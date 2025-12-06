Táto vianočná čokoládová hviezda hravo predčí klasickú vianočku. Recept aj presný návod na tvarovanie

Vianočná čokoládová hviezda z kysnutého cesta patrí medzi moderné sviatočné dezerty, ktoré si získali obľubu najmä vďaka svojmu dekoratívnemu vzhľadu a prekvapivo jednoduchej príprave. Tento typ pečiva sa často označuje ako „star bread“ a využíva rovnaký princíp vrstvenia a stáčania, aký sa objavuje pri škoricových vencoch či sladkých kysnutých koláčoch.
Tvar hviezdy vzniká z niekoľkých plátov cesta potretých náplňou, ktoré sa po narezaní len niekoľkými pohybmi stočia do charakteristických cípov. Vďaka tomu pôsobí výsledný dezert veľmi efektne, a pritom ho zvládne aj menej skúsený domáci pekár.
Kysnuté cesto používané na prípravu hviezdy je mäkké, vláčne a dobre sa s ním pracuje. Či už sa nechá kysnúť rýchlo v teple alebo pomaly v chlade, výsledkom je nadýchaná štruktúra vhodná na tvarovanie. Náplň môže byť rôzna – tradične čokoládová, škoricová alebo ovocná – a výrazne ovplyvňuje výslednú chuť aj vzhľad jednotlivých vrstiev.
Vianočná hviezda s čokoládovou náplňou
Doba prípravy: do 60 minút + kysnutie
Ingrediencie:
- 240 ml mlieka
- 40 g cukru
- 8 g sušeného droždia (alebo 30 g čerstvého – postup nižšie)
- 520 g hladkej múky
- 90 g zmäknutého masla
- 2 žĺtky
- 5 g soli
- ¼ lyžičky mletej vanilky (možno vynechať)
- čokoládová ganache
- 1 rozšľahané vajce na potretie
Ako pripraviť kvások z čerstvého droždia (ak ho použijete):
Do misky nadrobte 30 g čerstvého droždia, pridajte vlažné mlieko, 2 lyžice múky a 2 lyžice cukru (z odváženého množstva). Nechajte približne 15 minút stáť, aby kvások vzrástol. Potom ho pridajte k múke a pokračujte podľa receptu.
Postup:
- Príprava cesta:
Maslo nechajte zmäknúť pri izbovej teplote. Mlieko mierne ohrejte, aby bolo vlažné.
Do misy nasypte múku, pridajte droždie, cukor, soľ, žĺtky a mlieko. Vypracujte kompaktné cesto.
Keď je cesto hladké, pridajte maslo a ďalej miesite, až kým sa prestane lepiť na steny misy.
- Kysnutie:
Cesto prikryte fóliou alebo vlhkou utierkou a nechajte kysnúť približne 60 minút na teplom mieste, aby zdvojnásobilo objem.
Alternatívou je pomalé kysnutie v chlade – napríklad cez noc.
- Tvarovanie hviezdy:
Vykysnuté cesto rozdeľte na štyri rovnaké časti. Každú rozvaľkajte na kruh.
Prvý kruh potrite čokoládovou ganache, položíte naň druhý potretý plát, potom tretí a nakoniec štvrtý, ktorý sa už nenatiera.
Do stredu položte pohár a okolo narežte 16 rovnakých výsekov.
Dvojice pásov vždy trikrát otočte smerom od seba a konce spojte do cípov.
- Druhé kysnutie:
Vytvarovanú hviezdu nechajte ešte približne 60 minút kysnúť pod veľkou miskou alebo plechom.
- Pečenie:
Potrite rozšľahaným vajíčkom a vložte do rúry vyhriatej na 180 °C.
Pečte 20–25 minút dozlatista.
Po vychladnutí ju poprášte práškovým cukrom.