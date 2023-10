Aj keď je otoman obľúbenou súčasťou sedacieho nábytku v mnohých domácnostiach, často si pravý význam tohto slova zamieňame za iné druhy pohoviek či gauča. Ide však o pevnú čalúnenú pohovku, ktorá nemá operadlo. Avšak miesto, kde by sa opierka inak nachádzala môže byť mierne vyvýšené.

Možno aj vy máte doma otoman, no ani o tom neviete. Ak ste vlastníkom rohovej sedacej súpravy, ktorá má jednu stranu predĺženú na pohodlné vyloženie nôh, pričom nie je ukončená lakťovou opierkou, pravdepodobne vlastníte tento druh sedacieho nábytku (aj keď v kombinácii sedačky). Bežne práve otoman tvorí úložnú časť sedacej súpravy.

Čo je otoman?

V podstate ide o nízku pohovku bez operadla, ktorej názov sa bežne zamieňa aj za „synonymá“ diván alebo kanapa. No vrámci moderného bývania sa tieto pojmy významovo odlišujú a príbuzným a podobným sedením je skôr veľký taburet, ktorý môže dokonca zastúpiť konferenčný stolík. V súčasnosti je otoman tiež pohovkou s bočnými lakťovými opierkami, no bez zadného operadla. Aký je rozdiel v jednotlivých druhoch nábytku na sedenie? Etymológia slov je niekedy naozaj zaujímavá a zábavná…

Otoman = pojem naozaj súvisí s Otomanskou ríšou / ríšou osmanských Turkov. Práve Turci priniesli do Európy tento typ sedenia / ležania. Ide v podstate o zaujímavosť, keďže tento národ a ich expanzia nikdy nebol spájaný s leňošením. Prvá zmienka o otomane sa objavila v roku 1729 vo Francúzsku. Aj keď odvtedy prešiel dizajnovými zmenami, účel zostáva rovnaký – oddych s vystretými nohami.

Pozrite si tieto krásne otomany v týchto e-shopoch:

Diván, kanapa, leňoška alebo gauč?

Diván = podobne ako otoman sa do Európy dostal v 18. storočí. V Otomanskej ríši sa využíval najmä v administratívnych budovách, vďaka čomu získal aj svoje meno. Úradné miestnosti v týchto budovách sa totiž nazývali diván. Hovoríme o dlhej a nízkej pohovke s jedným matracom, ktorá má namiesto opierky hlavy vankúše. Hodia sa napríklad do predsiene, chodby alebo priestoru kaviarní.

Kanapa = jej pôvod pravdepodobne súvisí so slovom komár, konkrétne jeho gréckou podobou konops. Pôvodne išlo o druh lôžka, ktorý obsahoval sieťku proti hmyzu, moskytiéru.

Leňoška= dlhé, ergonomicky tvarované ležadlo, v ktorom si vďaka jej tvaru vychutnáte relax spojený s komfortom. Zabezpečuje totiž oporu pre hlavu, chrbát, panvu aj nohy.

Gauč = názov je odvodený z anglického couch, no jeho pôvod siaha ešte ďalej. Starofrancúzske slovo couche s východiskom v slove coucher, čo znamenalo ľahni si, zavaľ sa a latinské slovo collocare, ktoré bolo vo význame ulož na miesto. Ak sa ukladáte na odpočinok na gauč, v podstate si líhate na čalúnenú pohovku, ktorá sa dá upraviť ako posteľ.

Ideálne miesto pre otomany?

Variant, ktorý je súčasťou sedacej súpravy tentokrát vynecháme a zameriame sa priamo na solitérne kusy tohto nábytku. Ak by sme sa bavili o komerčných priestoroch, vhodným miestom pre pohovku otoman sú knižnice, kaviarne, ale tiež kancelárie. Čo sa týka domáceho umiestnenia, všetko záleží od veľkosti danej izby.

Otoman je totiž väčšinou sekundárnym nábytkom na odpočinok. Hodí sa do obývacej izby, predsiene a chodby, ale tiež do študentskej izby a spálne k zadnému čelu postele. Ak to priestor dovoľuje, budete si ho pochvaľovať. Nie len vďaka pohodlnosti, ktorú poskytuje, ale tiež kvôli dizajnu, ktorý ponúka, a to v atraktívnych moderných aj klasických prevedeniach.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: