Tablety do sprchy. Prevoňajú kúpeľňu, zdvihnú náladu a pomôžu aj pri nádche

tablety do sprchy
tablety do sprchy Foto: www.shutterstock.com

Tablety do sprchy sú relatívne novým doplnkom do kúpeľne, ktorý si postupne získava popularitu. Nejde o kozmetiku určenú na pokožku, ale o pomôcku, ktorá pri kontakte s vodou uvoľňuje vôňu esenciálnych olejov a dokáže sprchovanie premeniť na príjemnejší a voňavejší zážitok. Mnohí ľudia ich používajú najmä pre relax a vytvorenie pokojnej atmosféry v kúpeľni.

Kým šumivé bomby do kúpeľa sa rozpúšťajú vo vani, tablety do sprchy fungujú inak — uvoľňujú vône postupne a sú určené výhradne na inhaláciu, nie na styk s pokožkou.

Ako fungujú a prečo sa používajú

Sprchová tableta sa položí na miesto, kde na ňu dopadajú odrazené kvapky vody, nie však priamy prúd zo sprchy. V momente, keď sa zvlhčí, začne reagovať a pomaly uvoľňovať arómu. Para zo sprchy potom vôňu lepšie rozptýli do priestoru.

Dôležitá informácia:
Tablety sa používajú len na vytvorenie aromatickej atmosféry. Neobsahujú účinné látky určené na liečbu chorôb a nenahrádzajú žiadne liečivé prípravky.

Aromaterapia: čo je preukázané a čo nie

Esenciálne oleje, ktoré sa pridávajú do sprchových tabliet, sa tradične využívajú v aromaterapii. Ich účinky sa však líšia od vedecky potvrdených liekov. Môžu ovplyvniť pocitovú stránku — príjemná vôňa dokáže zlepšiť náladu alebo pomôcť uvoľniť napätie, najmä ak ich človek vníma pozitívne.

Zároveň existuje niekoľko praktických účinkov, ktoré sú logicky vysvetliteľné a neprotirečia faktom:

  • Eukalyptová či mätová vôňa môže navodiť pocit voľnejšieho dýchania, pretože pôsobí sviežo a pre niektorých ľudí je príjemná pri upchatom nose — nejde však o liečbu nádchy.
  • Levanduľa sa tradične spája s upokojením, čo môže podporiť relax, no jej účinok je individuálny.
  • Citrusové vône pôsobia osviežujúco a povzbudzujúco, čo je psychologicky dobre popísané.

Najčastejšie používané vône a ich všeobecne akceptované účinky:

  • Citrón: svieža aróma podporujúca pocit energie
  • Ruža: jemná kvetinová vôňa, často vnímaná ako upokojujúca
  • Harmanček: tradične spájaný s relaxom
  • Eukalyptus: intenzívna svieža vôňa vhodná pri pocite upchatého nosa
  • Levanduľa: vôňa často odporúčaná na večerné upokojenie
  • Ylang-ylang: sladká kvetinová vôňa, obľúbená pri relaxačných rituáloch

Treba zdôrazniť: účinky sú individuálne a závisia od osobných preferencií. Neexistujú dôkazy, že by šlo o liečbu zdravotných problémov.

Ako si vyrobiť vlastné tablety do sprchy

Domáca výroba je pomerne jednoduchá a lacná. Zložky, ktoré sa používajú, sú bežne dostupné a bezpečné pri správnom používaní — teda bez kontaktu s pokožkou alebo sliznicami.

Suroviny na približne 12 kusov:

  • 350 g jedlej sódy
  • 150 g kyseliny citrónovej
  • 120 g epsomskej soli
  • približne 60 kvapiek esenciálneho oleja
  • malé množstvo vody v rozprašovači

Presný postup:

  1. Zmiešajte sódu, kyselinu citrónovú a epsomskú soľ.
  2. Pridajte esenciálny olej a premiešajte.
  3. Postupne zvlhčujte zmes pomocou rozprašovača — vždy iba 1–2 streky.
  4. Keď sa dá zmes stlačiť do pevnej hrudky, je pripravená.
  5. Natlačte ju do formičiek (napr. na ľad).
  6. Nechajte schnúť minimálne 6 hodín.
  7. Po vybratí nechajte ešte dosušiť a uskladnite v uzatvárateľnej nádobe, aby nevlhli.

Takto vyrobené tablety sú určené na opakované používanie a zvyčajne vydržia niekoľko sprchovaní, pokiaľ nie sú priamo pod prúdom vody.

Zhrnutie: čo je skutočne pravda

  • Tablety do sprchy existujú a fungujú na báze uvoľňovania vôní esenciálnych olejov.
  • Dokážu sprchovanie spríjemniť a vytvoriť príjemnú atmosféru.
  • Môžu prispieť k relaxácii alebo subjektívnemu pocitu ľahšieho dýchania.
  • Nejde o liečivý produkt — nenahrádzajú lieky, neodstraňujú nádchu ani neliečia choroby.
  • Domáca výroba je jednoduchá, lacná a bezpečná pri správnom používaní.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať