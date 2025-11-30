Smaženky boli ikonou československých bufetov. Pripravte si ich doma presne tak, ako kedysi!

Skôr než sa do Československa dostali hotdogy či hamburgery, považovali sa za rýchle občerstvenie predovšetkým smaženky.
Táto jednoduchá, no nesmierne obľúbená pochúťka socialistických čias nechýbala takmer v žiadnom bufete – či už v malých mestách alebo vo väčších centrách.
Dnes na ňu narazíme len výnimočne, no jej príprava je tak nenáročná, že si ju môžete bez problémov pripraviť doma.
Ako vyzeral fast food počas socializmu
Dnešné rýchle občerstvenie si väčšina ľudí okamžite spojí s hranolkami, hamburgerom, hotdogom alebo pizzou.
V časoch, keď tieto „západné“ dobroty neboli bežne dostupné – a mnohí ich ani nepoznali – vyzerala ponuka rýchlych jedál úplne inak.
Obľúbené boli husté polievky, sekaná s chlebom či rožkom, klasické obložené chlebíčky a, samozrejme, legendárne smaženky. Na tie dodnes nostalgicky spomína množstvo ľudí.
Ako vyzerala pôvodná smaženka
Hoci je jej príprava veľmi jednoduchá, stala sa z nej doslova legenda.
Väčšina si ju pamätá ako vajíčkovú omeletu položenú na krajci čerstvého chleba, ozdobenú kyslou uhorkou či cibuľou. Pôvodná verzia však vyzerala o niečo inak.
V 60. rokoch sa totiž robili najmä sýrové karbanátky. Do rozmiešaných vajec sa pridával nastrúhaný eidam, trocha rasce, cesnak, strúhanka a mlieko.
Z tejto hmoty sa tvarovali malé hranaté placky, ktoré sa smažili na oleji a potom ukladali na chlieb.
Prečo sa od pôvodného receptu postupne upustilo, nie je dodnes úplne jasné – podľa niektorých však za zmenou mohlo byť zdraženie syra.
Retro smaženka z omelety
Väčšina ľudí má v pamäti práve omeletovú verziu, ktorá sa podávala v množstve bufetov najmä v neskorších rokoch.
Ak ste práve dostali chuť, určite vás poteší, že všetko potrebné najskôr nájdete v špajzi.
Čo budete potrebovať (na 3 kusy):
- 5 vajec
- 5 lyžičiek strúhanky
- väčšiu štipku soli
- čierne korenie
- 3 lyžice mlieka alebo smotany
- olej na smaženie
- 3 plátky chleba
- plnotučnú horčicu
- cibuľu, kyslé uhorky (prípadne rajčiny či nakladané papriky) na ozdobu
Postup:
- Do misy rozklepnite päť vajec, pridajte strúhanku, soľ, korenie a rozrieďte mliekom či smotanou. Všetko dobre premiešajte.
- Na panvici rozohrejte približne dve lyžice oleja a nalejte jednu naberačku pripravenej zmesi.
- Omeletu opečte z oboch strán dozlatista. Rovnakým spôsobom pripravte ďalšie dve omelety.
- Krajce chleba potrite plnotučnou horčicou a na každý položte preloženú omeletu.
- Na záver ozdobte cibuľou, kyslou uhorkou či ďalšou zeleninou podľa chuti.
A vaša domáca socialistická smaženka je hotová – jednoduchá, rýchla a nostalgicky chutná.