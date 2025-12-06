Prečo si ľudia zriaďujú na záhrade chov sliepok? Praktické informácie, ktoré by mal poznať každý začiatočník

Chov sliepok
Chov sliepok Foto: www.shutterstock.com

Chov sliepok sa v posledných rokoch opäť dostáva do popredia. Mnohí ľudia, ktorí majú k dispozícii záhradu, zvažujú, že si zaobstarajú malé kŕdle nosníc a budú si dopriať čerstvé domáce vajíčka. Skôr než si však sliepky priveziete domov, je dôležité poznať niekoľko zásadných informácií o ich správaní, potrebách a vplyve na záhradu.

Sliepky sú spoločenské, inteligentné a často veľmi priateľské

Hoci majú niektorí ľudia o sliepkach predstavu ako o hlúpych alebo nemotorných zvieratách, opak je pravdou. Sliepky sú pomerne inteligentné, vedia si vytvoriť vzťah k ľuďom a rýchlo rozpoznajú osobu, ktorá ich pravidelne kŕmi. Dokážu sa naučiť, kde majú bezpečný domov, kde sa kŕmia a aké sú denné rituály v záhrade.

Typické pozitíva chovu sliepok:

  • priateľské správanie k ľuďom
  • jednoduchá starostlivosť
  • pravidelný prísun domácich vajec
  • prirodzená likvidácia kuchynských zvyškov aj hmyzu
  • živý prvok v záhrade, ktorý prináša pohyb a atmosféru

Vplyv sliepok na záhradu: užitočné pomocníčky, ale aj potenciálne škody

Sliepky dokážu pomôcť s likvidáciou škodcov, najmä hmyzu a slimákov. Zároveň zhltnú veľkú časť kuchynských zvyškov, čím znižujú množstvo biologického odpadu.

Na druhej strane však platí:

  • Sliepky môžu poškodiť záhony, pretože pri hľadaní potravy hrabú a pôdu rozhadzujú.
  • Zelenina, čerstvo vysadené priesady či bylinky ich veľmi lákajú.
  • Bez kontroly si vedia sliepky rýchlo nájsť cestu k najcitlivejším častiam záhrady.

Najspoľahlivejším riešením je vymedzený výbeh, kde môžu sliepky bezpečne žiť a hrabať, a do zvyšku záhrady ich púšťať len za dohľadu.

Bezpečnosť sliepok: prečo je dôležité večer ich zatvárať

Jedným z najdôležitejších aspektov chovu je ochrana pred predátormi. Sliepky sú pre mnohé živočíchy prirodzenou potravou. Medzi najčastejších predátorov v okolí domov patria:

  • kuny
  • líšky
  • túlavé psy
  • voľne sa pohybujúce mačky

Preto sa odporúča:

  • každú noc spoľahlivo zatvoriť kurník
  • pravidelne kontrolovať pletivo, dvierka a strechu
  • minimalizovať štrbiny, ktorými by sa mohol predátor dostať dovnútra

Aj drobná medzera môže spôsobiť stratu kusu hydiny.

Výživa: čo sliepky jedia a čo by nemali

Sliepky väčšinou prijímajú pestrú stravu. Okrem klasického krmiva si rady pochutnajú aj na:

  • kuchynských zvyškoch
  • zelenine
  • ovocí
  • obilninách
  • hmyze na záhrade

Na druhej strane platí, že nie všetko im prospieva. Nevhodné je napríklad priveľa slaných, plesnivých či mastných potravín. Chlieb môžu sliepky dostávať, ale len v rozumnom množstve a najlepšie namočený, aby im neprekážal pri trávení.

Vajcia z vlastného chovu: výhody, ktoré oceňuje každý

Vajcia od sliepok chovaných voľne na záhrade majú niekoľko výhod:

  • bývajú chutnejšie a výraznejšie
  • obsahujú prirodzené farbivá z potravy
  • ich kvalita závisí od toho, čo sliepky jedia
  • čerstvé vajcia máte vždy po ruke

Mnohí chovatelia uvádzajú, že rozdiel medzi domácim a kupovaným vajcom je nielen viditeľný, ale aj chuťovo výrazný.

Prečo ľudia považujú sliepky za ideálne domáce zvieratá

Ak sú zabezpečené pred predátormi, majú vhodný výbeh a kvalitnú starostlivosť, sliepky sú:

  • nenáročné
  • užitočné
  • priateľské
  • schopné výrazne znížiť odpad z domácnosti
  • a zároveň poskytujú pravidelný prísun vajec

V rodinách sa často stáva, že deti začnú chov vnímať ako prirodzenú súčasť života – naučia sa zodpovednosti aj tomu, odkiaľ pochádzajú potraviny.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať