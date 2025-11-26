Pokojné psy. Päť plemien, ktoré sú ideálne pre tiché a pokojné domovy

Nie každý pes je energetická „raketa“, ktorá potrebuje hodiny športu denne. Mnohé plemená majú prirodzene pokojnejšiu povahu a do domácností, kde vládne kľud a vyrovnaná atmosféra, zapadnú omnoho lepšie. Ak hľadáte psieho spoločníka, ktorý bude rád oddychovať s vami, no zároveň ostane milý, priateľský a vyrovnaný, tieto plemená patria k osvedčeným možnostiam.
Výber psa však netreba podceňovať. To, že je plemeno vo všeobecnosti pokojné, ešte neznamená, že každý jedinec bude rovnaký. Temperament psa ovplyvňuje aj výchova, socializácia a podmienky, v ktorých žije. Nasledujúce plemená však dlhodobo patria medzi tie, ktoré sú známe svojím miernejším tempom a schopnosťou prispôsobiť sa pokojnej domácnosti.
Prehľad najpokojnejších psích plemien
Ak si chcete pozrieť krátke predstavenie viacerých pokojnejších plemien, môžete si pozrieť video na YouTube kanáli Smart Dog Lover. Video nájdete tu:
1. Bernardín – veľký pes s jemnou povahou
Bernardín je často opisovaný ako mimoriadne pokojné, jemné a trpezlivé plemeno. Napriek svojej veľkej postave má vyrovnanú povahu a väčšinu času je skôr pokojný ako hiperaktívny. Vo všeobecnosti dobre vychádza s deťmi aj dospelými a býva veľmi oddaný svojej rodine.
Bernardín však potrebuje dostatok priestoru a primeranú starostlivosť, najmä kvôli veľkosti a náchylnosti na niektoré zdravotné problémy veľkých plemien. Pokiaľ má pohodlné zázemie a primeraný pohyb, je ideálnym spoločníkom do pokojnej domácnosti.
2. Anglický buldog – nenáročny pes, ktorý uprednostňuje pohodlie
Anglický buldog patrí medzi plemená, ktoré sú známe svojím pokojným a miernym temperamentom. Nejde o psa, ktorý potrebuje dlhé túry alebo intenzívne športovanie. Väčšinu dňa je spokojný v blízkosti svojho majiteľa, pokojne aj pri relaxe doma.
Buldog má však špecifické zdravotné riziká, najmä problémy s dýchaním, kvôli ktorým si vyžaduje zodpovedného majiteľa a pravidelné veterinárne kontroly. Z hľadiska povahy však patrí medzi menej konfliktné a tichšie plemená.
3. Shih tzu – spoločenský a priateľský bytový psík
Shih tzu patrí medzi plemená, ktoré sú veľmi priateľské a dobre sa prispôsobujú životu v domácnosti. Vo všeobecnosti má vyrovnanú povahu, býva milý k ľuďom a dobre znáša aj ďalšie zvieratá a deti.
Je to pes, ktorý nevyžaduje extrémny pohyb, ale pravidelné krátke prechádzky a kontakt s ľuďmi sú preň dôležité. Vďaka svojej láskavej povahe a malej veľkosti ide o obľúbené plemeno pre rodiny aj seniorov.
4. Kavalier King Charles španiel – citlivý a oddaný spoločník
Kavalier je plemeno, ktoré si získava ľudí najmä svojou jemnosťou a prítulnosťou. Ide o psa, ktorý je orientovaný na ľudí, ľahko sa prispôsobí dennému režimu domácnosti a zvyčajne dobre vychádza s deťmi, inými psami aj mačkami.
Hoci si užije aj kratšie prechádzky alebo miernu aktivitu, nepotrebuje veľké fyzické zaťaženie. Najviac mu vyhovuje byť nablízku svojmu človeku, čo z neho robí ideálneho psa pre domácnosti, kde je veľa pokojného spoločného času.
5. Baset – pokojný pes s priateľským správaním
Baset patrí medzi plemená, ktoré sú typické svojím tichým, miernym a tolerantným správaním. Je to pes, ktorý dobre znáša deti a je priateľský aj k návštevám či iným psom.
Hoci má rád dlhšie prechádzky, jeho denná potreba pohybu nie je extrémna. Rovnako ochotne si po dlhšej vychádzke odpočinie doma v blízkosti svojho majiteľa. Baseti bývajú veľmi spoločenskí a väčšinou nezvládajú dlhú samotu, takže najlepšie sa cítia v domácnosti, kde má pes veľa kontaktu s ľuďmi.
Aj keď je každý pes jedinečný, tieto plemená sú vo všeobecnosti známe tým, že majú pokojnejší temperament a sú vhodné pre domácnosti, ktoré uprednostňujú tichý a vyrovnaný režim. Nezáleží na tom, či bývate v byte alebo dome – ak máte čas, lásku a vhodné podmienky, niektoré z týchto plemien vám môže priniesť presne to, čo hľadáte: pokojného, oddaného spoločníka.