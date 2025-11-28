Šošovica na kyslo: Mimoriadne jednoduchý postup s trochou sódy bikarbóny a fantastickou chuťou!

Šošovicu by sme si mali dopriať častejšie než len symbolicky na Nový rok. Je bohatá na živiny, výborne zasýti a pri rôznych diétach patrí medzi najobľúbenejšie potraviny.
Navyše jej príprava nezaberie veľa času – a výsledok stojí za to.
Hoci šošovicu na kyslo pozná asi každý, aj pri tomto tradičnom jedle sa dá narobiť pár chýb.
Napríklad ak máte čerstvejšiu šošovicu (nie staršiu než rok), vôbec ju nemusíte vopred namáčať.
Ak však na namáčaní trváte, použite mäkkú vodu alebo do bežnej z vodovodu pridajte štipku jedlej sódy – naozaj postačí množstvo na špičku noža. Šošovica sa vďaka tomu rýchlejšie zmäkne a získa príjemnejšiu chuť.
Jednoduchý recept hotový za pár minút
Celý postup prípravy šošovice si môžete pozrieť aj vo videu:
Na štyri bežné porcie budete potrebovať:
- 350 g šošovice
- 1 a ½ lyžice masla
- 25 g hladkej múky
- 1–2 bobkové listy
- soľ a čierne korenie
- ocot alebo citrónovú šťavu
- menšiu cibuľu
- cesnak
- tymian
Podľa veku šošovice sa sami rozhodnite, či ju budete namáčať alebo nie.
Šošovicu zalejte vlažnou vodou, pridajte bobkový list a dajte variť. Čím viac vody použijete, tým redšie jedlo dostanete. Varí sa približne 45 minút, kým úplne zmäkne.
Medzitým si pripravte zápražku: na masle zľahka opečte nadrobno nakrájanú cibuľu a cesnak.
Keď zosklovatie, vmiešajte múku, krátko ju opražte a rozrieďte trochou vody alebo zeleninovým vývarom.
Zmes pridajte k uvarenej šošovici a nakoniec dochuťte octom alebo citrónovou šťavou, soľou, korením a tymianom. Nechajte ešte pár minút prevrieť a môžete podávať.
Pri varení nezabudnite na pokrievku
Šošovica potrebuje presné množstvo vody, takže hrniec vždy prikryte. Bez pokrievky by sa voda rýchlo odparila a vrchná vrstva šošovice by ostala tvrdá.
Aby sa jednotlivé zrnká nerozvarili, varte na miernom stupni.
Nemiešajte vareškou – šošovica to neocení
Ak chcete, aby zrnká zostali pekne vcelku, vyhnite sa miešaniu vareškou. Tá ich ľahko poškodí a rozpučí. Namiesto toho s hrncom občas jemne potraste – šošovica sa tak premieša sama.
Vyberte si správny druh šošovice
Na kyslo je najvhodnejšia klasická hnedo-zelená veľkozrnná šošovica – aj po uvarení si zachová pekný tvar.
Červená alebo žltá šošovica sa do tohto pokrmu nehodí, keďže je lúpaná, polená a po uvarení pripomína skôr kašu. Menšie druhy šošovice sú chutnejšie, no varia sa spravidla kratšie – približne 30 minút podľa typu.
Vylepšite si jedlo opečenou cibuľkou
K šošovici môžete pripraviť aj cibuľku opečenú na masti – dodá jedlu výborný šmrnc. Masť zaistí, že sa cibuľa nepripáli, a nemusíte ňou šetriť. Smažte ju pomaly dozlatista a pri servírovaní ňou šošovicu ozdobte.