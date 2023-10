Možno ste už počuli slovo „puf“ (od slova pouffe). Tento názov je označením pre taburety alebo sedacie vaky, jednoducho pre pohodlné sedenie nízko pri zemi (v prípade pevného materiálu môže poslúžiť aj ako odkladací stolík). Práve pufy často nahrádzajú kreslo, ktoré by sa inak do malého priestoru nemuselo zmestiť.

Ako si vybrať sedací vak v skratke:

veľkosť – do 300 litrov najmä pre deti, do 450 litrov aj na ležanie, od 450 litrov tzv. maxi sedacie vaky XXL aj pre niekoľko osôb. tvar – záleží od toho, či sa pri sedení chcete aj oprieť materiál – dôležitý pri situovaní do interiéru alebo exteriéru výplň – pozor na repasovaný granulát z polystyrénu, nie je kvalitný ako EPS polystyrénové guličky a nemusí sa dokonale prispôsobiť vášmu telu pri sedení dizajn – podľa individuálneho vkusu a zariadenia interiéru

Sedacie vaky pre deti

Keď do detskej izby, tak veselé. Pokiaľ ešte stále váhate nad tým, akú farbu vybrať, skúste pre tentokrát vynechať neutrálne odtiene. Naopak, siahnite po farebných kombináciách a vzoroch, ktoré miestnosť oživia. Môžete ich síce zladiť so sedačkou, no to by bola nuda. Vytvorte z nich „dramatický prvok“, ktorý svojím dizajnom púta pozornosť.

Hodia sa do obývačky, detskej izby aj spálne. Na základe tohto situovania je vhodné prispôsobiť aj dizajn pohodlného a praktického sedenia. Sedacie vaky do detskej izby sa vyznačujú najmä farebnosťou, rôznymi vzormi a motívmi, prípadne aj originálnymi tvarmi (napríklad v tvare lopty rôznych športových hier).

Práve detský sedací vak futbalová lopta patrí medzi najobľúbenejšie v tejto kategórii. Jeho výhodou je aj fakt, že ho môžu používať mladšie aj staršie deti, pretože svojím dizajnom sa hodí aj do študentských izieb. Sedacie vaky nielen pre chlapcov nájdete tiež v ďalších zaujímavých prevedeniach, či už s potlačou obľúbených veľkomiest alebo rozprávkových postavičiek.

Aký je ideálny materiál na sedacie vaky?

Sedacie vaky ponúknu užitočné miesto početnej návšteve, ale tiež miesto na čítanie knihy či hranie videohier. Časté používanie sa môže podpísať na životnosti materiálu, preto je lepšie siahnuť po kvalite, aj keď patriť medzi najlacnejšie pravdepodobne nebudú. Moderné sedacie vaky sú zo semišu, rôznych odolných poťahových látok či ekokože. Luxusné vaky, napríklad do obývačiek, nájdete aj v koženom variante.

Väčšina sedacích vakov síce nemá snímateľné poťahy, no ich údržba je jednoduchá. Stačí navlhčená handrička, prípadne mydlová voda. Chemické čistenie by mohlo látku poškodiť. Ak by boli stopy po čistení viditeľné, stačí opätovne zotrieť vlhkou hubkou.

Outdoor sedacie vaky do exteriéru

Áno, v ponuke je aj sortiment určený na balkón, terasu, k bazénu a do záhrady. Vonkajšie sedacie vaky si obľúbite najmä počas letných večerov, kedy si pod jasnou oblohou a v pohodlí vychutnáte studený drink a doslova sa „vyvalíte“ do obľúbenej polohy. Outdoorové sedenie však treba vyberať rozumne.

Predovšetkým ide o materiál, ktorý je určený aj na vonkajšie použitie. Ideálnym je v tomto prípade nylon, ktorý odolá aj nadmernému namáhaniu v exteriérovom prostredí. Vďaka vlastnostiam vysokej kvality a odolnosti voči vode má zaručenú dlhú životnosť. Výhodou nylonu je jednoduché čistenie, nevýhodou, že farby môžu po niekoľkotýždňovom intenzívnom slnečnom žiarení vyblednúť.

Nielen vonkajšie sedacie vaky môžete kúpiť prostredníctvom eshopov. Aj bazár poskytne vhodný priestor na predaj a lacno nakúpite tiež vo výpredaji internetových obchodov aj v predajniach Ikea, Jysk, Asko a pod.

Ako urobiť / ušiť sedacie vaky

Pletený sedací vak (puf) si môžete vyrobiť aj sami. A nie je to nič zložité. Budete potrebovať ihlice na pletenie (č. 20) a hobby špagát (v akejkoľvek farbe), ktorého klbko má zvyčajne 100 m (stačia 2 klbká). Ideálne je zvoliť čo najväčšiu pevnosť a hrúbku špagáta, cca 3 cm.

Než sa pustíte do pletenia, pripravte si náplň sedacieho vaku. Použiť môžete molitan, polystyrénové guličky, no zaobídete sa aj so staršími nastrihanými tričkami, dekami či vankúšmi. Dôležité je, aby bola náplň tvrdá. Látka, do ktorej ju vkladáte by mala byť v rovnakej farbe akou je farba hobby špagátu (kvôli presvitaniu). Vnútornú výplň stačí zošiť v rukách, no nutnosťou je poriadne stiahnutie, aby pri sedení výplň nesplihla.

Postup: Na ihlice „nahodíte“ 28 očiek, pričom používate iba pletenie „na hladko“. Keď vytvoríte 30 radov, a teda 60 otočení, vznikne vám obdĺžnik, ktorého konce navzájom zošijete (stranu, kde ste začínali s pletením a stranu, ktorú ste ukončili). Momentálne má pletenie tvar rúry, do ktorej pozdĺž spodného okraja navlečiete špagát. Ten následne stiahnete a trčiace konce prevlečiete dovnútra. Rovnakým spôsobom navlečiete špagát aj do horného okraja „upletenej rúry“, no stiahnete až potom, čo ju vyplníte pripravenou náplňou.

Zručné gazdinky si môžu vytvoriť aj vlastné nevšedné sedenie s originálnymi poťahmi a vzormi. Je však nutné mať pripravenú kvalitnú výstuž a samotný strih na sedacie vaky. Môžete sa inšpirovať návodom na výrobu sedacieho vaku pre deti, ale taktiež strihom na obdĺžnikový sedací vak.

