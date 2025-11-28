Robíte túto chybu s hostami na jeseň? Na jar vás to môže stáť celú záhradu

Hosty patria medzi najvďačnejšie trvalky v záhradách. Sú robustné, dlhoveké a svojou výraznou zeleňou dokážu oživiť aj miesta, kam sa slnko dostane len zriedka. Mnohí záhradkári ich považujú za „bezúdržbové“, no práve v jesennom období robia jednu nenápadnú chybu, ktorá môže ovplyvniť to, ako budú hosty vyzerať nasledujúcu jar. Hoci sú prirodzene mrazuvzdorné, aj ony potrebujú správnu prípravu.
Čo spraviť s listami a kvetnými stonkami?
Po skončení kvitnutia je dobré odstrániť kvetné stonky – rastlina by do nich už len zbytočne tlačila energiu, ktorú môže využiť na regeneráciu pred zimou.
Listy však v žiadnom prípade nestrihajte hneď, ako začne byť chladnejšie. Hosty si z nich počas jesene berú posledné zásoby živín a zároveň prirodzene chránia svoje „srdiečko“, teda rastový stred, pred náhlymi mrazmi.
Keď listy úplne zoschnú, zmenia farbu a začnú sa drobiť, vtedy je čas ich odstrániť. Môžete ich prehodiť na kompost, kde sa rýchlo rozložia.
Chcete sa lepšie zorientovať v odrodách?
Ak si nie ste istí, aké druhy host si môžete do záhrady vybrať, pozrite si prehľadné video od Plants Weekly:
Mulč: jednoduchá a účinná ochrana koreňov
Hosty milujú pôdu, ktorá je mäkká, priepustná a mierne vlhká. Jeseň je vhodným časom na doplnenie mulča – môže to byť jemná kôra, listovka, kompost či ich kombinácia. Táto vrstva stabilizuje teplotu pôdy a zabraňuje jej nadmernému vysychaniu.
Vo väčšine regiónov Slovenska zvládnu hosty zimu bez ďalšieho prikrytia. Ak však žijete v horských polohách alebo tam, kde teploty klesajú veľmi nízko, oplatí sa pridať trochu chvoja či suchého lístia. Korene budú lepšie izolované.
Jesenná zálievka je dôležitejšia, než si myslíte
Možno to znie nelogicky – rastlina predsa ide do pokoja – no hosty potrebujú ísť do zimy dostatočne zavlažené. Ak je zem úplne suchá a prídu prudké mrazy, môže to poškodiť korene viac než samotný chlad.
Predtým než pôda zamrzne, doprajte rastlinám výdatnú dávku vody. Nie je potrebné to preháňať, stačí, aby zem zostala mierne vlhká.
Slimáky neodpočívajú ani na jeseň
Hoci väčšina rastlín už v tomto období nerastie naplno, slimáky sú stále aktívne. Zvyšky uschnutých listov na záhonoch sú pre ne dokonalým úkrytom. Keď sa premnožia, môžu na jar spôsobiť veľké škody práve na mladých výhonkoch host.
Záhon pravidelne čistite, odstraňujte opadané lístie a nenechávajte v okolí host vlhké kúsky rastlinného materiálu. Znížite tak riziko, že sa slimáky zabývajú priamo v ich okolí.
Záver: pár krokov stačí, aby hosty prežili zimu v kondícii
Hosty sú vďačné rastliny, no jesennou starostlivosťou im dáte možnosť ukázať sa na jar v plnej kráse. Stačí im:
- odstrániť kvetné stonky po odkvitnutí,
- ponechať listy až do prirodzeného zaschnutia,
- dopriať mulč a podľa potreby aj prikrytie,
- nezanedbať jesennú zálievku,
- udržiavať záhon čistý, bez miest pre slimáky.
Ak tieto kroky nevynecháte, na jar vás privítajú silné, svieže trsy host s nádhernými listami, ktoré vyplnia záhradu farbou až do jesene.