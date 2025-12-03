Prečo mačky milujú krabice? Vedci konečne prišli na odpoveď!

Hovorí sa: „Môj dom, môj hrad.“ Pre mačku však týmto hradom veľmi často nie je nič iné než obyčajná kartónová krabica.
Čím je pre ňu taká výnimočná a prečo v nej s takým nadšením sedí?
Ak máte doma mačku, určite ste si všimli, že obľubuje všetky možné úzke, útulné schovky a peliešky.
Od práčky, skrine až po košík s opranou bielizňou – všade tam dokáže prespávať celé hodiny.
Ďalším neprekonateľným „mačacím bunkrom“ býva kartónová krabica. Je úplne jedno, či je od topánok alebo od novej televízie. Mačky v nej nachádzajú prekvapivo veľké potešenie. A vedci už vedia prečo.
Pozorovateľňa aj pevnosť
Video:
Hoci to na prvý pohľad nemusí byť zrejmé, mačka je predátor – a dokonca mimoriadne úspešný.
Kým žralok má smrteľný zásah približne v 25 % útokov a vlk uloví okolo 60 % koristi, mačka je úspešná až v 85 % svojich loveckých pokusov.
A to je na takého nenápadného tvora poriadne pôsobivé číslo.
Mačka loví tak, že sa potichu priblíži čo najbližšie ku koristi a z úkrytu čaká na ideálnu chvíľu na útok.
Pre ňu je krabica niečo ako posed pre poľovníka – bezpečné miesto, odkiaľ môže pozorovať dianie okolo seba a v pravý moment vyraziť do akcie.
Zároveň slúži aj ako pevnosť, do ktorej sa môže uchýliť oddýchnuť si po úspešnom či neúspešnom love.
Kartón ako prírodný antistresový liek
Aj keď dnešné domáce mačky už loviť nemusia a plné misky dostávajú bez námahy, ich lovecké gény po predkoch sú stále prítomné.
Túžba „vyhrať“ nad korisťou zostáva aj u tých najrozmaznanejších gaučových povalačov, ktorí pôsobia, akoby rátali nanajvýš do piatich.
Je však dobré vedieť, že lov je pre mačku pomerne stresujúca činnosť. Musí napnúť všetky zmysly a pripraviť telo na rýchly útok.
Po takomto adrenalínovom výkone sa vyčerpá a potrebuje si doplniť energiu. Krabica je pre ňu ideálne miesto, kde sa cíti bezpečne a môže nerušene oddychovať.
Hľadanie tepla
Ďalším dôvodom, prečo sú kartónové krabice pre mačky také príťažlivé, je ich schopnosť udržať teplo.
V mnohých domácnostiach býva chlad od podlahy, čo menším zvieratám nevyhovuje. Mačka má prirodzenú tendenciu vyhľadávať miesta, kde sa môže schúliť do klbka – čím minimalizuje tepelné straty.
Kartonové steny vytvárajú príjemne teplé útočisko, a tak mačka nie je vystavená prievanu ani chladu.
Aj mačacie mamy s mláďatami často siahnu po krabici, pretože v nej majú lepšie podmienky pre oddych aj starostlivosť o svoje malé.