Sprchové závesy sú minulosťou: Trendy kúpeľní na rok 2026 prinášajú prekvapenia aj vítanú zmenu

Kedysi bol v takmer každej slovenskej kúpeľni samozrejmosťou lacný plastový alebo textilný záves, ktorý chránil podlahu pred striekajúcou vodou. Praktická voľba, ktorá sa dala kúpiť v ktoromkoľvek obchode, často v pestrých farbách či so vzormi. Rokmi sa však ukázalo, že sprchové závesy sú skôr núdzovým riešením než moderným prvkom. Odborníci na interiérový dizajn preto hovoria jasne: rok 2026 nadobro odpisuje sprchové závesy a nahrádza ich riešeniami, ktoré sú nielen krajšie, ale predovšetkým zdravšie a praktickejšie.
Prečo sa sprchové závesy stávajú prežitkom?
Aj keď pôsobia na prvý pohľad neškodne, v skutočnosti skrývajú množstvo problémov. Materiály ako plast či textil rýchlo nasávajú vlhkosť a zachytávajú zvyšky mydla, vodný kameň či šampóny. To vytvára ideálne podmienky na šírenie plesní a baktérií. V mnohých domácnostiach sa objavujú tmavé fľaky, nepríjemný zatuchnutý zápach a aj to najpoctivejšie čistenie ich odstráni len na čas.
Okrem hygienických nedostatkov má záves aj estetické mínusy – pôsobí lacno, staromódne a dokáže pokaziť atmosféru aj v inak štýlovej kúpeľni. Práve preto sa trend roku 2026 orientuje na riešenia, ktoré sú maximálne hygienické, ladia s moderným interiérom a šetria čas pri čistení.
Walk-in sprchy – symbol modernej, vzdušnej a otvorenej kúpeľne
Walk-in sprchové kúty už niekoľko rokov naberajú na popularite, no rok 2026 ich posúva na úplne nový level. Ide o minimalistické riešenie, pri ktorom sprchu od zvyšku priestoru oddeľuje len jednoduchá sklenená zástena. Vďaka tomu nepôsobí kúpeľňa stiesnene, ale otvorene, čo ocenia najmä majitelia menších bytov.
Najčastejšie sa používa číre bezpečnostné sklo, ktoré krásne prepúšťa svetlo a opticky priestor zväčšuje. Údržba je mimoriadne jednoduchá – namiesto prania závesu stačí sklo po sprchovaní prejsť stierkou.
Kto však túži po väčšom súkromí, môže zvoliť tónované alebo matné sklo. V kombinácii so zatemneným LED osvetlením dokáže walk-in sprcha pôsobiť ako malé domáce wellness, v ktorom sa dá príjemne zrelaxovať po náročnom dni.
Pevné sklenené priečky – riešenie pre tých, čo majú radi poriadok v priestore
Vo väčších kúpeľniach krásne vynikne pevná sklenená priečka, ktorá sprchovací priestor vizuálne oddelí, no nepôsobí mohutne či ťažkopádne. Keďže neobsahuje žiadne dvere ani pohyblivé časti, minimalizuje sa tvorba usadenín, ktoré sa často držia v záhyboch a pántoch.
Tento typ riešenia pôsobí luxusne, moderné kúpeľne doslova posunie o úroveň vyššie, no vyžaduje dostatok miesta. V malých kúpeľniach by mohol pôsobiť rušivo a opticky ich zmenšiť – preto sa odporúča predovšetkým tam, kde vynikne jeho čistá elegancia.
Bezbariérové sprchy – komfort, ktorý sa stáva novým štandardom
Rok 2026 prináša ešte jeden výrazný trend, ktorý sa objavuje vo väčšine novostavieb aj rekonštrukcií. Ide o sprchy s bezbariérovým vstupom, ktoré nemajú žiadny schodík ani výraznú vaničku. Podlaha je v jednej rovine, čo vytvára dojem maximálnej čistoty a priestoru.
Tento typ sprchy je ideálny pre seniorov, osoby so zníženou mobilitou, ale aj pre rodiny s malými deťmi. Okrem bezpečnosti prináša aj minimalistický vzhľad, ktorý sa výborne hodí do moderných interiérov.
Dôvody, prečo sa definitívne rozlúčiť so sprchovým závesom
- Hygiena na prvom mieste: vo vlhkom prostredí závesov sa rýchlo množia plesne a baktérie.
- Nemoderný vzhľad: záves pôsobí lacno a narúša vizuálnu harmóniu celej kúpeľne.
- Zbytočná údržba: časté pranie alebo výmena závesu je nepraktická a časovo náročná.
- Existujú lepšie riešenia: walk-in sprchy, sklenené zásteny aj bezbariérové vstupy ponúkajú neporovnateľne vyšší komfort.
Kúpeľňa roku 2026 je o čistote, pohodlí a nadčasovom štýle
Kúpeľňa sa mení na miesto, kde sa chceme cítiť príjemne – začíname v ňom deň a často tam hľadáme chvíľu oddychu. Je preto pochopiteľné, že moderný človek uprednostní riešenia, ktoré sú jednoduché na údržbu, estetické a hlavne hygienické.
Sprchové závesy do tejto predstavy jednoducho nezapadajú. Rok 2026 prináša nové štandardy, ktoré kombinujú čisté línie, otvorený priestor a pohodlie. Či si zvolíte walk-in sprchu, pevnú sklenenú priečku alebo moderný bezbariérový vstup, výsledkom bude kúpeľňa, ktorá vás bude tešiť dlhé roky.
Ak sa chystáte rekonštruovať, práve teraz je ideálny čas rozlúčiť sa s tradičnými závesmi a otvoriť dvere trendom, ktoré konečne myslia na dizajn aj praktickosť.