Psia móda je fenomén. Majitelia míňajú milióny, no na prirodzené potreby psov sa zabúdať nesmie

Oblečenie pre psov sa v posledných rokoch stalo bežnou súčasťou výbavy mnohých majiteľov. Pre niekoho je to len módny doplnok, iní ho považujú za praktickú pomôcku, ktorá môže výrazne zlepšiť psovi komfort počas chladného počasia. Pri rozhodovaní je dôležité odlíšiť, kedy má oblečenie skutočný význam, a kedy ide iba o estetický doplnok.
Psy a ich odolnosť voči chladu
Nie všetky plemená znášajú počasie rovnako. Ich odolnosť ovplyvňuje najmä:
- dĺžka a hustota srsti
- telesná veľkosť
- tuková vrstva
- vek
- zdravotný stav
- pôvod plemena a jeho prirodzené prostredie
Malé, krátkosrsté a bezsrsté plemená, ale aj staršie psy alebo psy po úprave srsti často horšie regulujú telesnú teplotu. Zvýšenú záťaž predstavuje najmä prudký prechod z vyhriateho bytu do zimného počasia.
V takýchto prípadoch môže mať oblečenie jasný funkčný význam – pomáha udržať stabilnú telesnú teplotu a znižuje riziko prechladnutia.
Kedy je psie oblečenie užitočné?
1. Počas zimy a veterného počasia
Oblečenie poskytuje dodatočnú izoláciu, ktorá je dôležitá najmä pri:
- menších plemenách
- krátkosrstých a bezsrstých psoch
- psoch so zdravotnými problémami (artritída, poruchy štítnej žľazy a pod.)
- šteniatkach
- senioroch
2. Ako prevencia prechladnutia
Náhle teplotné rozdiely môžu spôsobiť:
- nachladnutie
- infekcie dýchacích ciest
- bolesti kĺbov
- zhoršenie chronických problémov
Správne zvolené oblečenie funguje ako ochranná vrstva proti vetru, snehu a vlhkosti.
3. Po strihaní dlhosrstých psov
Pes prichádza o prirodzenú izoláciu, a preto môže byť dočasne citlivejší na chlad.
4. Pri zdravotných ťažkostiach
Teplo podporuje regeneráciu svalov a zmierňuje stuhnutosť kĺbov, čo ocenia najmä staršie psy alebo zvieratá s bolesťami pohybového aparátu.
Kedy môže psie oblečenie škodiť?
Nie každému psovi oblečenie vyhovuje. Problém môže vzniknúť, ak:
- je oblečenie príliš tesné alebo obmedzuje pohyb
- je z nepríjemného alebo dráždivého materiálu
- príliš zakrýva telo a sťažuje psovi komunikáciu s inými psami (napr. skrytý chvost)
- pes v oblečení prejavuje stres či odmieta chodiť
V takých situáciách je vhodné zmeniť typ oblečenia alebo ho úplne vypustiť.
Ako vybrať správne oblečenie?
Pri výbere je dôležité:
- zmerať psa (dĺžku chrbta, obvod hrudníka, šírku krku)
- vybrať oblečenie, ktoré neobmedzuje pohyb a ľahko sa oblieka
- zvoliť priedušný, mäkký a príjemný materiál
- dbať na to, aby oblečenie nekončilo za koreňom chvosta, aby pes mohol prirodzene vykonávať potrebu
Oblečenie by nemalo byť ani príliš voľné – pes by sa v ňom mohol zakopávať alebo si ho neprakticky prehadzovať.
Starostlivosť o labky v zime
V chladnom období dostávajú zabrať najmä labky. Problémom nie je len mráz, ale hlavne posypová soľ, ktorá v kombinácii s vlhkosťou spôsobuje podráždenie a bolestivé praskliny.
Odporúča sa:
- pred prechádzkou labky natrieť ochranným balzamom alebo vazelínou
- doma labky opláchnuť
- pri dlhosrstých plemenách skrátiť srsť medzi vankúšikmi, kde sa tvorí ľad
- striedať chodník s trávou, ak je to možné
Kedy psovi pomôžu topánky?
Psie topánky sú vhodné pre psy, ktoré:
- citlivo reagujú na chlad
- pohybujú sa po zasolených chodníkoch
- majú chronické ortopedické problémy
- doma kĺžu po podlahách
- chodia po horúcom asfalte v lete
Dôležité je správne zmerať labku (pes musí stáť celou váhou) a vybrať topánky, ktoré dobre držia, ale netlačia.
Oblečenie áno, ale s prístupom, ktorý rešpektuje psa
Psia móda môže byť praktická, ak sa používa so zdravým rozumom. Oblečenie má byť funkčné, pohodlné a prispôsobené konkrétnemu psovi. Ak pes reaguje pokojne, cíti sa príjemne a môže sa voľne pohybovať, môže byť oblečenie preňho skutočným prínosom.
Najdôležitejšie je vždy pozorovať psa – jeho správanie a signály vám najlepšie napovedia, či oblečenie potrebuje, alebo mu prekáža.