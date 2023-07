Aká kosačka je vhodná na vysokú trávu?

Trávnaté plochy v našich záhradách majú rozmanitú podobu, veľkosť aj výšku samotného trávnatého porastu. Všetko totiž ovplyvňuje účel, s akým ste si trávnik zakladali. Vysokej tráve je nutné podriadiť aj výber kosačky. Poďte sa s nami inšpirovať.

Na prvý pohľad sa okrem ceny v mnohom nelíšia. Majú rôzny výkon motora, šírku záberu, objem koša a niektorým nechýba pojazd. Že ste pri výbere prehliadli niektoré z ich dôležitých vlastností, zistíte až doma, keď sa z vás začne vytrácať radosť z kosenia. Na čo by ste mali myslieť, kým sa rozhodnete pre konkrétny model? Poradíme vám.

Dobrá kosačka si poradí s každým povrchom

Manipulácia Pri 60 koseniach počas sezóny veľmi záleží na tom, čo všetko musíte absolvovať pred každým kosením. Z relaxu sa môže stať strašiak iba preto, že budete musieť ťažkú benzínovú kosačku vynášať po ôsmich schodíkoch alebo pre svoju umeleckú náturu raz do mesiaca preseknete napájací kábel ľahkej elektrickej kosačky. Hmotnosť kosačky a druh jej pohonu by mali byť odpoveďou na možnosti uskladnenia a vaše návyky. Dnes už nie sú na výber iba benzínové a elektrické kosačky. V ponuke sú akumulátorové modely a trávnikové roboty, ktoré môžu byť v niektorých situáciách doplnkovou voľbou.

Manévrovateľnosť Trávnaté plochy kladú rozdielne nároky na manévrovateľnosť. Na veľkom obdĺžnikovom pozemku rovnom ako futbalové ihrisko stačí iba kráčať za širokou kosačkou s pohonom a viesť ju tak, aby vznikol geometrický vzor s dokonalým vzhľadom. Ak je však trávnatá plocha romanticky začlenená do okrasnej výsadby a záhradných dekorácií, úzka tlačená kosačka je lepšou voľbou. Ľahký skelet oceníte, ak sa trávnik rozkladá na niekoľkých terasovitých stupienkoch. Vždy platí pravidlo, že kosačka by sa mala dostať k okrajom všade, kde je to čo len trochu možné. Pomôže aj taká drobnosť ako rozchod kolies, ktorý je užší ako šírka žacieho noža.

Výkon Čím väčšiu plochu trávnik pokrýva, tým silnejší motor kosačka potrebuje, aby ste pri kosení nestrávili viac času, ako je nutné. Na malú trávnikovú dekoráciu okolo terasy vystačí kosačka s výkonom motora 1 800 W. Do veľkého dvora a na malé záhumnie počítajte s 3 kW, ak je trávnik navyše v miernom svahu alebo zaberá ešte väčšiu plochu, pri výbere by ste sa mali priblížiť k výkonovej hranici 5 kW. S výkonom motora stúpa aj šírka záberu, buďte však obozretní. S kosačkami je to ako s motorovými pílami. Dlhá lišta ani široký záber pri rovnakom výkone motora viac práce nespravia.

Hlučnosť Hustej zástavbe nesvedčí, keď sa cez víkend ozýva po okolí rachot kosačky. Preto pri výbere nepodceňujte údaj o hlučnosti. Rozdiel 3 dB znamená, že hluk je dvojnásobný. Takže aj zdanlivo malé hodnoty môžu znamenať podstatný rozdiel v tom, ako veľmi budete pri kosení obťažovať seba aj susedov. Elektrické a akumulátorové kosačky sú vždy tými najtichšími, pri benzínových možno hľadať oporu v nových dokonalejších motoroch.

Výška kosenia Čím dlhší trávnik pestujete, tým lepšie odoláva suchému počasiu a záťaži. Nie každá kosačka vám umožní udržiavať ho v dĺžke 8 či 10 cm. Modely určené na krátke dekoratívne trávniky nepočítajú s viac ako 55 – či 60-milimetrovým zdvihom noža nad terén. Líši sa aj spôsob nastavovania výšky kosenia. Komfortnejšie a zložitejšie modely umožňujú centrálne nastavovanie jednou rukou. Vysoký zdvih by mal byť samozrejmosťou aj na pozemkoch s nerovnosťami či krtmi.

Pojazd Niet pochýb, že s veľkými kolieskami s hlbokým dezénom osadenými na ložiskách sa po trávniku jazdí lepšie ako s jednoduchšou výbavou. Zvlášť ak je kosačka vybavená pohonom kolies, ktoré ju bez námahy ťahajú v teréne do kopca. Výbavy modelov sa však líšia. Plná výbava poskytujúca kompletný komfort počíta s pohonom všetkých štyroch kolies a umožňuje plynule meniť rýchlosť pojazdu páčkou. Vďaka tomu je možné kosiť aj vyššiu trávu, ktorá vyžaduje pomalšie napredovanie. Pri tlačení kosačky po chodníku je prínosom, ak je v stredovej časti dezénu vyvýšený pás.

Zberný kôš Mulčovanie je pri kosení trávnika skôr kompromisným manévrom ako žiadanou funkciou. Vždy je prospešnejšie zbierať trávu do koša a kompostovať ju. Veľký objem koša, jeho nízka hmotnosť a trvácne vyhotovenie sú zárukou toho, že pri kosení budete tráviť viac času pri tlačení kosačky ako pri vysýpaní koša. Pred plastom uprednostnite textilné vaky, všímajte si aj spôsob zakladania a vyťahovania koša z kosačky. Žiaľ, žiadny výrobca vám neprezradí, do akej miery je možné kôš skutočne naplniť.

Spôsob kosenia Nie všetky kosačky používajú na to, aby skrátili prerastené steblá trávy, dva alebo štyri rotujúce nože. Pri vysokých otáčkach je štandardom odseknúť prečnievajúcu časť ostrím noža, vretenovité nože fungujú vďaka protistojnej hrane ako nožnice. Namiesto trhania a sekania strihajú. Je to vhodné hlavne pri trávnikoch strihaných nakrátko, kde je potrebné chrániť porast pred unikaním vlahy z poškodených plôch stebiel a listov. Samostatnou kategóriou sú bubnové kosačky, ktoré si poradia aj s porastom siahajúcim nad vaše kolená.

Pohodlie a bezpečnosť Výrobcovia sa radi pýšia doplnkovými vlastnosťami, ktoré zvyšujú komfort práce s kosačkou. Automatický sýtič a dekompresný ventil sú predpokladom, že kosačku naštartujete jediným zatiahnutím šnúry, pri elektrickom štartovaní stačí namiesto ťahania iba stlačiť gombík. Polohovateľná a naklápateľná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy, praktickým bezpečnostným doplnkom je spojka žacieho noža. Pri vysýpaní trávy pri bežiacom motore či premiestňovaní kosačky totiž odpojí nôž. Každá páčka, ergonomické tvarovanie či lepšia dostupnosť ovládacích prvkov sú na nezaplatenie.

Údržba Nároky kosačiek na údržbu sa líšia. Elektrickú stačí po sezóne vyčistiť, akumulátorovej sa treba z času na čas pozrieť aj na stav batérií. Najväčšiu pozornosť si pri údržbe vyžadujú benzínové kosačky. Ostrenie nožov, výmenu oleja a čistenie filtrov možno zvládnuť aj v domácej dielni. Aby motor pracoval vždy v správnych otáčkach a žacie nože boli dokonale vyvážené, kosačka by mala po každej sezóne navštíviť odborný servis, v ktorom nechýba potrebná výbava ani na tieto úkony.

Rýchly sprievodca výberom

Krátky anglický trávnik Vretenová kosačka s elektrickým alebo benzínovým pohonom. Vyžaduje pravidelné kosenie, vlhký porast nie je problémom.

Trávnik okolo terasy, malá trávnatá plocha Elektrická rotačná kosačka so zberným košom. Výkon motora v rozsahu od 1 200 do 1 800 W.

Trávnik v celom dvore, členité plochy Benzínová tlačená kosačka so záberom 40 až 46 cm a výkonom motora do 3 kW.

Veľkoplošný trávnik vo dvore a na záhumní, svahovitý terén Benzínová kosačka s pojazdom. Záber od 46 do 53 cm, výkon motora až do 5 kW.

Veľké trávnaté plochy Rider alebo záhradný traktor, s ktorými je možné pohodlne manévrovať po trávnatej ploche.

