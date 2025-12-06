Táto vianočná čokoládová hviezda hravo predčí klasickú vianočku. Recept aj presný návod na tvarovanie

vianočný koláč Foto: www.shutterstock.com

Vianočná čokoládová hviezda z kysnutého cesta patrí medzi moderné sviatočné dezerty, ktoré si získali obľubu najmä vďaka svojmu dekoratívnemu vzhľadu a prekvapivo jednoduchej príprave. Tento typ pečiva sa často označuje ako „star bread“ a využíva rovnaký princíp vrstvenia a stáčania, aký sa objavuje pri škoricových vencoch či sladkých kysnutých koláčoch.

Tvar hviezdy vzniká z niekoľkých plátov cesta potretých náplňou, ktoré sa po narezaní len niekoľkými pohybmi stočia do charakteristických cípov. Vďaka tomu pôsobí výsledný dezert veľmi efektne, a pritom ho zvládne aj menej skúsený domáci pekár.

Kysnuté cesto používané na prípravu hviezdy je mäkké, vláčne a dobre sa s ním pracuje. Či už sa nechá kysnúť rýchlo v teple alebo pomaly v chlade, výsledkom je nadýchaná štruktúra vhodná na tvarovanie. Náplň môže byť rôzna – tradične čokoládová, škoricová alebo ovocná – a výrazne ovplyvňuje výslednú chuť aj vzhľad jednotlivých vrstiev.

Vianočná hviezda s čokoládovou náplňou

Doba prípravy: do 60 minút + kysnutie

Ingrediencie:

  • 240 ml mlieka
  • 40 g cukru
  • 8 g sušeného droždia (alebo 30 g čerstvého – postup nižšie)
  • 520 g hladkej múky
  • 90 g zmäknutého masla
  • 2 žĺtky
  • 5 g soli
  • ¼ lyžičky mletej vanilky (možno vynechať)
  • čokoládová ganache
  • 1 rozšľahané vajce na potretie

Ako pripraviť kvások z čerstvého droždia (ak ho použijete):

Do misky nadrobte 30 g čerstvého droždia, pridajte vlažné mlieko, 2 lyžice múky a 2 lyžice cukru (z odváženého množstva). Nechajte približne 15 minút stáť, aby kvások vzrástol. Potom ho pridajte k múke a pokračujte podľa receptu.

Postup:

  1. Príprava cesta:
    Maslo nechajte zmäknúť pri izbovej teplote. Mlieko mierne ohrejte, aby bolo vlažné.
    Do misy nasypte múku, pridajte droždie, cukor, soľ, žĺtky a mlieko. Vypracujte kompaktné cesto.
    Keď je cesto hladké, pridajte maslo a ďalej miesite, až kým sa prestane lepiť na steny misy.
  2. Kysnutie:
    Cesto prikryte fóliou alebo vlhkou utierkou a nechajte kysnúť približne 60 minút na teplom mieste, aby zdvojnásobilo objem.
    Alternatívou je pomalé kysnutie v chlade – napríklad cez noc.
  3. Tvarovanie hviezdy:
    Vykysnuté cesto rozdeľte na štyri rovnaké časti. Každú rozvaľkajte na kruh.
    Prvý kruh potrite čokoládovou ganache, položíte naň druhý potretý plát, potom tretí a nakoniec štvrtý, ktorý sa už nenatiera.
    Do stredu položte pohár a okolo narežte 16 rovnakých výsekov.
    Dvojice pásov vždy trikrát otočte smerom od seba a konce spojte do cípov.
  4. Druhé kysnutie:
    Vytvarovanú hviezdu nechajte ešte približne 60 minút kysnúť pod veľkou miskou alebo plechom.
  5. Pečenie:
    Potrite rozšľahaným vajíčkom a vložte do rúry vyhriatej na 180 °C.
    Pečte 20–25 minút dozlatista.
    Po vychladnutí ju poprášte práškovým cukrom.

