladé prúty dostatok priestoru.
Pri ostružinách je potrebné zohľadniť typ rastliny:
- jednodruhové (jednorazovo rodiace) – staré dvojročné výhony sa po sezóne vždy vyrezávajú,
- opakujúce rodiace – režú sa buď úplne (pre bohatú jesennú úrodu), alebo sa ponechajú niektoré výhony pre letné plodenie.
Vďaka zimnej prehľadnosti je možné presne odlíšiť staré drevo od nového.
Čomu sa vo februári vyhnúť?
Niektoré druhy drevín zimný rez zle znášajú a rezné rany sú pre ne rizikové najmä z hľadiska infekcií.
1. Čerešne a slivky
Kôstkové ovocné stromy sú náchylné na prenikanie chorôb cez čerstvé rany, najmä počas vlhkého zimného počasia. Preto sa režú až neskôr – obyčajne:
- v predjarí, keď už nehrozia silné mrazy,
- alebo počas leta po zbere úrody, čo je pre kôstkoviny najbezpečnejší termín.
2. Kry a stromy kvitnúce skoro na jar
Dreviny, ktoré tvoria kvety už koncom zimy alebo na začiatku jari, majú kvetné puky založené už na jeseň. Rez vo februári by odstránil budúce kvety.
Ide napríklad o:
- magnólie
- kaliny
- zlatý dážď (forsythia)
- rododendrony
Tieto rastliny sa režú až po odkvitnutí.
Po reze: čo robiť a čo nie?
- Rastliny po zimnom reze nehnojte, stále sú v pokojovej fáze.
- Hnojenie je vhodné až na jar, keď sa začnú aktívne vyživovať.
- Pri veľmi hlbokom reze väčších stromov môžete rany ošetriť balzamom, najmä v oblastiach s vyšším výskytom infekcií (moderné smernice to však nevyžadujú pri všetkých druhoch).
Február je ideálny čas pripraviť záhradu na jar
Ak využijete posledné týždne zimy na správny rez, rastliny sa na jar prebudia do novej sezóny v lepšej kondícii. Budú zdravšie, menej prehustené a pripravené vydať zo seba maximum – či už vo forme kvetov, alebo bohatšej úrody.