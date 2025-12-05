Staromestský orloj pod „röntgenom“. Čo odhalila posledná veľká oprava a aké spory vyvolala?

Pražský Staromestský orloj patrí k najvýraznejším symbolom mesta a už stáročia fascinuje ľudí precíznosťou svojho mechanizmu. Hoci púta najmä svojou vonkajšou podobou, skutočné tajomstvá sa skrývajú vo vnútri stroja. Generálna rekonštrukcia v rokoch 2017 – 2018 bola preto výnimočnou príležitosťou pozrieť sa na jeho technické i umelecké detaily s maximálnou presnosťou.
VIDEO: Staromestský orloj v chode
Počas vianočných trhov na Staromestskom námestí orloj vidí každý návštevník zblízka, no to podstatné sa odohralo mimo dohľadu verejnosti – v strojovni ukrytej vo veži.
Obnova mechanizmu: Návrat k systému závaží a lán
Jedným z najdôležitejších rozhodnutí reštaurátorov bol návrat k tradičnému pohonu. Po druhej svetovej vojne bol orloj vybavený elektrickým motorom, ktorý zjednodušoval prevádzku. Pri poslednej generálnej oprave však odborníci elektrický systém odstránili a obnovili pôvodný princíp pohonu pomocou závaží, lán a bubnov.
Prečo bol tento krok dôležitý?
- umožnil stroju fungovať spôsobom, ktorý je historicky verný jeho pôvodnej konštrukcii
- zachoval charakter jedného z najstarších fungujúcich mechanických zariadení svojho druhu
- rešpektoval remeselnú tradíciu stredovekých hodinárov
Konopné laná a drevené bubny síce nie sú totožné s úplne pôvodnými dielmi, ale ich princíp verne zodpovedá historickému fungovaniu orloja.
Objavy pri rozoberaní stroja: Stopy stredoveku
Keď bol orloj pri generálnej oprave kompletne rozobratý, odborníci mohli analyzovať jeho súčasti detailne ako nikdy predtým. Výskum potvrdil, že niektoré kovové časti mechanizmu pochádzajú zo starších období, pričom ich presné datovanie ukazuje na vysoký vek komponentov.
Na základe dostupných historických správ a analýz je isté, že orloj ako celok vznikol v roku 1410, a hoci nemožno s istotou tvrdiť, že každá zachovaná súčasť je pôvodná, viaceré prvky skutočne vykazujú znaky veľmi starého remeselného spracovania. Ich správna konzervácia bola preto esenciálna.
Astronomická doska: Svetový unikát a diskutované chyby
Staromestský orloj je jediným mechanickým zariadením na svete, ktorý dokáže presne zobrazovať babylonský čas – systém, ktorý rozdeľuje dĺžku dňa na dvanásť nerovnako dlhých hodín. Astronomický ciferník teda nie je len dekoratívny prvok, ale komplexná mapa pohybov Slnka, Mesiaca a ďalších astronomických ukazovateľov.
Kontroverzia okolo reštaurovania astrolábu
Pri obnove maľby astronomickej dosky sa objavili problémy. Odborníci upozornili, že niektoré línie a grafické prvky boli chybným spôsobom prekreslené, čo mohlo znížiť presnosť niektorých funkcií orloja. Tento aspekt vyvolal širšiu odbornú diskusiu a následne prebehla náprava pod dohľadom českých astronómov.
Kalendárium a spor o podobu Mánesových postáv
Asi najväčšiu verejnú diskusiu spôsobilo kalendárium, ktoré je kópiou originálu od Josefa Mánesa z roku 1866. Originál je uložený v múzeu, takže na orloji je vystavená len jeho novodobá replika.
Prečo vznikla kritika?
Odborníci i časť verejnosti upozornili, že nová kópia vzniknutá počas rekonštrukcie sa od Mánesovho originálu v niektorých detailoch výrazne líši. Kritizované boli najmä:
- zmeny výrazu tváre
- úpravy účesov či oblečenia
- rôzne proporčné rozdiely
- a najdiskutovanejší prípad – postava Vodnára, ktorá má v Mánesovom origináli ženské črty, no v novej verzii pôsobí ako mužská postava
Reštaurátor sa bránil tým, že išlo o pokus odstrániť skreslenia z predchádzajúcich kópií, no diskusia ukázala, aký silný emocionálny vzťah má verejnosť k vizuálnej podobe orloja.
Sťažnosti nakoniec riešila aj Pamiatková inšpekcia Ministerstva kultúry, čo potvrdzuje, že išlo o tému s celospoločenským dosahom.
Čo generálna oprava priniesla?
- stabilnejší a historicky vernejší mechanizmus
- podrobné preskúmanie starých komponentov
- diskusiu o presnosti astronomickej maľby
- a veľmi živú debatu o tom, čo je pri obnove historických diel „správna“ miera zásahu
Staromestský orloj tak aj po šiestich storočiach zostáva živým symbolom Prahy – dielom, ktoré neprestáva vyvolávať úžas, rešpekt, vedecké otázky a niekedy aj vášnivé spory o to, ako chrániť a obnovovať kultúrne dedičstvo s takou historickou váhou.