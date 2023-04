Práca z domu a flexibilný pracovný čas. V súčasnosti bežný druh pracovného pomeru. Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť z pohodlia domova, zbystrite pozornosť. Aby sa vám pracovalo naozaj príjemne a komfortne, máme pre vás niekoľko tipov na zariadenie domácej pracovne či pracovného kútika.

Ideálne či naopak nevhodné podmienky pracovného priestoru ovplyvňujú celkový pracovný výkon a jeho kvalitu. Platí to ako na pracovisku, tak aj doma. Keďže sa vytvorenie príjemnej atmosféry odzrkadľuje na pracovných výsledkoch, netreba váhať. Aj keď možno nedisponujete miestnosťou „navyše“, do ktorej by ste pracovňu umiestnili, môžete si vytvoriť aj malý pracovný kútik.

Pracovňa doma, home office – ako ju zariadiť?

Ak patríte medzi ľudí, ktorí môžu vyčleniť jednu z miestností v dome na pracovné účely, máte veľké možnosti výberu, čo sa zariadenia týka. V podstate si dokážete skombinovať rôzne druhy nábytku, policových regálov a poličiek. Aj pracovné písacie či počítačové stoly bez problémov zladíte k zvyšku miestnosti a k zariadeniu.

Pri výbere stoličiek určených na prácu z domu si musíte najskôr ujasniť základnú otázku. Koľko hodín denne strávite na stoličke? Ak si vaša pracovná činnosť vyžaduje doslova pár hodín, nemusíte sa veľmi zamýšľať nad ergonómiou. Pokojne môžete siahnuť po dizajnových kúskoch a so zariadením pracovne sa „vyhrať“.

V opačnom prípade, a teda, že strávite na stoličke viac ako 5 hodín, sa oplatí investovať nielen do stoličky, ale aj do vášho zdravia. Problémom s bolesťami chrbtice predídete vhodnou kancelárskou stoličkou, ktorá by mala spĺňať určité ergonomické kritériá. Viac sa môžete dočítať v článku „Kancelárska stolička: dizajn, zdravie a komfort v jednom.“.

Doma si pracovňu môžete zariadiť podľa vlastných predstáv. Keďže práca v nej bude pravdepodobne patriť výhradne vám, popustite uzdu fantázii a zariadenie zvoľte v akomkoľvek štýle, ktorý sa vám páči. Samozrejme, súlad nábytku a celkového priestoru by mal ladiť, no štýl pracovne nemusí korešpondovať so zvyšným interiérom domu.

Aj práca z home office si vyžaduje základné druhy nábytku, bez ktorých sa pravdepodobne nezaobídete. Stôl, stolička, policová skriňa, prípadne komoda a poličky. Tzv. kontajner ako v kancelárii nie je nutnosťou, pokiaľ stolík disponuje zásuvkami. Ak však máte dostatok priestoru a vaša práca si vyžaduje prehľad v rôznych dokumentoch, vítané budú aj ďalšie úložné priestory.

Ak ste sa do zariadenia pracovne rozhodli investovať, pokojne siahnite po moderných a luxusných stoloch. Originálny dizajn, kvalitné materiály a často atypické riešenie nábytku vás osloví. V prípade štedrosti metrov štvorcových neoľutujete ani výber veľkého pracovného či kancelárskeho stola. Inšpirujete sa v článku „Vyberte si svoj kancelársky nábytok a zostavy.“.

Pracovný kútik v byte či dome

Pracovňa v dome je skôr „vymoženosťou“. Väčšinou sa totiž stáva, že všetky miestnosti majú svoj charakter a ďalšie miesto „nazvyš“ sa nenájde. O bytoch nehovoriac. Aj takáto situácia ponúka riešenie. Alternatívou samostatnej domácej pracovne je pracovný kútik. Jeho zariadenie je skromné a nevyžaduje veľa miesta.

Aj keď musíte počítať so zmenšenými, veľakrát minimálnymi úložnými priestormi, aj práca v takomto kútiku môže byť produktívna a kvalitná. V podstate si „ukrojíte“ nejakú časť miestnosti, ktorú prispôsobíte náplni práce. Častou verziou malej pracovne sa stáva práve pracovný kútik v obývačke.

Okrem prepožičania určitej časti izby sa ponúkajú aj ďalšie možnosti riešenia. Pracovný kútik sa totiž nemusí nachádzať iba v kúte. Ktorákoľvek časť „akejkoľvek“ miestnosti sa môže premeniť na malú pracovňu. Pokojne si vytvorte pracovný kútik v spálni. Tu však nezabudnite na dodržanie určitej harmónie. Vhodné je zariadiť pracovňu podľa feng šuej.

V súčasnosti sú k dispozícii multifunkčné druhy nábytku, ktoré sa v prípade potreby môžu vysunúť, sklopiť či rozložiť, pričom inak pôsobia nenápadne a sú bežnou súčasťou interiéru. Máme na mysli napríklad skriňu, počítačový stôl, ktorý sa vyklápa zo skrine alebo jeho obdobnú verziu, výsuvný mechanizmus konferenčného stolíka.

Pracovná izba

Nie vždy slúži pracovňa doma na prácu s počítačom. Pracovná izba môže byť zariadená aj pre ďalšie pracovné činnosti. Máme na mysli najmä prácu, ktorá sa týka záľub a koníčkov. Ak sa venujete napríklad krajčírskemu remeslu, je jasné, že zariadenie pracovnej izby bude pozostávať z iných druhov nábytku.

Aj samotnú pracovnú izbu či home office miestnosť môžete rozčleniť na viacero častí. Vhodným riešením je použitie policových regálov či „knižníc“, ktoré sa postarajú o jej predelenie a zároveň ponúknu úložné priestory. Vytvoríte si tak jednotlivé zóny na rôzne aktivity, ktoré vaša práca a záľuba vyžaduje.

