Prastarý trik, ktorý ochráni chlieb pred plesňou

Chlieb patrí medzi potraviny, ktoré kupujeme alebo pečieme pravidelne, no jeho trvanlivosť nie je veľmi dlhá. Stačí spojenie tepla, vlhkosti a nedostatočného prúdenia vzduchu a na povrchu sa rýchlo objavia prvé bodky plesne. Existuje však viacero postupov, ktoré reálne pomôžu predĺžiť jeho čerstvosť a znížiť riziko znehodnotenia.
Prečo chlieb prirodzene plesnivie?
Plesne sú mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú bežne v prostredí. Na rozmnožovanie potrebujú predovšetkým vlhkosť, vhodnú teplotu a živiny – čo chlieb bez problémov poskytuje.
Akonáhle sa vytvoria vhodné podmienky, spóry plesní sa začnú rýchlo šíriť.
- Kupovaný chlieb s konzervantmi vydrží o niečo dlhšie, no ani tie najčastejšie používané látky nedokážu zabrániť plesni natrvalo
- Domáci chlieb bez pridaných stabilizátorov a konzervantov má kratšiu trvanlivosť, takže plesnivie rýchlejšie
Tento proces je prirodzený a nedá sa úplne zastaviť, dá sa však výrazne spomaliť správnym skladovaním.
Predĺženie trvanlivosti: čo skutočne funguje
1. Skladovanie v chlade – účinné proti plesni, ale zrýchľuje tvrdnutie
Chlieb môžete uložiť do chladničky, kde nízka teplota spomaľuje rast plesní.
Je však dôležité počítať s tým, že chlieb v chlade rýchlejšie tvrdne (proces tzv. retrogradácie škrobu).
To znamená:
- chlieb v chladničke plesnivie pomalšie
- no zároveň stráca mäkkosť a čerstvosť rýchlejšie
Tento spôsob je vhodný skôr vtedy, ak vám ide predovšetkým o to, aby chlieb nesplesnivel.
2. Uzavreté vrecko – áno, ale s podmienkami
Chlieb sa dá uchovávať aj v uzatvárateľnom plastovom vrecku. Pred uzavretím je dobré z vrecka vytlačiť vzduch.
- Vďaka tomu chlieb nevysychá
- no zároveň sa v takto uzavretom priestore môže zvyšovať vlhkosť, čo rast plesní podporí
Pri izbovej teplote je preto lepšie používať papierové vrecká alebo chlebník, ktoré nechajú chlieb „dýchať“ a znižujú kondenzáciu.
3. Mrazenie – najspoľahlivejší spôsob
Najúčinnejším spôsobom, ako uchovať chlieb dlhšie, je jeho zamrazenie.
Zmrazený chlieb sa nekazí, neplesnivie a zachová si chuť aj kvalitu, pokiaľ sa správne rozmrazuje.
Na čo si dať pozor:
- chlieb pred uložením nakrájajte na plátky alebo rozdeľte na menšie časti
- z mrazničky vyberajte len potrebné porcie
- rozmrazujte pri izbovej teplote, nie v chladničke, aby nevtiahol príliš veľa vlhkosti
Rozmrazovanie pri izbovej teplote je najšetrnejšie a zabezpečí, že chlieb nebude mokrý alebo gumový.
Domáci chlieb: kvalitný, ale citlivejší
Pri domácom pečení máte istotu čistého zloženia a skvelej chuti, no chlieb bez konzervantov je potrebné skladovať ešte dôslednejšie.
Najčastejšia chyba je zabalenie teplého chleba.
- čerstvo upečený chlieb uvoľňuje veľa pary
- ak ho uzavriete do vrecka ešte pred vychladnutím, vytvorí sa kondenzát
- vlhkosť podporí rýchle plesnivenie aj zmenu štruktúry
Preto vždy nechajte domáci chlieb úplne vychladnúť na mriežke, aby mohla para uniknúť. To isté platí aj pre teplý chlieb z pekárne – kým je hoci len mierne vlažný, nemal by byť v uzavretom obale.