Tieto psie plemená si k deťom radšej nepúšťajte: niektoré reagujú na malé ratolesti podobne prudko ako býk na červenú plachtu

Pes dokáže byť najvernejším členom domácnosti, no to automaticky neznamená, že každé plemeno zapadne do rodiny, kde sa pohybujú malé deti. Zatiaľ čo jedny psy zvládajú rozruch, dotyky a hlučné prejavy s obdivuhodnou trpezlivosťou, iné reagujú citlivejšie a potrebujú okolo seba viac pokoja. Nejde o „zlé“ plemená – len majú povahu, ktorá nemusí byť kompatibilná s detským svetom. Ak zvažujete nového štvornohého člena rodiny, oplatí sa poznať plemená, pri ktorých je vhodná zvýšená opatrnosť.
Pred rozhodnutím si všetko dobre premyslite
Príchod psa zmení rytmus rodiny na dlhé roky. Okrem pravidelných prechádzok, starostlivosti a spoločných aktivít treba zvážiť aj to, či jeho povaha zapadne k detskému temperamentu.
Deti bývajú impulzívne – chcú psa objímať, hladkať, brať mu hračky či ho spontánne vyrušovať. Kým tolerantný pes to zvládne bez problémov, existujú plemená, ktoré takýto chaos stresuje. Práve preto je dôležité zvoliť psa, ktorý prirodzene znáša detské správanie.
Plemená, pri ktorých je dobré zvýšiť pozornosť
Čau-čau
Toto plemeno na prvý pohľad pripomína plyšového medveďa, no charakterom býva skôr uzavreté a rezervované. Čau-čau si veľmi stráži svoj osobný priestor a často vyhľadáva ticho a samotu.
Nie je prirodzene agresívny, ale neobľubuje neustále vyrušovanie, tlačenicu či nútené objatia. Malé deti, ktoré ešte neovládajú mieru, ho dokážu rýchlo vystresovať.
Ak však čau-čau vyrastá s deťmi od šteňaťa a majitelia mu poskytnú pokojné prostredie a dôslednú socializáciu, vie byť tolerantný a lojálny.
Akita inu
Akita pôsobí majestátne a sebavedomo. Ide o plemeno, ktoré má pevnú vôľu, je veľmi samostatné a potrebuje skúseného majiteľa.
Niektoré akity sú citlivé na manipulovanie s miskou, jedlom alebo hračkami – a práve to deti často robia bez zlého úmyslu. Akita potrebuje jasné hranice, pevný režim a dôslednú výchovu.
So staršími, pokojnými deťmi býva akita výborný spoločník, no v domácnostiach s batoľatami môže jej povaha predstavovať problém.
Sibírsky husky
Husky vyzerá ako dobrosrdečný vlk a vo svojej podstate je priateľský a veľmi spoločenský. Problémom však môže byť jeho obrovská energia.
Ak sa mu majitelia nedokážu dostatočne venovať, začne si hľadať zábavu sám – a tá nie vždy dopadne dobre.
Vo víre hier býva husky taký temperamentný, že môže malé dieťa nechtiac zhodiť alebo vydesiť.
Pre aktívne rodiny so staršími deťmi je však husky ideálny spoločník.
Dalmatínec
Dalmatínci sú mimoriadne energickí a zároveň citliví psi. Potrebujú veľa pohybu, inak sa stávajú nervóznymi a rozlietane sa správajú po celom byte. To môže pri malých deťoch predstavovať riziko.
Ich citlivá povaha znamená, že pri chaose alebo nesprávnej výchove môžu reagovať nepredvídateľne. S jasnými pravidlami, pravidelným režimom a dostatkom aktivít však dokážu byť skvelými rodinnými psami.
Čivava
Napriek drobnému vzrastu má čivava poriadne sebavedomie. Často zabúda na to, že je malá, a reaguje prudko, ak sa cíti ohrozená alebo drsne uchopená.
Malé deti ju môžu ľahko vystrašiť a čivava sa potom bráni štekotom či dokonca cvaknutím.
Nie je to plemeno do domácnosti s batoľatami, ale v pokojnej rodine so staršími deťmi dokáže byť milujúca a oddaná.
Plemená, ktoré sa s deťmi znášajú najlepšie
Ak chcete psa, ktorý zvláda detský rozruch s pokojom, oplatí sa pozrieť po plemenách známych svojím vyrovnaným a priateľským charakterom:
- Zlatý retriever – jemný, trpezlivý, oddaný.
- Labradorský retriever – inteligentný, prítulný a veľmi učenlivý.
- Nemecký boxer – energický, ale mimoriadne priateľský a ochranársky.
- Bostonský teriér – veselý, spoločenský a nenáročný.
- Bolonský psík – milý, pokojný a vhodný aj do menších bytov.
- Francúzsky buldoček – hravý, trpezlivý a miluje pozornosť.
- Stafordský bulteriér – napriek svalnatej postave je prekvapivo nežný a voči deťom mimoriadne tolerantný.
Ako zabezpečiť harmonické spolužitie psa a dieťaťa
Bez ohľadu na plemeno platí niekoľko zásad, ktoré výrazne znižujú riziko nedorozumení:
- Nikdy nenechávajte malé dieťa so psom o samote.
- Učte deti, že pes nie je hračka – neťahať, nevyrušovať pri jedle, nebrať mu veci.
- Socializujte psa od útleho veku.
- Zabezpečte dostatok aktivít. Unudený pes je náchylnejší na problémové správanie.
- Rešpektujte jeho priestor. Aj pes potrebuje miesto, kde môže v pokoji oddychovať.
Záverečné slovo
Zlý pes neexistuje. Existuje len plemeno alebo jednotlivý pes, ktorý nemusí zapadnúť do konkrétneho typu domácnosti. Niektoré psy sú citlivé, iné tvrdohlavé a ďalšie potrebujú viac pohybu či jasný poriadok.
Ak majiteľ rozumie ich povahe a poskytne im vhodné podmienky, aj náročnejšie plemená dokážu byť úžasnými rodinnými spoločníkmi.
Ak máte doma malé deti, vyberajte psa, ktorý je známy miernym temperamentom, a venujte čas príprave, socializácii a dohľadu. Tak z vášho štvornohého parťáka vyrastie priateľ, ktorý bude vašim deťom rozumieť takmer bez slov.