Skôr než si kúpite vianočný stromček, urobte jednoduchý „ťahový test“. Túto chybu robí až 90 % ľudí a nakoniec ich vyjde poriadne draho

Vianočný stromček patrí medzi najvýraznejšie symboly Vianoc. Práve pri ňom sa stretáva celá rodina, rozbaľujú sa darčeky a vytvára sa atmosféra, ktorú si spájame s najkrajšími sviatkami roka. Aby však stromček vydržal čo najdlhšie v dobrom stave, oplatí sa výberu venovať trochu pozornosti.
Vôňa živého ihličia dokáže vykúzliť atmosféru, ktorú umelý stromček jednoducho nenahradí. Neplatí však, že každý stromček z predaja je rovnako čerstvý. Preto je dobré vedieť, ako si vybrať taký, ktorý doma vydrží čo najdlhšie bez predčasného opadávania.
VIDEO: Poznáte históriu vianočného stromčeka?
Ak vás zaujíma, odkiaľ sa vlastne vzal zvyk zdobiť vianočný stromček, môžete si pozrieť aj krátke video:
Premyslite si miesto a veľkosť stromčeka skôr, než vyrazíte do obchodu
Ešte pred samotným nákupom si určte, kam stromček postavíte. Miesto by malo byť vzdialené od všetkých zdrojov tepla — radiátorov, krbov aj teplovzdušných ventilátorov. Teplo spôsobuje rýchlejšie vysychanie, a tým aj rýchlejší úbytok ihličia. To je fyzikálny fakt, ktorý potvrdzujú aj záhradkárske odporúčania.
Rovnako dôležité je premerať si priestor. Živé stromčeky často pôsobia menšie, keď stoja vonku na predajnom mieste. Po prenesení do interiéru si ľudia často uvedomia, že stromček je vyšší alebo širší, než si mysleli. Počítajte aj s miestom pre stojan a vianočnú špicu — spolu to môže urobiť aj 10–20 centimetrov navyše. Bezpečná rezerva medzi vrcholom stromčeka a stropom je približne 15 centimetrov.
Kedy je najvhodnejší čas vybrať sa po stromček
Vianočné stromčeky sa zväčša režú koncom novembra alebo začiatkom decembra. Tým, že stromček už bol pred niekoľkými dňami či týždňami vypílený, jeho čerstvosť pri predaji závisí od spôsobu skladovania, zavlažovania a manipulácie.
Ak chcete mať najväčší výber a zároveň stromček, ktorý nebol v predaji príliš dlho, rozumný čas na kúpu je približne dva až tri týždne pred Štedrým dňom. Nie je to prísne pravidlo, ale vo väčšine predajov je v tomto období najväčší výber a stromčeky sú ešte v dobrom stave.
Ako sa rozhodnúť medzi smrekom, borovicou a jedľou
Druhy vianočných stromčekov sa líšia vlastnosťami, ktoré sú dlhodobo známe:
- Smrek má veľmi príjemnú vôňu a husté vetvy, ale jeho ihličie prirodzene rýchlejšie vysychá. Preto môže opadávať skôr než iné druhy, najmä v teplejších domácnostiach.
- Borovica má dlhšie ihličie a pôsobí vzdušnejšie. Jej výhodou je, že vo všeobecnosti drží ihličie dlhšie.
- Jedľa (napríklad kaukazská) býva najtrvácnejšia. Je známe, že jedľové ihličie po vyschnutí neopadáva tak rýchlo. Preto je jedľa často najdrahšou možnosťou.
Tieto rozdiely sú prirodzené vlastnosti jednotlivých druhov a nevyplývajú zo subjektívneho hodnotenia.
Najdôležitejšie pri výbere: skutočná čerstvosť ihličia
Pri stromčekoch je práve stav ihličia najspoľahlivejším ukazovateľom čerstvosti.
Sledujte najmä:
- farbu ihličia (nemalo by byť nažltnuté ani hnedasté)
- pružnosť vetvičiek
- pevnosť ihličia na konároch
Pri už vypílených stromčekoch existuje jednoduchý a účinný spôsob, ako ihneď zistiť ich stav — tzv. „ťahový test“.
Ide o úplne jednoduchý úkon: zľahka potiahnite konček vetvičky medzi prstami.
- Čerstvý stromček si udrží väčšinu ihličia.
- Ak ihličie zostáva v ruke vo väčšom množstve, stromček už nie je v ideálnej kondícii.
Tento test nevie predpovedať, koľko dní stromček vydrží, ale spoľahlivo odhalí, či bol skladovaný správne a či nie je preschnutý už pri kúpe.