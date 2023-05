Sedenie pod oknom - arkierové okno je naň stvorené...

Arkierové okno je ideálnym miestom pre sedenie. Môže mať totiž rôzne podoby a tvary. Či už ide o bežné tvary okien alebo o rôzne atypické okná, ktoré môžu aj „vyčnievať“ zo steny smerom do exteriéru. Ponúkajú tak dostatok miesta na sedenie (niekedy tiež na ležanie) a v mnohých prípadoch aj úložné priestory. V podstate ide o sedenie na parepete, ktorý je rozšírený a „nahradený“ matracom.

Sedenie v okne alebo pod oknom

V podstate hovoríme o rovnakom vytvorení „relaxačného kútika“, ktoré je podmienené veľkosťou, tvarom a výškou okna. Podľa toho je samotný matrac či plocha, ktorá je určená na sedenie, priamo v okne alebo zopár centimetrov pod ním. Niektoré moderné varianty ponúkajú dokonca vysunuté okná zo steny alebo naopak, vysunutie okna smerom do interiéru, napríklad v podobe drevenej či inej konštrukcie vytvorenej na mieru. Pohodlie zaručí matrac a vankúše.

Toto „špeciálne sedenie“ je vhodné do akejkoľvek miestnosti. Môže byť súčasťou okna obývačky, kuchyne, spálne, detskej izby, chodby a pod. Hodí sa aj do izby, v ktorej dominujú knihy. Je to najmä preto, že sedenie pod oknom je ideálnym miestom aj pre „kútik“ na čítanie. Steny okolo okna môžu tvoriť rôzne police a regály, pričom úložný priestor sa môže ukrývať aj pod oknom (pod samotným sedením), a to buď vytvorením zásuviek, skriniek, alebo otvorených políc.

zdroj: gettyimages.com

Arkierové okno je ideálne pre tento typ sedenia

Aj vám sa páčia domy, ktorých súčasťou sú „výklenky“? Tie môžu zdobiť okná, ktoré spolu s netradičným tvarom dispozičného riešenia vytvárajú zaujímavý dizajn. V interiéri môžu ponúknuť napríklad miesto pre jedálenský stôl a stoličky, časť obývacej zóny alebo tiež priestor pre sedenie v okne. Niekedy sa takéto príležitostné sedenie mení na plnohodnotné miesto využité v jedálni pri stolovaní alebo v obývačke pri sledovaní TV či návšteve s väčším počtom hostí.

Arkierové okno je taktiež súčasťou moderných domov. Ide o nadrozmerné okná rôznych tvarov, často atypických. Tie v mnohých prípadoch nahrádzajú samotnú stenu a siahajú až po strop. Rovnako aj rohové arkierové okná ponúkajú vhodný priestor na sedenie.

