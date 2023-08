Sú lepšie elektrické alebo benzínové kosačky?

Pri starostlivosti o trávnik sa bez kvalitnej a výkonnej kosačky nezaobídete. Možnosti, ktoré ponúka súčasný trh sú naozaj bohaté. Lenže, ako sa vyznať v množstve typov, parametrov či funkcií? Poradíme vám, ako vybrať kosačku vašich snov.

Kosenie bez starostí

Základná voľba väčšinou padne na dvojicu elektrická verzus benzínová kosačka. Každá má svoje silnejšie aj slabšie stránky. Každá kosačka je dobrá, avšak len v tom prípade, ak ju umiestnite do tej správnej záhrady. Je preto potrebné poznamenať, že parametre kosačiek sa v mnohom odvíjajú od parametrov pozemku. V menšej záhrade si úplne vystačíte s elektrickým pomocníkom, väčšie pozemky ocenia skôr benzínové kosačky. Členitosť povrchu zasa rozhodne o výkone a sile motora. Vo všeobecnosti platí, čím väčšie prevýšeniny, tým výkonnejší motor budete potrebovať. Nezabudnite aj na to, že časť výkonu je vynaložená na poháňanie pojazdu, ktorý vám prácu značne uľahčí.

Ako vyberať kosačky na trávu

Šírka záberu kosenia hovorí o tom, koľkokrát sa otočíte s kosačkou po záhrade. To sa týka záhrad s prevahou trávnatej plochy bez prekážok. Ak máte na pozemku kvetinové záhony, ojedinele stojace stromy a kríky či dominantnú studňu myslite na to, že v tomto prípade hovoríme o prekážkach, ktoré je potrebné s kosačkou obísť. Vhodnejšia bude menšia šírka záberu. Z hľadiska typu siahnite po benzínovej kosačke. Vyhnete sa komplikáciám s elektrickým káblom a jeho neustálym odmotávaním spomedzi obrubníkov či konárikov. Elektrické kosačky sú ľahšie a jednoduchšie sa s nimi manévruje po záhrade. Hmotnosť benzínových je omnoho vyššia. Parameter hmotnosti by mal vychádzať z kondície, fyzickej sily a pohlavia osoby, ktorá bude kosačku najviac používať.

Najlacnejšie elektrické kosačky nemusia byť najlepšie

Charakteristika benzínovej kosačky

dobrý výkon rovná sa rýchlejšie kosenie

ľahko pokosí vysokú trávu, drevnaté stonky rastlín či kríkov, problém nepredstavuje ani členitý pozemok

oceľová konštrukcia je zárukou dlhej životnosti

pojazd uľahčuje prácu s kosačkou

vo väčšine prípadov široký záber kosenia

nič vás neobmedzuje v pohybe po záhrade

Charakteristika elektrickej kosačky

plastová konštrukcia

pohyb obmedzený dĺžkou elektrického kábla

užší záber kosenia

nižšia hmotnosť aj výkon

vhodnejšia do menších záhrad s nižšou trávou a bez prekážok

Výkonný motor nie je všetko. Ak by ho nechránila dobrá a odolná konštrukcia, ľahko by sa poškodil. Dostávame sa ku kostre kosačky, ktorá chráni, okrem motora, aj nože a zmierňuje nárazy či vibrovanie, vznikajúce pri kosení. Elektrické kosačky majú spravidla plastovú kostru, benzínové odolnejšiu kovovú. Špeciálne nátery chránia pred koróziou a zabezpečujú tak jej dlhovekosť. V takomto prípade prehliadnete aj vyššiu hmotnosť.

Kosenie trávnika aj pozemkov krovinorezom

Zabudnúť netreba na zberný kôš a jeho veľkosť. Nesmie byť väčší, než zvládne kosačka uniesť. Inak hrozí jej preváženie vzad a vy budete mať čo robiť, aby ste ju dostali naspäť na štyri kolesá. Kôš z čistého plastu je klišé. Voľte kombináciu plastu s kovom alebo plast s textíliou. Elektrické kosačky disponujú značným počtom negatív, avšak štartovanie pomocou gombíka je snom každej ženy. V prípade benzínových typov sa štartuje lankom, za ktoré musíte ťahať. Aby sme nezabudli, kosenie so sebou prináša výraznú dávku hluku, obzvlášť benzínové kosačky. Snažte sa pokosiť čo najrýchlejšie, aby sa na vás nezačali pozerať susedia krivo.

