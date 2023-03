Zariadenie kancelárie môže vplývať na celkovú produktivitu práce. Aj keď sa vám to možno nepozdáva, kancelársky nábytok sa podieľa na vytvorení príjemného pracovného prostredia. Samozrejme, veľkú motiváciu kúpu novej skrine či kancelárskeho stola nečakajte, no vhodné riešenie kancelárskych priestorov a zostáv naozaj môže zvýšiť pracovný výkon.

Začiatky podnikania môžu byť náročnejšie, a preto aj samotné zariadenie kancelárií sa odvíja najmä od finančného rozpočtu. Samozrejme, do úvahy treba brať aj základné kritériá spĺňajúce efektivitu pracovného prostredia. Taktiež je potrebné si uvedomiť, či zariaďujete kanceláriu, v ktorej sa vo veľkej miere používajú počítače, alebo ide o kanceláriu pre šéfa alebo sekretárku.

Od druhu podnikania sa následne odvíja aj potrebné množstvo úložných priestorov. Police a skrine patria okrem kancelárskeho stola a stoličky k základnej výbave kancelárií. Niekedy je však nutné nábytok posilniť viacerými kusmi skríň, napríklad v prípade vytvárania malého archívu v kancelárii.

Postup pri zariaďovaní kancelárskeho nábytku:

Zvážte možnosti priestoru.

Zameriavate sa na luxus, praktickosť, prípadne chcete tieto vlastnosti spojiť?

Premyslite si, koľko „veľkého nábytku“- skríň potrebujete.

Ktoré kancelárske stoly a stoličky, prípadne kreslá, sú ideálne do zvolenej kancelárie?

Koľko stolov a do akého tvaru bude súčasťou kancelárie?

Budú stoly v centre kancelárie alebo prisunuté ku stene?

Zostane miesto aj pre prípadných klientov či návštevy?

Aký štýl preferujete? Minimalistický dizajn alebo rustikálny nábytok?

Na čo sa firma zameriava – typ firmy a jej služby.

Pre koľkých ľudí je kancelária určená? S akým „sociálnym statusom“? (šéf, sekretárka, programátori…)

Necháte si kanceláriu zariadiť firmou alebo sa pustíte do vlastnej realizácie?

Kancelársky nábytok zostavy

Je pravdou, že najmä súčasná moderná doba praje počítačom a rôznym technickým výdobytkom. Práve preto trávia ľudia v kanceláriách čoraz viac času. Je logické, že tam, kde sa nachádzate počas „väčšiny“ dňa, sa chcete cítiť príjemne. Od pracovného miesta tak očakávate (okrem dobrého platu a kolektívu) aj určitý štandard, čo sa zariadenia týka.

Vzhľad kancelárie (prípadne malej recepcie) ovplyvňuje nielen zamestnancov, ale tiež jej návštevníkov a klientov. Kancelársky nábytok, jeho dizajn, ako aj dizajn celého priestoru tak vytvára akýsi prvý dojem pre potenciálneho klienta alebo obchodného partnera.

Typickou zostavou kancelárskeho nábytku je skriňa s úložnými priestormi, najmä policami, prípadne policový regál, kancelársky stôl so stoličkou a tzv. kontajner. Nábytok do kancelárie by mal predovšetkým spĺňať potreby zamestnanca. Mal by byť praktický, funkčný, vyrobený z kvalitných materiálov.

Okrem týchto základných vlastností by mal zároveň ladiť k štýlu miestnosti. Nevylučuje sa, že jednotlivé druhy nábytku môžu pozostávať z viacerých dielov, no výsledný efekt nemusí vždy pôsobiť atraktívne. Odporúčame zakúpiť kompletné zostavy kancelárskeho nábytku, prípadne obmeniť len samotné stoly.

Lacný kancelársky nábytok? Nielen cez bazár…

Ak už máte ucelenú predstavu o vzhľade kancelárie, zvyšok je otázkou financií. Od stanovenia rozpočtu sa bude odvíjať celkové zariadenie, ktoré naozaj nemusí byť lacnou záležitosťou. Okrem bežného hľadania kancelárskeho nábytku v kamenných obchodoch môžete využiť pohodlie, ktoré poskytuje internet. Predaj kancelárskeho nábytku online, cez eshop, aj prostredníctvom bazáru sa vám totiž môže vyplatiť.

Nie vždy to platí. Avšak naraziť môžete napríklad na firmu, ktorá sa púšťa do rekonštrukcie kancelárie a pôvodné vybavenie sa nehodí do jej novej koncepcie. Lacný kancelársky nábytok zoženiete aj v obchodných reťazcoch akými sú napríklad Ikea. Zamerať sa môžete aj na výhradných predajcov kancelárskeho nábytku od Bratislavy až po Košice.

Kancelársky stôl by mal disponovať základnými kritériami

Výber kancelárskeho stola je jedným zo základných kritérií pri zariaďovaní priestorov kancelárie. Samostatnou kategóriou v tomto prípade je veľkosť jeho pracovnej plochy. Dostatok miesta pre počítač, klávesnicu a ďalšie príslušenstvo je samozrejmosťou. Okrem priestoru pre technické vybavenie by mal disponovať aj miestom na písanie či uloženie niekoľkých dokumentov.

Keďže stôl prispôsobujete najmä veľkosti priestoru, ako aj počtu ľudí v kancelárii, vhodným riešením je zaobstarať si tzv. kontajner s kolieskami. Ten sa postará o malé úložné priestory, ktoré potrebujete mať ihneď k dispozícii. Efektívnosť pracovného prostredia dosiahnete, okrem iného, aj poriadkom. O ten sa môžu postarať napríklad aj špeciálne otvory stola na káble.

Kvalitný materiál a stabilita stola sú kritériá, ktorým sa v prípade optimálneho zariadenia kancelárie nevyhnete. Vhodný kancelársky stôl má rozmery minimálne 140 cm x 70 cm. Jeho výška sa odvíja od výšky sediaceho, no zvyčajne sa pohybuje v rozpätí 69 cm – 76 cm. Hrúbka stolovej dosky by mala mať v ideálnom prípade 25 mm.

Kancelárska stolička si taktiež vyžaduje osobitú pozornosť. Jej kvalita a ergonómia závisí od dĺžky doby, ktorú na nej trávite. Samozrejme, inú stoličku si kúpite v prípade, že na nej denne sedíte minimálne 5 hodín. Tipy na vhodné kancelárske stoličky nájdete v článku „Kancelárska stolička: dizajn, zdravie a komfort v jednom.“

Moderný kancelársky nábytok na mieru

Kancelársky nábytok na mieru sa neobmedzuje len na zostavy. V súčasnosti je praktickou a lacnejšou alternatívou zakúpenie hotových skríň, regálov a políc, pričom stoly si necháte vyrobiť podľa dispozičného riešenia miestnosti. Inak zariaďujete kanceláriu pre ľudí, ktorí majú flexibilný pracovný čas a inak pre tých, ktorí sedia za stolom osem hodín denne (často aj viac). V tomto prípade je kvalita materiálov určujúca.

Výrobcovia nábytku do kancelárie na mieru vám ponúknu rôzne druhy materiálov, z ktorých bude pozostávať vybavenie kancelárie. Častým spracovaním dreva je drevotrieska. Vyrába sa kompresiou určitého množstva dreva s prímesou živicových lepidiel. Na bežnú kancelársku činnosť je tento typ materiálu postačujúci, no v prípade vlhkých priestorov môže napučať.

Masívne drevo je z hľadiska financií pre zariadenie kancelárií neefektívne. Alternatívou k nemu môže byť MDF doska (polotvrdá drevovláknitá doska). Vyznačuje sa vyššou tvrdosťou, a preto je aj jej kvalita na vyššej úrovni. Dôležité je aj „ohranenie“ nábytku. ABS hrana, ktorá ho zakončuje, by mala mať minimálne 2 mm. V prípade nepoužívaných častí nábytku, napríklad zadnej strany skrine, stačí aj 1 mm ABS hrany.

Prívlastok exkluzívny a luxusný patrí aj kancelárskemu nábytku

Nadčasová elegancia a luxus môže patriť aj kancelárskemu nábytku. Jedinečný štýl a atypické riešenia kancelárskych stolov či skríň sa postarajú o nevšedný dizajn. Luxusné kancelárske stoličky zase obľubujú materiál kože, a to najmä v rôznych odtieňoch hnedej farby.

Aj keď primárnym kritériom pri výbere nábytku do kancelárie býva väčšinou praktickosť, netreba zabúdať ani na luxus. Luxus totiž okrem kvality, originality a často aj vyššej sumy, zahŕňa komfort a funkčnosť so zameraním na detailné spracovanie materiálov. Luxusná koncepcia nábytku by tak mala ladiť so zvyškom kancelárie.

Nie všetky materiály, rovnako ako farby, sú pokladané za luxusné. Dominuje drevo, jeho kombinácia so sklom, kovom a prírodné odtiene farieb či stále obľúbený vysoký lesk bielej. Všetko však záleží od typu a štýlu kancelárie. Ten by mal byť zjednotený, pričom by vytváral ideálne prepojenie technológií, dizajnu a samotného priestoru.

