Superpotraviny pre domácich miláčikov. Čo pridať psovi alebo mačke do misky pre krajšiu a hustejšiu srsť?

Kvalita srsti domáceho miláčika úzko súvisí s jeho celkovým zdravím, výživou a stavom kože. Suchá, matná alebo lámavá srsť môže byť signálom, že zvieraťu niečo chýba. Dobrou správou je, že niektoré zložky stravy majú vedecky potvrdený vplyv na zdravie kože aj srsti – a dajú sa jednoducho doplniť.
Na čom najviac záleží: základ tvorí kvalitná strava
Na etiketách krmív sa často objavujú pojmy ako omega-3 mastné kyseliny, biotín či zinok. Nejde o marketingové triky – všetky tieto živiny majú preukázateľný význam pre:
- stav kože
- kvalitu srsti
- tvorbu keratínu (hlavná zložka srsti)
- hydratáciu kože
- obmedzenie zápalov a svrbenia
Ak má zviera matnú alebo rednúcu srsť, nemusí to znamenať vážny problém. Veľmi často ide práve o nedostatok esenciálnych živín.
Čo naozaj funguje? Potraviny a doplnky overené výskumom
1. Losos a rybí olej – najlepší zdroj EPA a DHA
Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA sú jedny z najdôležitejších látok pre zdravie srsti aj kože. Klinické veterinárne štúdie potvrdili, že:
- znižujú zápal v koži
- zlepšujú hydratáciu kože
- podporujú rast a lesk srsti
- pomáhajú pri ekzémoch a alergických problémoch
Dôležité:
Rastlinné omega-3 (napr. ľanový olej) sa u psov a mačiek premenia na EPA a DHA len vo veľmi nízkej miere, takže rybí olej alebo losos má oveľa silnejší účinok.
Ako podávať: pár kvapiek denne podľa hmotnosti zvieraťa.
2. Vajíčka – výborný zdroj biotínu a bielkovín
Vajíčka sú jednou z najlepších doplnkových potravín pre srsť:
- obsahujú biotín, ktorý podporuje tvorbu keratínu
- sú bohaté na kvalitné bielkoviny potrebné pre rast srsti
- dodávajú dôležité aminokyseliny
Podávať len uvarené, malé množstvo (napríklad kúsok vajíčka 1–2× týždenne).
3. Mrkva, dyňa a ďalšia oranžová zelenina
Tieto potraviny obsahujú beta-karotén, ktorý sa premieňa na vitamín A – nevyhnutný pre zdravú kožu.
Výhody:
- podporuje regeneráciu kože
- pôsobí ako antioxidant
- zlepšuje zdravie povrchu kože nepriamo cez lepšie trávenie (hlavne dyňa)
4. Spirulina a chlorella – doplnky s obsahom bielkovín a antioxidantov
Veterinárne zdroje uvádzajú, že spirulina a chlorella môžu:
- podporiť imunitu
- pôsobiť ako antioxidant
- zlepšiť kvalitu kože
- doplniť stopové množstvá vitamínov a minerálov
Účinky nie sú „zázračné“, ale pri pravidelnom dávkovaní môžu u citlivých zvierat priniesť viditeľné zlepšenie.
5. Pivovarské kvasnice – overený zdroj vitamínov skupiny B
Pivovarské kvasnice obsahujú:
- vitamíny skupiny B
- stopové minerály
- kvalitné bielkoviny
Tieto látky podporujú rast srsti, znižujú lámavosť a môžu pomôcť aj pri lupinách.
6. Zinok a biotín – kľúčové mikronutrienty
Zinok je nevyhnutný pre zdravú kožu a jeho nedostatok môže viesť k vypadávaniu srsti alebo šupinatej koži. Biotín podporuje tvorbu keratínu.
Tieto látky sa často dopĺňajú vo forme:
- kvalitných granúl
- veterinárnych doplnkov
- pivovarských kvasníc a vajec
Čomu sa vyhnúť: niektoré ľudské potraviny sú pre zvieratá toxické
Absolútne zakázané sú:
- cibuľa a cesnak
- hrozno a hrozienka
- čokoláda
- alkohol
- kofeín
- priveľa tuku alebo vyprážané jedlá
- doplnky stravy určené pre ľudí
Mnohé z týchto potravín môžu spôsobiť poškodenie pečene, obličiek alebo otravu.
Kedy navštíviť veterinára?
Strava má veľký vplyv na kvalitu srsti, no nie je to jediný faktor. Veterinára by si mal navštíviť, ak:
- zviera výrazne pĺzne mimo sezóny
- má šupinatú alebo začervenanú pokožku
- stále sa škriabe
- má miesta bez srsti
- srsť zapácha alebo zmení textúru
Môže ísť o alergiu, parazity, infekciu, hormonálny problém či inú diagnózu.
Pravidelná dávka rybieho oleja, vajíčka, trochu zeleniny a kvalitné granule často dokážu viditeľne zlepšiť stav srsti už v priebehu niekoľkých týždňov. Nejde o zázraky, ale o systematickú výživu — a tú si vie dopriať každý majiteľ.