Radiátory budú fungovať lepšie a viac hriať, pokiaľ na ne použijete jeden často používaný predmet

Mnohí si počas vykurovacej sezóny všimnú, že aj pri rovnakých nastaveniach termostatu sa miestnosť vyhrieva pomalšie než pred rokom. Vo väčšine prípadov nejde o poruchu kúrenia, ale o bežný problém, ktorý vzniká postupne a často si ho ani nevšimneme.
Video, kde uvidíte postup v praxi
Ak si chcete predstaviť, ako to vyzerá „naživo“, môžete sa pozrieť na video na YouTube, kde je podobný postup ukázaný v praxi. Video nájdete tu:
Prečo sa radiátor časom zhorší?
Radiátory pracujú na princípe konvekcie – zohrievajú vzduch, ktorý cirkuluje okolo ich povrchu. Aby to fungovalo čo najlepšie, musí štýl vzduchu prúdiť voľne medzi doskami a rebrami radiátora.
Práve tam sa však počas roka hromadí jemný prach. Ten vytvára tenkú vrstvu, ktorá obmedzuje prúdenie vzduchu. Radiátor potom síce spotrebuje rovnaké množstvo energie, ale teplo sa prenáša do miestnosti pomalšie.
Ide o známy jav – odborníci na údržbu vykurovania bežne odporúčajú radiátory pred sezónou dôkladne vyčistiť, pretože prach v medzerách môže citeľne znížiť efektivitu vykurovania. Percentá straty výkonu sa líšia podľa typu radiátora aj množstva prachu, no faktom je, že zanesené radiátory fungujú horšie.
Jednoduchý spôsob, ako prach dostať von
Najväčší problém sú úzke medzery medzi doskami. Keďže sa tam klasická handrička ani vysávač nedostanú, pomôže niečo, čo dokáže vyfúknuť nečistoty von – obyčajný fén na vlasy nastavený na studený vzduch.
Silný prúd vzduchu pritom nie je žiadna „babská rada“ – ide o logický spôsob, ako z miest, kam sa mechanicky nedostanete, vytlačiť usadeniny.
Ako postupovať, aby sa prach nerozletel po celej izbe?
- Pod radiátor položte vlhký uterák alebo handru.
Prach sa na ňu prilepí a neusadí sa po miestnosti.
- Fén nastavte na studený vzduch.
Teplo nie je potrebné – cieľom je sila prúdenia.
- Použite úzky nadstavec (ak ho máte).
Pomôže zacieliť vzduch presne medzi medzery.
- Postupne prechádzajte po celej dĺžke radiátora.
Zhora nadol, aby prach padal na mokrú handru.
Po skončení stačí handru vyprať a radiátor je vyčistený. Tento postup nenahrádza profesionálne hĺbkové čistenie, no pre domáce podmienky je veľmi účinný.
Prečo to funguje?
Prach neizoluje radiátor úplne, ale môže výrazne brániť prúdeniu vzduchu medzi lamelami. Keď sa vzduch nemôže voľne pohybovať, odovzdávanie tepla je horšie – to je jednoduchý fyzikálny fakt.
Čistý radiátor:
- sa rýchlejšie zohreje
- odovzdá viac tepla do miestnosti
- môže znížiť spotrebu energie (závisí od množstva prachu)
- zlepší kvalitu vzduchu v byte, pretože sa z neho nebude uvoľňovať nahromadený prach
Výhoda navyše: lepší vzduch v domácnosti
Prach v radiátoroch sa pri kúrení môže víriť a obsahuje zmes alergénov – textilné vlákna, peľ, drobné organické častice či spóry. Čistenie preto prospieva aj ľuďom s alergiami či malým deťom.
Predmet, ktorý máte každý deň v kúpeľni či spálni, dokáže zlepšiť fungovanie radiátorov bez toho, aby ste museli čokoľvek rozoberať alebo kupovať. A keďže ide o čisto mechanický postup bez chémie a bez rizika poškodenia, môžete ho pokojne opakovať niekoľkokrát za sezónu.