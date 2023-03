Kancelárska stolička: dizajn, zdravie a komfort v jednom

Aj v práci sa môžete cítiť príjemne. Elegantne a prakticky zariadená kancelária tieto pocity pomôže navodiť. No kancelárska stolička môže mať taktiež svoje zásluhy… Sedavé zamestnanie často so sebou prináša stuhnuté svaly či bolesti chrbtice. Neželaným zdravotným problémom môžete predísť výberom vhodnej kancelárskej stoličky. Zdravé a komfortné sedenie sa tak nebude vylučovať s množstvom hodín strávených za počítačom.

Zdravie

Prečo by ste mali investovať do kvalitnej kancelárskej stoličky? Aby ste predišli zdravotným ťažkostiam. Jednoduchá odpoveď, no aj tak sa s absenciou kvalitnej stoličky bežne stretnete. Pre chrbticu môže byť záťažou už sedenie dlhšie ako štyri hodiny. Vtedy je vhodné siahnuť po kvalitných stoličkách, no o zvýšenej ergonómii hovoríme najmä v prípade, ak sa jedná o osem hodín strávených v sede. Nutnosťou je v tomto prípade výškovo nastaviteľná opierka v kombinácii s lakťovými opierkami.

V ponuke nájdete množstvo kancelárskych stoličiek, ktoré sa vyznačujú uvedenými vlastnosťami. Je však dôležité prispôsobiť sedenie vlastným individuálnym potrebám, aby ste sa cítili komfortne bez ohľadu na hmotnosť, výšku a druh práce, ktorý pri sedavej práci vykonávate. Synchrónny mechanizmus sa podieľa na zdravom sedení pri práci. Dovoľuje totiž súčasný pohyb opierky a sedáka, pričom sklon a tvar prispôsobuje vašim pohybom. Pri takomto dynamickom sedení zostáva chrbtica prirodzene vzpriamená a navyše dochádza k rovnomernému namáhaniu svalov.

Komfort

Kvalitný sedák je základom pre pohodlné sedenie. Ak je výškovo nastaviteľný, je komfortom tiež pre vaše zdravie. Sedák by sa mal vyznačovať anatomickým tvarom a vhodnou tuhosťou. Príliš mäkký nie je vhodný, rovnako ani príliš tvrdý. Mäkký nevyhovuje zdravému sedeniu a tvrdý obmedzuje komfort. Ten zaručuje aj stabilita stoličky, ale tiež jej plynulý pohyb na kolieskach v prípade potreby. Päťramenná konštrukcia je plne postačujúcou pri sedení, pohybe, aj otáčaní okolo svojej osi. Napríklad v prípade hľadania dokumentov v skrinke za chrbtom.

Opierka kancelárskej stoličky hrá prím nielen pri zdraví. Aj čo sa týka komfortu má hlavné slovo. Mala by byť nielen anatomicky tvarovaná, ale tiež výškovo nastaviteľná. Je to najmä kvôli odlišnosti ľudskej postavy. Tá je individuálna, rovnako ako prehnutie chrbta v závislosti na výške postavy. Aj bedrová a hlavová opierka stoja za zmienku. Môžete si ich nastaviť presne podľa tvaru a výšky vášho tela, čím dosiahnete príjemnú oporu.

Dizajn

Dôležitý pri výbere stoličky je aj materiál. Mal by byť kvalitný a odolný voči oderu. Pevný materiál musí však vyhovovať najmä vám. Koža je jedným z obľúbených materiálov. Hodí sa aj do reprezentatívnych typov kancelárií. Je jednoduchá na údržbu, no v prípade absencie klimatizácie môže v letných mesiacoch pôsobiť nepohodlne. Aj to je však individuálne. No ak zdieľate rovnaký názor, použiť môžete napríklad tzv. sieťovinu alebo rôzne druhy syntetických látok.

A čo kancelárske kreslo?

Kancelárske kreslo sa nevyznačuje takou ergonomickosťou ako stolička. Jeho uhol medzi operadlom a sedákom je totiž pevne daný. V kresle sa síce cítite pohodlne, ale ide o príjemný pocit krátkodobého sedenia. Vaša chrbtica pri sedení totiž nemá potrebnú oporu, na rozdiel od stoličky, kde sa nachádza vo vzpriamenej polohe. Tento typ kancelárskeho sedenia sa hodí skôr ako dizajnový nábytok v kancelárii alebo pre druh kancelárskej práce, ktorá si nevyžaduje sústavnú niekoľkohodinovú činnosť za počítačom.

Áno pre:

správny tvar – opierka, ktorá kopíruje tvar chrbtice

správnu výšku sedu – päty musia byť v akejkoľvek polohe (aj pri naklonení) na zemi

lakťové opierky – pri prisunutí nesmú svojou dĺžkou narážať do stola

synchrónny mechanizmus – medzi sedadlom a operadlom pri nakláňaní

pevnú konštrukciu – kvôli stabilite

tlmiaci piest – vyhnete sa tvrdšiemu nárazu pri prudšom sadnutí

