Záhradná kosačka a údržba o ňu

Mať krásny pokosený trávnik je pýchou aj povinnosťou každého majiteľa záhrady. Potrebujete k tomu istú dávku nadšenia, voľného času a kvalitnú kosačku. Avšak o svojho pomocníka sa budete musieť aj poctivo starať. Poradíme vám, ako na to.

Ak sa chceme starať o kosačku, musíme v prvom rade určiť, či ide o benzínový alebo elektrický typ, ďalej podľa spôsobu kosenia rozoznávame kosačky rotačné, strunové, vretenové, bubnové a krovinové. Každý druh a typ kosačky vyžaduje inú údržbu. Rozdiel bude v starostlivosti o elektrickú kosačku a o kosačku s benzínovým alebo naftovým pohonom. V priebehu sezóny sa väčšinou bude jednať o bežný servis, avšak po skončení kosenia a pred uložením kosačky do garáže či kôlne, je potrebné venovať kosačke väčšiu pozornosť.

Aj kosačka musí byť na poriadku

Kosačka s benzínovým pohonom Starostlivosť o elektrickú kosačku spočíva v priebehu sezóny predovšetkým v kontrole brúsenia nožov pri rotačnej kosačke. Pri strunovej kosačke alebo elektrickom či akumulátorovom krovinoreze je to ešte jednoduchšie. Postačí očistenie, výmena struny a uloženie na suché miesto. Je veľmi dôležité, aby malo miesto na odkladanie vašej kosačky nízku vlhkosť a nie príliš nízku teplotu, v opačnom prípade sa vám to môže vypomstiť v podobe korózie či nesprávneho alebo krátkodobého fungovania kosačky. Prevažne elektrické kosačky sú veľmi citlivé na okolité dlhodobé podmienky.

Pri benzínových kosačkách je starostlivosť o niečo zložitejšia. Ako u iných rotačných kosačiek sa musíte starať o správny stav noža. Ak si ho hodláte brúsiť sami, je nutné dbať o jeho optimálne vyváženie. Ak budete brúsiť nože len veľmi hrubo a neuvážene, môže dôjsť k zlému vyváženiu hlavy a vaša kosačka nebude kosiť tak, ako by mala. Preto si dajte záležať aj na správnom a dôkladnom brúsení nožov. Hlavnú pozornosť je potrebné venovať motoru. O motore je vhodné premýšľať už počas samotného výberu kosačky v obchode či na internete. Počas sezóny budete dolievať benzín, ale dbajte na to, aby sa do nádržky nedostali zvyšky trávy a iné nečistoty. Potom je nutné strážiť hladinu oleja v prípade štvortaktu. Dvojtaktné motory sa mažú dolievaním oleja priamo do paliva.

Kosačka s benzínovým motorom Pred uložením benzínovej kosačky na zimu je dobré zveriť kosačku servisnej posezónnej kontrole. Ak sa rozhodnete vykonať údržbu sami, je potrebné dodržať určitý odporúčaný postup:

Benzínová nádrž by mala byť buď po okraj plná paliva, alebo naopak úplne prázdna. Ak ju chcete vyprázdniť, nechajte bežať motor až do jeho vyhasnutia. Týmito dvomi metódami zamedzíte hrdzaveniu stien motora a jeho skoršiemu opotrebeniu.

Vymeňte olejovú náplň za novú

Zapaľovaciu sviečku očistite, prípadne vymeňte a nechajte ju zaskrutkovanú len voľne alebo mimo motora

Skontrolujte stav olejového a vzduchového filtra

Ako každá iná záhradná technika, tak aj kosačky by mali byť uložené v suchom prostredí, aby ste zabránili prípadnej korózii kovových častí. Na jar sa vám títo pomocníci na záhrade odvďačia kvalitným a bezporuchovým chodom.

Starostlivosť o kosačku nie je náročná, no napriek tomu a možno aj preto ju mnoho záhradkárov zanedbáva. Aj drobnosťou, akou je napríklad výmena benzínu na začiatku sezóny, však môžete prispieť k lepšej funkčnosti kosačky. Letná záhradná sezóna je už v plnom prúde a s ňou sú tu aj povinnosti spojené so starostlivosťou o trávnik. Daždivé jarné počasie a rýchlo rastúca tráva vás pravdepodobne vyženú kosiť aj viackrát, a preto budete potrebovať funkčnú a spoľahlivú kosačku. Prinášame vám päť základných tipov, ako sa starať o kosačku a prispieť k tomu, aby vydržala čo najdlhšie.

Pravidelné čistenie Nech ide o akýkoľvek typ kosačky, základom optimálneho fungovania pri kosení je pravidelné čistenie. Po každom použití teda kosačku odpojte od zdroja a dôkladne očistite od zvyškov trávy. Pozornosť venujte najmä podvozku, nožom, motoru a filtru. Akékoľvek zanesenie dôležitých častí kosačky znižuje jej životnosť.

Ostrenie nožov Kosenie je ľahšie, ak má kosačka kvalitne naostrené nože. Ak totiž kosí s tupými, prichádza k trhaniu trávy, čím trpí aj ona, aj kosačka. Nože je možné naostriť za pomoci pilníka či brúsky, no nikdy ich neostrite za pochodu. Bezpečnosť pri ostrení musí byť na prvom mieste, a preto kosačku vždy vypnite alebo odpojte a vysuňte nože.

Výmena paliva Znečistené alebo staršie palivo patrí k hlavným príčinám technických porúch kosačiek. Ak vlastníte benzínovú kosačku, sezónu odporúčame začať s novým benzínom. Skontrolovať by ste mali taktiež motorový olej. Ak v ňom nájdete nečistoty, vypustite ho a nahraďte novým.

Kontrola napájania Sledovať motor a včas spozorovať prípadné problémy je kľúčom k dlhej životnosti kosačky. Obzvlášť veľkú pozornosť napájaniu by mali venovať majitelia elektrických kosačiek. Po každom kosení teda skontrolujte elektrický kábel – akékoľvek poškodenie môže v lepšom prípade ohroziť kosačku, v horšom vašu bezpečnosť.

Kosenie vo vhodných podmienkach Kosiť by ste mali iba v ideálnych podmienkach. Aj pri jemnom daždi kosačku nechajte radšej odpočívať – podobne ako pri predchádzajúcom tipe, aj pri tomto ide najmä o životnosť kosačky a vašu bezpečnosť. Vlhký trávnik je navyše pre kosačku náročnejším sústom než suchý a môže ju rýchlo upchať.

