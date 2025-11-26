Prečo by ste nemali nechávať dvierka práčky dlhodobo otvorené po praní?

Mnohí z nás majú zaužívaný zvyk po vybratí bielizne nechať dvierka práčky dokorán s tým, že bubon lepšie vyschne a vo vnútri sa neudržia zatuchnuté pachy. Na prvý pohľad to znie logicky – veď čím viac vzduchu sa dostane dovnútra, tým rýchlejšie všetko vyschne. Tento postup som dlhé roky považoval za správny aj ja. Až časom, po konzultácii s odborníkmi a na základe vlastných skúseností, som zistil, že tento „dobrý zvyk“ môže v skutočnosti práčke škodiť.
Prečo môže úplne otvorená práčka dopadnúť horšie, než si myslíte?
Otvorené dvierka síce umožnia únikom vlhkosti, ale iba v prípade, že je spotrebič v suchom a dobre vetranom prostredí. Ak však práčku máte v kúpeľni – čo je najčastejší scenár – situácia je opačná. V kúpeľni sa prirodzene drží vysoká vlhkosť a otvorené dvierka vlastne pomáhajú tejto vlhkosti prenikať dnu.
Vlhký vzduch sa dostáva do bubna a technických častí práčky, čo môže postupne spôsobovať:
- koróziu kovových prvkov,
- hromadenie prachu, vlasov a drobných nečistôt v bubne,
- rýchlejšie znečistenie a znehodnotenie tesnení.
Namiesto rýchleho vysychania tak môže dôjsť k presnému opaku – vnútri sa drží zvyšková vlhkosť, ktorá láka plesne a baktérie.
Môže vzniknúť pleseň? Áno – a paradoxne práve vtedy, keď necháte dvierka stále otvorené
Pleseň v práčke vzniká vždy z kombinácie vlhkosti a nedostatočného prúdenia vzduchu. Ak sú dvierka dokorán neustále, v prostredí kúpeľne sa vlhkosť usádza najmä:
- v gumovom tesnení okolo dvierok,
- v záhyboch a škárach, kde sa držia zvyšky vody,
- v mieste okolo dávkovača pracieho prostriedku.
Práve tesnenie je najčastejším miestom, kde sa objavia čierne škvrny či nepríjemný zápach. Mnohí si myslia, že otvorené dvierka tomuto predídu, ale v reálnych podmienkach kúpeľne je účinok skôr opačný.
Otvorené dvierka môžu poškodiť aj tesnenie
Tesnenie okolo dvierok je navrhnuté tak, aby spoľahlivo tesnilo pri zatvorenom stave. Ak necháte dvierka dlhodobo úplne otvorené, guma sa môže časom deformovať alebo začne strácať pružnosť.
Keď sa tesnenie začne meniť, výsledkom môže byť:
- drobné úniky vody počas prania,
- neschopnosť dvierok dokonale dosadnúť,
- zvýšená náchylnosť na plesne a zachytávanie nečistôt.
Oprava tesnenia pritom nie je lacná záležitosť – často je nutná jeho kompletná výmena.
Ako to teda robiť správne?
Odborníci odporúčajú zvoliť kompromis:
- Dvierka nechajte pootvorené, ale nie dokorán. Ideálne len natoľko, aby mohol prebiehať jemný pohyb vzduchu.
- Nenechávajte ich otvorené neobmedzene dlho. Stačí pár hodín po praní, kým sa bubon a tesnenia preschnú.
- Pravidelne čistite tesnenie vlhkou handričkou a občas ho pretrite aj octom, ktorý zabráni tvorbe plesní.
- Udržujte miestnosť vetranú. Ak je to kúpeľňa, najlepšie je po sprchovaní odvetrať alebo zapnúť ventilátor.
Týmto spôsobom udržíte práčku čistú, bez zápachu a zároveň ochránite jej technické časti pred zbytočnou vlhkosťou.
Zhrnutie
Na prvý pohľad sa môže zdať, že nechávanie dvierok práčky otvorených je jednoduché a užitočné riešenie. V praxi to však môže viesť k problémom, ktoré si často vôbec neuvedomujeme – od tvorby plesní, cez poškodenie tesnení až po koróziu kovových komponentov.
Najlepšie je nájsť rovnováhu: dvierka ponechať jemne pootvorené len na potrebný čas, pravidelne čistiť tesnenia a miestnosť dobre vetrať. Tak ochránite nielen svoju práčku, ale aj peňaženku – zbytočné opravy totiž nebývajú lacné.